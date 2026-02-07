muertos Avalanchas cerca de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia dejan 3 muertos Tres personas murieron tras dos avalanchas registradas este sábado en los Alpes italianos, en Trentino-Alto Adigio y Lombardía, regiones que albergan sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Tres personas murieron este sábado luego de que se registraron dos avalanchas en los Alpes italianos, en montañas de las regiones de Trentino-Alto Adigio y Lombardía, confirmaron las autoridades del servicio de rescate alpino italiano. Estas zonas albergan varias de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Dos avalanchas azotaron la zona de Marmolada, en los Dolomitas, no lejos de Cortina d'Ampezzo, donde se están celebrando las ‍competiciones femeninas. Sin embargo, estas áreas son frecuentadas por esquiadores que practicaban esquí fuera de pista o travesía.

¿Dónde fueron las avalanchas?

El servicio de rescate informó que recuperó el cuerpo de un hombre que había salido de la pista con otros tres esquiadores en Punta Rocca, un pico de 3,300 metros en el macizo de Marmolada, la montaña más alta de los Dolomitas.

En otra avalancha separada en Albosaggia, en el valle inferior de Valtellina, Lombardía, dos esquiadores más perdieron la vida, según indicaron los equipos de rescate. Esta área está situada a unos 65 kilómetros al este de Bormio, donde se llevan a cabo las competiciones masculinas de esquí alpino dentro del programa olímpico.

Aunque el número total oficial de víctimas es de tres, medios locales reportan que podría haber casos adicionales, incluyendo un hombre herido en un desprendimiento anterior que habría fallecido en un hospital, aunque esa información no ha sido confirmada.

Las condiciones meteorológicas en los Alpes han sido inestables en los últimos días, con nevadas intensas y viento que favorecen la formación de capas de nieve inestables. La Asociación Italiana de Riesgos de Nieve y Avalanchas (AINEVA) había advertido de un riesgo notable de avalanchas, especialmente en áreas fuera de las pistas marcadas.

Las autoridades de rescate alpino y organismos de gestión de riesgo han intensificado las alertas y los controles en las montañas, pidiendo a esquiadores respetar las zonas señalizadas especialmente en estas condiciones climatológicas.

