Nicolás Maduro

Fuerzas de seguridad en Venezuela arrestan al dirigente opositor Freddy Superlano

En un contexto de incertidumbre por la cuestionada reelección de Maduro, fuerzas de seguridad arrestaron al Coordinador Político Nacional del principal partido opositor en el país sudamericano. Sigue las actulización de los hechos en Venezuela aquí.

Univision
Video Así detuvieron al líder opositor Freddy Superlano en Venezuela

En medio de las protestas por la cuestionada elección presidencial en Venezuela, fuerzas de seguridad de ese país arrestaron este martes en Caracas a Freddy Superlano, Coordinador Político Nacional del partido opositor Voluntad Popular (VP).

En una publicación en la red social X, antes Twitter, VP lanzó una alerta sobre la captura de Superlano, en medio de cientos de arrestos de manifestantes que protestan tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

Al menos cuatro personas han muerto en medio de la represión oficialista en contra de los manifestantes, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

“Alerta nacional e internacional urgente: Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado nuestro Coordinador Político Nacional Freddy Superlano”, denunció el VP.

En la misma publicación, el partido agregó que el país sudamericano experimenta una “escalada represiva de la dictadura” de Maduro contra opositores y activistas que reclaman por los resultados de la elección presidencial.

La oposición sostiene que su candidato, Edmundo González, obtuvo el triunfo en los comicios de forma abrumadora.

Las autoridades electorales de Venezuela, controladas por el gobierno de Maduro, afirman que el mandatario resultó ganador con 51% de los votos, mientras que González habría obtenido 44.2% de los sufragios.

Sin embargo, la oposición asegura que su candidato obtuvo más del 70% de los votos y que tienen el soporte de actas de los centros de votación que lo corroboran.

Difunden video del arresto de Freddy Superlano afuera de su casa

A través de redes sociales, el VP y figuras de la oposición difundieron el momento en que hombres armados, con el rostro cubierto y con uniformes policiacos sustrajeron de su vehículo a Superlano y a dos acompañantes afuera de su casa en Caracas.

Un testigo de los hechos dijo a la cadena CNN que el arresto ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana.

Los hombres armados empujan y obligan a los tres hombres a subir a una camioneta, en medio de gritos de vecinos que pedían desde sus edificios a los uniformados dejar a los detenidos en libertad.

“¡Suéltalo!¡Suéltalo”, exclama uno de los vecinos que registró el momento en video.

Figuras de la oposición denuncian arresto de Freddy Superlano

En sus redes, González denunció la detención de Superlano y exigió su liberación “liberación inmediata”.

La líder de la oposición, María Corina Machado, también exigió la liberación de Superlano.

Por su parte, Leopoldo López, de VP, quien vive exiliado en Madrid tras haber huido de Venezuela en el 2020, dijo que los videos muestran el “secuestro” de Superlano.

“Reitero el mensaje de Freddy: si me llevan que sigamos adelante. ¡Abajo la Dicatadura!¡Viva Venezuela Libre!”, escribió en su cuenta de X.

Suman más de 700 detenciones de manifestantes y cuatro fallecidos en medio de protestas

De acuerdo con Foro Penal, al menos cuatro personas han muerto y 749 han sido detenidas en las manifestaciones desatadas tras difundirse los resultados de la cuestionada reelección de Maduro.

En medio de la incertidumbre, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, expresó su "absoluta lealtad y apoyo incondicional" de la Fuerza Armada a Maduro.

Foro Penal dijo que también han sido reportadas 44 personas heridas, la mayoría por arma de fuego. Según el Ministerio de Defensa también 23 elementos militares resultaron heridos.

Uno de los cuatro muertos podría ser un militar que falleció "a tiros" en el estado Aragua, en el centro, según el fiscal general, Tarek William Saab, que también anunció la detención de 749 personas tras el primer día de manifestaciones.

Video Venezolanos toman las calles en protesta por fraude electoral
