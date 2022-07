¿Qué te llevarías si estalla un incendio en tu casa? Yo empaqué álbumes de fotos y un peluche

“El arte de perder se domina fácilmente: tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre”, dice un bellísimo poema de Elisabeth Bishop que me sirvió de refugio en aquel momento. El caso es que mi casa finalmente no se perdió, a diferencia del monte de alrededor, que quedó calcinado. Y todo esto solo es la antesala de tiempos peores, la nueva normalidad que nos espera con el cambio climático.