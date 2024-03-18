Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

Vladimir Putin no sorprendió a nadie con su victoria electoral, pero sí al mencionar el nombre del disidente Alexei Navalny, cuyo nombre llevaba años sin pronunciar en público. Aseguró que había accedido a intercambiarlo por presos detenidos en occidente y calificó su muerte de "triste evento".

Eso en una conferencia de prensa ofrecida tras haber sido reelegido para otro mandato de seis años como presidente de Rusia. El resultado estaba claro de antemano. Lo que preocupa ahora es lo que puede hacer para completar sus tres décadas de liderazgo.

El peso de ese largo mandato, que en principio debe terminar en 2030, y la completa supresión de la oposición interna le dan al líder de 71 años una posición de fuerza que se ha visto consolidada por la sorprendente resiliencia de la economía rusa a pesar de las amplias sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania.

También se ve fortalecida por los avances graduales pero consistentes de Moscú en el campo de batalla en los últimos meses, el apoyo marcado a la ayuda militar a Kiev por parte de Estados Unidos y otros actores, y el creciente escepticismo en algunos países occidentales sobre actitudes sociales más progresistas, que se hace eco del impulso de Putin por los 'valores tradicionales'.

En resumen, Putin inicia un nuevo mandato con pocas restricciones obvias, y eso podría manifestarse rápidamente en nuevas acciones importantes.

¿Una segunda movilización de reclutas para la guerra de Ucrania?

“Las elecciones presidenciales de Rusia no son tan importantes como lo que vendrá después. Putin a menudo ha pospuesto medidas impopulares hasta después de las elecciones", dijo en un comentario Bryn Rosenfeld, profesor de la Universidad de Cornell que estudia la política poscomunista.

Probablemente, la medida más impopular que podría tomar sería ordenar una segunda movilización militar para luchar en Ucrania; la primera, en septiembre de 2022, desató protestas y una multitudinaria huida de hombres en edad de ser llamados a filas. Por muy impopular que pueda ser una segunda movilización, también podría apaciguar a los familiares de los soldados que fueron reclutados hace 18 meses. Algunos en Rusia creen que esto podría suceder.

"Los líderes rusos ahora están hablando de 'consolidar a toda la sociedad rusa en torno a sus necesidades de defensa'", dijo a The Associated Press Brian Michael Jenkins, asesor principal del grupo de expertos RAND Corporation.

"El significado preciso de esta frase no está del todo claro, pero sugiere que los líderes rusos entienden que la guerra que describe Putin durará mucho tiempo y, por lo tanto, se deben movilizar recursos", añadió. "En otras palabras, la sociedad rusa debe organizarse para una guerra perpetua".

Pero Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia, dice que Putin no necesita una movilización, en parte porque muchos rusos de las regiones más pobres se han alistado para luchar para obtener salarios más altos de los que pueden ganar en sus limitadas oportunidades en casa.

Además, la aparente confianza de Putin en que la guerra se está inclinando a favor de Rusia probablemente lo haga seguir insistiendo en que la única manera de poner fin al conflicto es que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones, dijo. "Lo que más bien significaría capitulación".

¿Poner a prueba a la OTAN?

Si bien el apoyo a Ucrania es lento en Washington, tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, han dicho recientemente que enviar tropas para respaldar a Kiev es al menos una posibilidad hipotética.

Con esas declaraciones en mente, Putin puede sentirse motivado a poner a prueba la determinación de la OTAN.

Alexandra Vacroux, directora ejecutiva del Centro Davis de Estudios Rusos y Euroasiáticos de la Universidad de Harvard, cree que dentro de varios años Rusia intentará poner a prueba el compromiso de la OTAN con el Artículo 5, la garantía de defensa común de la alianza bajo la cual se considera que un ataque a un miembro es un ataque a todos.

“No creo que Putin crea que necesita ser física y militarmente más fuerte que todos los demás países. Solo necesita que sean más débiles y estén más divididos. Y entonces la pregunta para él es... 'en lugar de preocuparme tanto por hacerme más fuerte, ¿cómo puedo debilitar a los demás?', declaró Vacroux.

"Para hacer eso, es como si tuvieras que encontrar una situación en la que puedas poner a prueba el Artículo 5", y si la respuesta es suave o incierta "entonces has demostrado que es como si la OTAN fuera solo un tigre de papel", agregó.

Rusia podría realizar una prueba de este tipo sin una acción militar abierta. "Se podría imaginar que una de las grandes preguntas es qué tipo de ataque cibernético constituye una amenaza a la que responder".

¿Moldavia en la mira del Kremlin?

Aunque no es un país miembro de la OTAN, Moldavia está cada vez más preocupado por llegar a convertirse en un objetivo ruso.

Desde la invasión de Ucrania, la vecina Moldavia ha enfrentado crisis que han generado temores en su capital, Chisinau, de que el país también esté en la mira del Kremlin.

El legislativo de la región separatista de Transnistria, donde Rusia tiene unos 1,500 soldados como fuerzas de paz nominales, ha pedido a Moscú “protección” diplomática debido a la supuesta presión creciente de Moldavia.

Putin dice el nombre de Navalny por primera vez en años y confirma que se estaba negociando un intercambio de prisioneros

"En cuanto al señor Navalny. Sí, falleció. Es un acontecimiento triste", dijo el mandatario y agregó: "Unos días antes de que el señor Navalny falleciera, algunos colegas me dijeron... que había una idea de intercambiar al señor Navalny por algunas personas que están en prisión en países occidentales... y yo dije 'acepto'".

"Lo creas o no, pero la persona que me habló ni siquiera terminó la frase cuando dije: 'Estoy de acuerdo'", dijo Putin en respuesta a la pregunta de un periodista. Añadió que su única condición era que Navalny no regresara nunca más a Rusia. "Pero desafortunadamente, sea lo que sea que haya pasado, pasó", dijo Putin.

"Sucede. No hay nada que puedas hacer al respecto. Es la vida", agregó el mandatario ruso sobre la muerte del disidente, a quien muchos consideraban 'el enemigo número 1 de Putin".

Aliados de Navalny fueron los primeros en dar a conocer que había conversaciones en marcha sobre un intercambio de prisioneros para liberar a Navalny.

Maria Pevchikh, una colaboradora cercana del disidente dijo que las conversaciones estaban en sus etapas finales pocos días antes de la muerte repentina e inexplicada de Navalny en una colonia penal del Ártico. Pevchikh acusó a Putin de "deshacerse" de Navalny para no intercambiarlo, pero no ofreció pruebas para respaldar sus afirmaciones. Allegados del disidente dijeron que los funcionarios mencionaron “causas naturales” en la documentación que se le mostró a la madre de Navalny cuando intentaba recuperar su cuerpo.

Putin dio las declaraciones sobre Navalny en una conferencia de prensa la madrugada del lunes en la sede de su campaña en Moscú, horas después de que se cerraran los colegios electorales y se empezaran a dar a conocer resultados preliminares, que lo mostraron liderando con más del 87% de los votos.

Algunos votantes en Moscú respondieron al llamado de la oposición y acudieron a las urnas pero a modo de protesta dañaron sus boletas. En la tumba de Navalny en un cementerio de Moscú, reporteros de la AFP vieron boletas electorales con su nombre en ellas y ramos de flores.

Con información de AP y AFP.