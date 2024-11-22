Crecen presiones en Canadá para sacar a México del T-MEC: China es la razón principal

En medio de las crecientes presiones en Canadá para sacar a México del tratado comercial entre los dos países y Estados Unidos (T-MEC), el gobierno mexicano dijo que defenderá el convenio trilateral destacando sus beneficios.

Las líderes en Canadá que plantean excluir a México del T-MEC sostienen que el territorio mexicano estaba siendo utilizado como una “puerta trasera” por empresas de China para introducir productos chinos “baratos”.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes que su gobierno ha mantenido el diálogo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para defender el acuerdo trilateral.

Además, la presidenta dijo que Estados Unidos y Canadá también tienen "muchas importaciones de China", por lo que el argumento utilizado por líderes regionales en Canadá no tiene sustento.

" Esta idea no es correcta", dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de los líderes provinciales y territoriales. "Vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea de que a través de México están entrando estos productos (chinos)".

Trudeau, por su parte, dijo el jueves que aunque mantener el acuerdo era su “primera opción”, estaba “dejando todas las puertas abiertas” sobre el futuro del pacto comercial trilateral.

“ Dependiendo de las decisiones y elecciones que México tome, podríamos tener que mirar otras opciones”, dijo Trudeau desde Canadá.

Líderes provinciales piden sacar a México del T-MEC

El miércoles, líderes provinciales de Canadá pidieron a Trudeau negociar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México.

Doug Ford, el premier de la provincia de Ontario -la más poblada de Canadá- encabezó ese día una llamada telefónica con los 13 premieres provinciales y territoriales y dijo que existe un consenso para que Canadá busque tratados por separado con Estados Unidos y México.

“ Hay un claro consenso de que todos están de acuerdo en que necesitamos un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos y un acuerdo comercial bilateral separado con México”, dijo Ford a los periodistas en Toronto después de la llamada con los líderes provinciales.

El funcionario reiteró que China estaba utilizando el territorio mexicano para introducir productos como si fueran de origen mexicano.

“Sabemos que México está trayendo partes chinas baratas, colocando etiquetas de Hecho en México y enviándolas a través de Estados Unidos y Canadá, causando la pérdida de empleos estadounidenses y canadienses. Queremos un comercio justo”, dijo.

Trudeau no está de acuerdo con excluir a México, dice Sheinbaum

Ante las preguntas de los periodistas el jueves, Sheinbaum dijo que en una charla que sostuvo con Trudeau durante la cumbre del G-20 en Brasil esta semana, el líder canadiense le expresó que él sí quiere que se mantenga el T-MEC.

“El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado, me lo comentó muy claramente”, dijo Sheinbaum tras la reunión bilateral con Trudeau.

“Me preguntó por una fábrica de autos de una marca china, que si había una planta en México”, dijo ella, y respondió que la única planta de la empresa en Norteamérica estaba en Pasadena, California.

Eso fue una aparente referencia al fabricante de automóviles chino BYD, que supuestamente había planeado construir una planta en México pero aún no lo ha hecho.

La presidenta trató de explicar los llamados de los líderes regionales canadienses al sostener que los políticos estaban usando “estos temas como parte de una campaña electoral”.

Hay una planta de ensamblaje de vehículos chinos en México, operada por Giant Motors, que ensambla vehículos de la marca JAC, en su mayoría de partes importadas. Pero no hay evidencia de que exporte una parte considerable de su producción a Estados Unidos o Canadá.

En respuesta a los dichos de Sheinbaum, Trudeau dijo el jueves que “se han planteado preocupaciones reales y genuinas sobre la inversión china en México”.

El martes, la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México esté sirviendo como una puerta trasera para que China venda bienes más baratos al mercado norteamericano.

Freeland señaló que miembros del gobierno saliente del presidente estadounidense Joe Biden y partidarios y asesores del presidente electo Donald Trump han expresado preocupaciones “ muy graves” sobre el tema y que Canadá las comparte.

“What are you talking about”,

dice el secretario de Economía mexicano

En medio de las tensiones por el futuro del T-MEC, cuya revisión está programada para 2026, Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo que México es el país de Norteamérica que recibe menor inversión china.

En una conferencia el martes, Ebrard dijo que, según cifras oficiales, Norteamérica recibió 395,390 millones de dólares en inversiones chinas, pero de esta cantidad, Estados Unidos captó el 68.1%, Canadá el 31.5% y México sólo el 0.4%.

“What are you talking about”, dijo el funcionario en inglés para cuestionar a quienes ponen en duda la supuesta influencia de empresas chinas en México. “Hay que evitar que nos dividan o confundan”.

Ebrard dijo que las críticas a la presencia de empresas chinas en México carecen de fundamento.

El funcionario destacó los beneficios económicos que el convenio trilateral ha traído a los tres países.

