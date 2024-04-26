Los estudiantes recrudecen las protestas por la guerra en Gaza: unas universidades negocian, otras llaman a la policía

Video De Vietnam a Gaza: así han sido las protestas universitarias más emblemáticas en los campus

Administradores y policías en campus universitarios desde California hasta Connecticut buscan la mejor estrategia para abordar la ola de protestas propalestinas que han desembocado en disturbios y cientos de arrestos de los últimos días.

Los estudiantes acampados en la Universidad de Columbia, inspiradores de la ola de alcance nacional, llegan a su décimo día de manifestaciones este viernes. Allí las autoridades académicas quieren negociar con unos estudiantes que no han hecho más que redoblar su protesta.

Otras escuelas han recurrido rápidamente a las fuerzas del orden. Después de que apareciera un campamento el jueves en la Universidad de Indiana en Bloomington, la policía empleó tácticas antidisturbios para dispersarlos en una acción que derivó en 33 arrestos.

Horas más tarde, en la Universidad de Connecticut, la policía derribó tiendas de campaña y arrestó a una persona. Y en la Universidad Estatal de Ohio, la policía se enfrentó a los manifestantes pocas horas después de que se concentraran el jueves por la noche. Aquellos que se negaron a irse después de las advertencias fueron arrestados y acusados de allanamiento de morada, dijo el portavoz del centro, Benjamin Johnson, citando reglas que prohíben eventos nocturnos.

El tiempo corre a medida que se acercan las ceremonias de graduación de mayo, lo que aumenta la presión sobre las escuelas para que terminen las manifestaciones. En Columbia, la acampada se instaló precisamente donde muchos se graduarán frente a sus familias en tan solo unas semanas.

Las universidades que han optado por negociar con los estudiantes que protestan por la guerra en Gaza

Los funcionarios de Columbia dijeron que las negociaciones estaban mostrando avances a medida que se acercaba la fecha límite de la escuela, el viernes temprano, para llegar a un acuerdo sobre el desmantelamiento del campamento. Sin embargo, dos autobuses policiales estaban estacionados cerca y se notaba la presencia de seguridad privada y policías en las entradas al campus.

“Tenemos nuestras demandas; ellos tienen la suya”, dijo Ben Chang, portavoz de la Universidad de Columbia, quien agregó que si las conversaciones fracasan, la universidad tendrá que considerar otras opciones.

Poco después de la medianoche, un grupo de unas tres decenas de manifestantes propalestinos repartieron carteles y comenzaron a cantar frente a las puertas cerradas de la Universidad de Columbia. Luego se marcharon mientras al menos 40 agentes de policía se reunían cerca.



La Universidad Politécnica del Estado de California, Humboldt, ha estado negociando con los estudiantes que han estado atrincherados dentro de un edificio del campus desde el lunes, rechazando un intento de la policía de desalojarlos. Los miembros de la facultad se reunieron con los manifestantes el jueves para tratar de acordar una solución, ya que el campus permanece cerrado al menos durante el fin de semana.

Los manifestantes que están instalando campamentos en universidades de todo el país exigen que las escuelas corten sus vínculos financieros con Israel y retiren sus inversiones de empresas que, según dicen, están permitiendo el conflicto en la Franja de Gaza. Algunos estudiantes judíos dicen que las protestas se han convertido en expresiones de antisemitismo y les han hecho temer poner un pie en el campus, lo que ha provocado en parte pedidos de intervención policial.

Un decano de Cal Poly Humboldt, Jeff Crane, sugirió durante la reunión con los manifestantes que la universidad formara un comité que incluyera a estudiantes para profundizar en las inversiones de la escuela. Crane también sugirió que los profesores y estudiantes siguieran reuniéndose cada 24 horas para mantener una línea de comunicación abierta. Las partes aún tienen que anunciar un acuerdo.

El claustro de profesores y personal de la escuela exigió la renuncia del presidente de la universidad en un voto de censura el jueves, citando la decisión de llamar a la policía para retirar a los estudiantes atrincherados el lunes.

Las detenciones por las protestas propalestinas

En el otro extremo del estado, la Universidad del Sur de California anunció la cancelación de la ceremonia de graduación de la escuela el 10 de mayo. El anuncio se hizo un día después de que más de 90 manifestantes fueran arrestados en el campus. La universidad dijo que seguirá organizando decenas de eventos de graduación, incluidas todas las tradicionales ceremonias de escuelas individuales.

Las tensiones ya eran altas después de que la USC cancelara un discurso de graduación planeado por el mejor estudiante propalestino de la escuela, citando preocupaciones de seguridad.

El jueves, en el City College de Nueva York, cientos de estudiantes que estaban reunidos en el césped debajo de los famosos edificios góticos del campus de Harlem estallaron en vítores después de que un pequeño contingente de policías se retirara del lugar. En una esquina del patio se llevó a cabo un “entrenamiento de seguridad” entre los estudiantes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que 93 personas fueron arrestadas el miércoles por la noche durante una protesta en el campus por presunta invasión de propiedad privada. Una persona fue arrestada por presunta agresión con arma mortal.

En el Emerson College de Boston, 108 personas fueron arrestadas en un campamento la madrugada del jueves. Un video muestra a la policía advirtiendo a los estudiantes en un callejón que se fueran. Los estudiantes unen sus brazos para resistir a los agentes, que se mueven con fuerza entre la multitud y arrojan a algunos manifestantes al suelo.

“A medida que avanzaba la noche, se volvió cada vez más tensa. Simplemente había más policías por todos lados. Se sentía como si nos empujaran y aplastaran lentamente”, dijo Ocean Muir, estudiante de segundo año.

Muir agregó que la policía la levantó por los brazos y las piernas y se la llevó. Junto con otros alumnos, Muir fue acusado el jueves de allanamiento de morada y de conducta desordenada.

Los líderes de Emerson College habían advertido a los estudiantes que el callejón era un derecho de paso público y las autoridades de la ciudad habían amenazado con tomar medidas si los manifestantes no se marchaban. Emerson canceló clases el jueves y la policía de Boston dijo que cuatro agentes sufrieron heridas que no pusieron en peligro sus vidas durante el enfrentamiento.

Harvard y Columbia, bajo investigación federal por las protestas

El campus de la Universidad de Texas en Austin estaba mucho más tranquilo el jueves después de que 57 personas fueran arrestadas y acusadas de allanamiento de morada un día antes. Los funcionarios de la universidad retiraron las barricadas y permitieron que los manifestantes ingresaran a la plaza principal debajo de la icónica torre del reloj de la escuela.

La reunión del jueves de estudiantes y algunos profesores protestaron tanto por la guerra como por los arrestos del miércoles, cuando policías estatales con equipo antidisturbios y a caballo cargaron contra los manifestantes, obligando a cientos de estudiantes a abandonar el césped principal de la escuela.

En la Universidad Emory de Atlanta, la policía local y estatal intervino para desmantelar un campamento. Algunos agentes portaban armas semiautomáticas y un video los muestra utilizando una pistola paralizante contra un manifestante que cayó al suelo. La universidad dijo el jueves por la noche en un comunicado que se arrojaron objetos a los agentes y que utilizaron "irritantes químicos" como medida de control de multitudes.

Los registros carcelarios mostraron que 22 personas arrestadas por la policía de Emory fueron acusadas de alteración del orden público. Emory dijo que había sido notificada que 28 personas fueron detenidas, incluidos 20 miembros de la comunidad universitaria, y que algunas habían sido liberadas esa noche.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha iniciado investigaciones de derechos civiles en docenas de universidades y escuelas en respuesta a denuncias de antisemitismo o islamofobia. Entre las que están bajo investigación se encuentran muchas universidades que enfrentan protestas, incluidas Harvard y Columbia.

