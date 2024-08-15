¿Es realmente posible repetir las elecciones en Venezuela tras la cuestionada victoria de Maduro?

Video Un adolescente, un sordomudo, una chef: cómo una ONG busca sin pistas a los detenidos en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva dijo este jueves que no reconoce a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, y que “si tiene sentido común" el líder venezolano debería llamar a una nueva elección.

La propuesta del presidente brasileño, que también cuenta con el apoyo de la vecina Colombia, fue rechazada categóricamente por la oposición venezolana.

En una confusión que la Casa Blanca tuvo que corregir al presidente Joe Biden también pareció asentir con una nueva votación.

"Sí, lo apoyo", respondió Biden a la pregunta de si apoya una repetición de los comicios, aunque la Casa Blanca aseguró que el presidente no escuchó bien la pregunta.

" El presidente se refería a lo absurdo que es que Maduro y sus representantes no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio", indicó el gobierno en un comunicado, en el que agregó que "para la mayoría del pueblo venezolano, para EEUU y para un número cada vez mayor de países, es evidente que Edmundo González fue el candidato con más votos".

En una conferencia de prensa también este jueves, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que EEUU haya planteado la posibilidad de ofrecerle amnistía a Maduro.

"No, no es cierto que se haya ofrecido amnistía a Maduro. Y lo que queremos ver son los recuentos de votos reales, los datos, y no hemos visto eso todavía. Así que todavía tenemos que verlo", dijo Kirby que insistió en que EEUU cree que "González ganó la mayoría de los votos".

¿Qué piden Brasil y Colombia a Venezuela para resolver la crisis?

A diferencia de muchas otras naciones que ya han reconocido como ganador a Maduro o al opositor Edmundo González, los gobiernos de Brasil, Colombia y México han asumido una postura más neutral al no reconocer ni aceptar cuando las autoridades electorales de Venezuela declararon ganador a Maduro.

Brasil y Colombia pidieron este jueves como solución a la crisis la creación de un gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías.

Lula fue más lejos al considerar la posibilidad de una nueva ronda electoral.

“A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento”, dijo en una entrevista con Radio T.

¿Es realmente posible repetir las elecciones en Venezuela?

En teoría, sí es posible, dejando a un lado la logística y los costos que esto implicaría.

La ley venezolana permite que se realice una nueva votación cuando el Consejo Nacional Electoral o las autoridades judiciales anulen una elección que se considere fraudulenta o cuyo resultado sea imposible de determinar.

La nueva elección debería realizarse dentro de los seis a 12 meses en las mismas condiciones en que se celebró la votación anulada y los mismos candidatos deberían aparecer en la boleta.

Pero Maduro tendría pocos incentivos para realizar una nueva elección, ya que la votación de julio y las protestas posteriores, brutalmente reprimidas por su gobierno, demostraron una significativa erosión del apoyo popular que alguna vez disfrutó y que ya no puede contar con el apoyo de los antiguos partidarios de Hugo Chávez.

Aunque las autoridades electorales, bajo el control del gobierno, declararon a Maduro ganador del proceso electoral de julio, aún no han presentado recuentos detallados de las votaciones para respaldar tal declaratoria.

Sin embargo, la oposición recopiló actas correspondientes a más del 80% de las 30,000 máquinas de votación electrónica en todo el país, las cuales demuestran que Maduro fue derrotado por un margen de más de 2 a 1.

¿Qué dice el gobierno de Maduro de repetir las elecciones en Venezuela?

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró a inicios de esta semana que el régimen no aceptará una nueva elección y se aferró a los resultados emitidos por el CNE.

“Aquí en Venezuela no hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta", dijo, sin fundamento en las leyes del país.

"No se van a repetir las elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro”, reafirmó.

¿Qué dice la oposición de repetir las elecciones en Venezuela?

La líder opositora venezolana María Corina Machado manifestó el jueves su rechazo a la propuesta de da Silva, durante una conferencia de prensa virtual con medios argentinos desde el lugar donde se esconde.

Machado dijo que repetir las elecciones sería "un insulto" al pueblo venezolano, y preguntó que ocurriría si se celebraran las segundas elecciones propuestas y Maduro aún no acepta los resultados. "¿Vamos a una tercera?, ¿una cuarta?, ¿una quinta? ¿Hasta que le gusten los resultados a Maduro?"

Pero más allá de los escenarios hipotéticos, Machado ve la inviabilidad de la propuesta de da Silva como un asunto de respeto hacia los votantes venezolanos y la soberanía popular.

“Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía”, explicó Machado y agregó que “hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, otros fueron asesinados y otros están presos o han tenido que huir fuera del país”.

“Plantear desconocer lo que ocurrió en 28 de julio, para mi es una falta de respeto para los venezolanos que lo han dado todo y esperaron su decisión soberana”, dijo Machado, quien concluyó diciendo: “La soberanía popular se respeta”.





