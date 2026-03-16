Alerta ambiental Petrolero ruso averiado deriva cerca de islas italianas y genera temor por posible desastre ambiental El metanero transporta 61,000 toneladas de gas natural licuado y 900 de diésel, mientras Italia y Malta vigilan el barco sin tripulación desde hace días.

Video Bloqueo al petróleo: Así es el 'efecto dominó' que produce en el mundo y las afectaciones por continente

Un buque petrolero de bandera rusa navega a la deriva cerca de costas italianas y ha generado preocupación por las consecuencias ambientales que podría provocar, pues transporta miles de toneladas de gas natural licuado (GNL) y gran cantidad de diésel.

La embarcación fue atacada entre el 3 y el 4 de marzo pasados, de acuerdo con reportes oficiales. Rusia atribuyó la agresión a drones marítimos ucranianos. En principio, autoridades de Libia afirmaron que el navío explotó y se hundió en el mar Mediterráneo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este lunes, el gobierno de Malta dijo a los ministros de Exteriores de la Unión Europea que el buque sigue navegando sin control.

El Ministerio de Transportes de Rusia afirmó que el buque fue alcanzado por drones ucranianos lanzados desde la costa libia. El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el miércoles por la noche lo sucedido al petrolero como un "ataque terrorista" que "agrava la situación en los mercados energéticos mundiales, incluidos los del gas".

Se trata del metanero Arctic Metagaz que lleva 61,000 toneladas de GNL y aproximadamente 900 toneladas de diésel, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización global de conservación.

Tras el ataque al barco, sus 30 tripulantes fueron trasladados a otro buque con destino a la ciudad libia de Bengasi.

Sin tripulación por varios días

Hasta el 13 de marzo, WWF ubicó el buque a unas 26 millas náuticas de Linosa, en el estrecho de Sicilia, y advirtió que monitoreaba la situación porque transporta una "carga extremadamente peligrosa". Asimismo, detalló los posibles daños en el mar si se derrama el hidrocarburo.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reunió el pasado 13 de marzo con mandos de la Defensa, protección civil, medio ambiente y de asuntos exteriores para evaluar el caso. En un comunicado, la autoridad señaló que vigilan el barco y trabajan en coordinación con el gobierno de Malta.

"Dado que el buque se encuentra actualmente dentro de la zona SAR maltesa y que las autoridades maltesas han establecido una distancia mínima de seguridad de cinco millas náuticas, el Gobierno italiano ha asegurado al Gobierno de La Valeta que compartirá la vigilancia iniciada desde el principio", se indicó.

PUBLICIDAD

" Italia también ha confirmado su disposición a llevar a cabo actividades de apoyo, a la espera de las decisiones de las autoridades maltesas, con las que mantiene contacto permanente", añadió el boletín.

Video EEUU confisca buque petrolero “Verónica” en el mar Caribe

¿Cuáles son los riesgos ambientales?

Según WWF, los efectos para el medio ambiente pueden ser muy elevados y de alcance " potencialmente irreversible" si el petrolero se hunde y se produce un derrame. Entre los riesgos están:

- Incendios forestales

- Nubes criogénicas letales para la fauna marina

- Una contaminación extensa y duradera del agua y la atmósfera

"La zona afectada posee un valor ecológico excepcional, con ecosistemas profundos frágiles y una de las mayores biodiversidades de la cuenca mediterránea", añadió la organización.

"Alberga, entre otras especies, a casi todas las especies marinas protegidas del Mediterráneo, tanto pelágicas como bentónicas, y es transitada por grandes depredadores pelágicos como el atún rojo y el pez espada", apuntó.

Igual se prevén graves repercusiones para las economías de las Islas Pelagias, que se basan en la pesca y el turismo.

Malta urge a regular navegación de flotas clandestinas

Este lunes, en una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Bruselas, el viceprimer ministro de Malta, Ian Borg, instó a la UE a considerar medidas para impedir que buques de la flota clandestina lleguen a aguas comunitarias, en referencia al problema con el Arctic Metagaz.

PUBLICIDAD

De ahí que se planteara un mayor control en puntos de tránsito clave como el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar.

"Esto contribuiría a garantizar que los buques que entren en la UE cuenten con la cobertura de seguro necesaria, especialmente para daños relacionados con la contaminación marítima, y con un pabellón válido", se informó en un boletín.

Nueve Estados miembros de la UE apoyaron la iniciativa.

"El caso del Arctic Metagaz también suscita inquietudes sobre ciertas inconsistencias entre los distintos regímenes de sanciones, especialmente en lo que respecta a la protección jurídica de los operadores de salvamento que deben intervenir en buques sancionados en casos de riesgo ambiental y para la seguridad marítima.

"El Dr. Borg hizo hincapié en la necesidad de que la UE estudie medidas para garantizar que las operaciones de salvamento de los Estados miembros puedan llevarse a cabo sin el riesgo de que los operadores sean objeto de sanciones de terceros", añadió.

Al momento, Ucrania no se ha posicionado al respecto del desastre y los riesgos que supuestamente la implican.