¿Dónde son los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026? Este día es la inauguración y sus sedes Los Juegos Olímpicos de Invierno de este 2026 inician este viernes 6 de febrero, un evento multideportivo que reunirá a lo mejor de 16 disciplinas como curling, hockey sobre hielo, snowboard, patinaje artístico y más.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de este 2026 inician este viernes 6 de febrero, un evento multideportivo que reunirá a lo mejor de disciplinas como curling , hockey sobre hielo, snowboard, patinaje artístico, entre muchas otras.

¿Dónde serán los Juegos Olímpicos de Invierno?

La justa que mide 16 disciplinas se celebra a partir del viernes 6 de febrero en Italia bajo la denominación oficial de Milano Cortina 2026, consolidando al país como anfitrión de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La Ceremonia de Apertura será en el emblemático Estadio San Siro de Milán, marcando el inicio de más de dos semanas de intensa actividad deportiva invernal, que concluirán el 22 de febrero, tras reunir a miles de atletas, entrenadores y representantes de delegaciones de todo el mundo, además de millones de espectadores.

Esta edición es considerada la más geográficamente dispersa de la historia, ya que los eventos se reparten en ocho ciudades y diversas sedes de montaña, aprovechando la variedad geográfica del norte italiano.

Milán funge como el centro principal para los deportes de hielo bajo techo como patinaje artístico, patinaje de velocidad y hockey sobre hielo, con instalaciones modernas y de gran capacidad.

Cortina d'Ampezzo, una sede histórica de los Juegos Olímpicos, acoge el esquí alpino femenino, el curling y los deportes de deslizamiento como bobsleigh, luge y skeleton, disciplinas ligadas a su tradición alpina.

El Stelvio Ski Centre en Bormio recibe el esquí alpino masculino y el debut olímpico del esquí de montaña.

Livigno es sede del snowboard y el esquí acrobático

En Predazzo y Tesero se desarrollarán los eventos de salto de esquí, combinada nórdica y esquí de fondo, disciplinas que cuentan con una larga tradición en la región.

Anterselva (Antholz), ubicada cerca de la frontera con Austria, alberga todas las competiciones de biatlón, aprovechando su prestigioso centro deportivo especializado en esta disciplina.

Finalmente, la ciudad de Verona será el escenario de la Ceremonia de Clausura, que se celebrará en la histórica Arena de Verona, un anfiteatro romano que servirá para el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.