Noticias Policía israelí impide a líderes católicos celebrar la misa de Domingo de Ramos en la iglesia de Jerusalén Este día es muy sagrado para los cristianos, porque conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y marca el inicio de las celebraciones de la Semana Santa, la cual termina con la Pascua

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La policía de Israel no permitió que líderes católicos entraran a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar el Domingo de Ramos.

Este hecho es la primera vez que pasa en siglos y es que los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados por la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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¿Por qué no los dejaron entrar al recinto?

De acuerdo con la policía de Israel, mencionaron que se les notificó a las autoridades el sábado 28 de marzo que no podían celebrar ninguna misa, por seguridad, ya que los estrechos callejones de la Ciudad Vieja no permiten el acceso a vehículos de emergencia.

No obstante, por parte del patriarcado latino, contestaron que la iglesia de Santo Sepulcr o ha tenido misas que no van dirigidas al público desde el conflicto entre Estados Unidos e Irán y que desconocían las causas de por qué en este caso eran diferentes. Además de que calificó esta acción como “irrazonable” y “groseramente desproporcionada”.

Este día es muy sagrado para los cristianos, porque conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y es cuando se inician las celebraciones de Semana Santa, la cual termina con la Pascua.

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Netanyahu opina sobre el tema

A través de su cuenta de X, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mencionó que no se tuvo una intención maliciosa al impedir que el cardenal accediera a la iglesia, sino que fue por seguridad y que Israel reabrirá las puertas de la iglesia del Santo Sepulcro en los siguientes días.

Por otro lado, Pierbattista Pizzaballa dijo que había diferentes opiniones con Israel, pero que querían usar esta situación para aclarar lo que se hará los siguientes días, respetando la seguridad, pero también su oración.

Otras naciones se pronuncian

Este hecho hizo que se pronunciaran varias naciones y dieran su opinión ante el tema; tal fue el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se puso del lado de los cristianos, y expresó que el libre ejercicio del culto en Jerusalén debe garantizarse para todas las religiones.

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El embajador estadounidense, Mike Huckabee señaló el hecho como un exceso desafortunado y dijo que la oración estaba por debajo del límite de personas en el que están las reuniones.

En Italia, las autoridades condenaron el hecho de restringir el acceso a Pizzaballa, el cual fue un candidato para el cónclave de 2025, y convocaron al embajador de Israel en Roma para que pidiera aclaraciones.