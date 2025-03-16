Cerca de 60 muertos y más de 100 heridos deja un incendio en una discoteca en Macedonia del Norte

Video Un niño de 9 años se convierte en la décima víctima mortal de la tragedia del Festival Astroworld de Houston

Al menos 59 personas murieron en un incendio que arrasó el sábado una discoteca de Macedonia del Norte durante un concierto de hip-hop.

"Hay 59 personas fallecidas de las cuales 35 están identificadas", dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, en la ciudad de Kocani, donde ocurrió el incendio, e indicó que se han emitido órdenes de arresto contra cuatro personas.

Hacia las 12:00 (hora local) de este domingo había 155 personas hospitalizadas, añadió.

"Los preparativos para transportar a las personas gravemente heridas en el incendio de Kocani a hospitales líderes en varios países europeos están en marcha", afirmó por su parte Stojanche Angelov, director del Centro de Crisis.

“Todas nuestras capacidades se han puesto en uso, en un esfuerzo máximo para salvar tantas vidas como sea posible de los jóvenes involucrados en esta tragedia”, dijo ministro de Salud, Arben Taravari, a los periodistas, en ocasiones visiblemente afectado.

Quiénes son las víctimas del incendio en Kocani

La mayoría de víctimas son jóvenes que asistían a un concierto de DNK, un grupo de hip-hop muy popular en el país, en la discoteca Pulse en Kocani, a unas 62 millas de la capital, Skopie.

"Intentaron resucitar a la gente en el lugar. Los bomberos y la ambulancia llegaron a tiempo, pero no fue suficiente", dijo frente a un hospital de la capital una joven que asistió al concierto, en declaraciones a los medios locales.

"Hubo una estampida a la salida. Estoy esperando a un amigo, tiene quemaduras en la mano. Al principio no creímos que hubiera un incendio, luego hubo un pánico enorme y una estampida a la salida del club", explicó.

Las víctimas cuyos cuerpos llegaron al hospital de Kocani tenían entre 14 y 25 años, dijo la directora del hospital, Kristina Serafimovska, a un medio de local. Entre los heridos, "han llegado 70 pacientes que presentaban quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono", agregó.

Uno de los miembros del grupo DNK, Vladimir Blazev, sufrió quemaduras en la cara y recibió asistencia respiratoria este domingo, dijo su hermana a los medios locales.

"Hoy es un día difícil y muy triste para Macedonia", escribió el primer ministro Hristijan Mickoski en Facebook. "La pérdida de tantas vidas jóvenes es irreparable, y el dolor de familias, seres queridos y amigos es inconmensurable" añadió.

Por su parte la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo estar "profundamente entristecida por el trágico incendio" y afirmó que la Unión Europea "comparte el luto y el dolor del pueblo de Macedonia del Norte", en un mensaje en la red X.

Qué ocurrió en la discoteca Pulse de Kocani

"Según nuestra información inicial, el incendio comenzó como resultado de chispas de dispositivos pirotécnicos utilizados en el concierto", dijo el ministro del Interior, Pance Toskovski, desde la comisaría de policía de Kocani.

"Lo más probable es que las chispas llegaran al techo hecho de un material fácilmente inflamable, y luego, en muy poco tiempo, el fuego se extendió por toda la discoteca y se formó un humo espeso", agregó.

En videos publicados en las redes sociales antes del incendio se ven una especie de fuegos artificiales de interior que se utilizan durante los conciertos.

El club estaba en un edificio antiguo que anteriormente fue un almacén de alfombras y llevaba varios años abierto, según los medios locales MKD. Imagen ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images



El concierto de DNK comenzó a medianoche y el incendio alrededor de las 2:35 (hora local).

En otros videos se ven enormes llamas saliendo de un edificio y vehículos de emergencia frente a la entrada.

Toshkovski afirmó que las autoridades investigarían las disposiciones de licencia y seguridad del recinto, y añadió que el gobierno tenía la "responsabilidad moral" de ayudar a procesar a los responsables. La policía ya arrestó a un hombre, pero no proporcionó detalles sobre su participación.

Esta es la peor tragedia en la memoria reciente que sufre la nación sin salida al mar, cuya población es de menos de 2 millones de personas.

Con información de AFP y AP.

