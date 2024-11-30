Qué se sabe de la visita de Trudeau a Mar-a-Lago ante el amago de Trump de imponer aranceles a Canadá

Video ¿El plan de aranceles de Trump puede ser contraproducente para su nuevo gobierno? Lo analizamos

El primer ministro canadiense Justin Trudeau regresó a casa el sábado después de sostener una reunión con Donald Trump sin obtener ninguna garantía de que el presidente electo dará marcha atrás en sus amagos de imponer aranceles a productos canadienses.

Por su parte, Trump señaló que la reunión había sido “productiva”, pero no dio ningún indicio de haber cambiado su postura arancelaria.

El gobierno de Canadá ha dicho que el presidente electo lo está agrupando injustamente con México en cuanto a la afluencia de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Después de una cena apresuradamente organizada el viernes por la noche en la residencia de Mar-a-Lago de Trump en Florida, Trudeau señaló que había tenido una “excelente conversación” con el republicano.

Trump dijo en una publicación en su red social Truth Social más tarde el sábado que discutieron “muchos temas importantes que requerirán que ambos países trabajen juntos para abordar”.

Trump reitera su demanda de mayor cooperación contra el tráfico de fentanilo

Entre los temas que necesitan tal cooperación, Trump mencionó el fentanilo y la “crisis de drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal”.

También dijo que ambos países requieren cooperar para lograr acuerdos comerciales justos “que no pongan en peligro a los trabajadores estadounidenses” y el déficit comercial de Estados Unidos con su aliado del norte.

Trump afirmó que el primer ministro había hecho “un compromiso de trabajar con nosotros para poner fin a esta terrible devastación” de las familias estadounidenses por el fentanilo de China que llega a Estados Unidos a través de sus vecinos.

Estados Unidos, dijo, “ya no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos se convierten en víctimas de la plaga de esta la epidemia de drogas”.

El presidente electo republicano ha amenazado con imponer un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas cuando asuma el cargo en enero.

Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron 43 libras de fentanilo en la frontera canadiense el último año fiscal, en comparación con las 21,100 libras en la frontera con México.

En cuanto a inmigración, la Patrulla Fronteriza realizó 56,530 arrestos en la frontera mexicana tan sólo en octubre de este año, mientras que en la frontera canadiense reportó 23,721 arrestos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

Funcionarios canadienses han dicho que están listos para hacer nuevas inversiones en seguridad fronteriza.

Trudeau llamó a Trump después de las publicaciones del republicano en redes sociales sobre los aranceles el lunes pasado y acordaron reunirse, según un funcionario familiarizado con el asunto que no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles de las conversaciones privadas.

El funcionario dijo que otros países están llamando a funcionarios canadienses para saber cómo se organizó la reunión y pedir consejos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, después de hablar con Trump por teléfono, dijo el jueves que confía en que se evitará una guerra arancelaria con Washington.

Cena de Trump y Trudeau duró tres horas; hablaron sobre Ucrania, la OTAN, China y Medio Oriente

En la cena que se dijo que duró tres horas, Trump dijo que él y Trudeau también discutieron energía, comercio y el Ártico.

Un segundo funcionario mencionó que también discutieron temas de defensa, así como sobre Ucrania, la OTAN, China, Medio Oriente, oleoductos y la reunión del G7 en Canadá el próximo año.

La oficina de Trudeau dijo en un comunicado que los dirigentes “compartieron una discusión amplia y productiva” centrada en “la colaboración y el fortalecimiento de nuestra relación”.

“Como el amigo y aliado más cercano de Canadá, Estados Unidos es nuestro socio clave, y estamos comprometidos a trabajar juntos en interés de los canadienses y estadounidenses”, agregó la oficina en el comunicado.

“Los aranceles son un tema crucial para Canadá y se necesitaba una medida audaz. Quizás fue un riesgo, pero un riesgo que valía la pena tomar”, señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill de Montreal.

Trudeau ya ha advertido sobre los efectos negativos del plan arancelario de Trump

Trudeau había dicho antes de partir el viernes que Trump fue elegido porque prometió reducir el costo de los alimentos, pero ahora está hablando de agregar un 25% al costo de todo tipo de productos, incluidas las papas procedentes de la Isla del Príncipe Eduardo en el Atlántico canadiense.

“Es importante entender que cuando Donald Trump hace declaraciones como esa, planea llevarlas a cabo. No hay duda al respecto”, dijo Trudeau.

“Nuestra responsabilidad es señalar que no sólo estaría perjudicando a los canadienses, que trabajan tan bien con Estados Unidos, sino que también estaría aumentando los precios para los ciudadanos estadounidenses y dañando la industria y los negocios estadounidenses”, agregó.

Esos aranceles podrían esencialmente hacer estallar el pacto comercial norteamericano que el equipo de Trump negoció durante su primer mandato. Trudeau señaló que pudieron renegociar exitosamente el acuerdo, al que llama un “ganar ganar” para ambos países.

Cuando Trump impuso aranceles más altos durante su primer mandato en el cargo, otros países respondieron con aranceles de represalia propios.

Por ejemplo, el gobierno canadiense anunció miles de millones de nuevos gravámenes en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadienses.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 2,700 millones de dólares estadounidenses en bienes y servicios cruzan la frontera entre ambos países cada día.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de suelo canadienses, y el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos son de Canadá.

También es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por seguridad nacional.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y el 77% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.

