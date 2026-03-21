Noticias Netanyahu habla de su estrategia en la guerra con Irán y aclara el papel de Trump Netanyahu expresó dudas sobre quién dirige actualmente Irán; señaló que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no ha aparecido públicamente, lo que genera incertidumbre en torno al poder en el país.



Video Netanyahu declara estado de emergencia tras bombardeo iraní a Israel como respuesta a "Furia Épica"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló sobre su estrategia en la ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán, y aclaró el papel del presidente estadounidense Donald Trump en la toma de decisiones dentro de la llamada Operación Furia Épica.

Incertidumbre sobre liderazgo iraní

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Durante su primera rueda de prensa sobre el conflicto en Medio Oriente, Netanyahu expresó dudas sobre quién dirige actualmente Irán. Señaló que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei -sucesor e hijo del ayatolá Alí Jamenei-, no ha aparecido públicamente, lo que genera incertidumbre en torno al poder en el país.

El mandatario israelí afirmó que existen tensiones internas entre distintas facciones que compiten por el control, y consideró poco probable que la autoridad que ejerció Ali Jamenei se transfiera de manera clara a otra figura. Según explicó, su gobierno detecta divisiones tanto en el alto mando como en las fuerzas operativas.

“No estoy seguro de quién está dirigiendo Irán. Mojtaba, el ayatolá sustituto, no ha mostrado su rostro. ¿Lo han visto? Nosotros no, y no podemos dar fe exactamente de lo que está sucediendo allí. Hay una nube de incertidumbre aquí. Lo que vemos es que hay muchas tensiones entre las personas que están compitiendo por el poder. Creo que la autoridad y el control que ha tenido Jameneí no se transferirán a nadie, ni a Mojtaba”, aseguró.

Fractura dentro del aparato militar

Netanyahu aseguró que se observan signos de debilitamiento dentro de las estructuras militares iraníes, incluyendo deserciones y un ambiente de miedo entre las unidades encargadas de misiles balísticos.

A su juicio, estas fracturas reflejan una estructura que aparenta solidez externa, pero que presenta deterioro interno, y reiteró que Israel continuará con ataques constantes como parte de su estrategia para intensificar la presión.

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“Estamos viendo grietas y estamos tratando de propagarlas tan rápido como podamos; no solo en el alto mando, estamos viendo grietas en el campo. Es como un trozo de madera hueca y podrida que se sostiene por fuera, pero hay mucha podredumbre por dentro. Estamos viendo algunas deserciones. Estamos viendo miedo e inquietud en las unidades de IRGC que manejan los misiles balísticos. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de morir, no todos son suicidas. Vamos a atacar una y otra vez”, declaró.

Coordinación con Estados Unidos

El primer ministro también destacó la estrecha coordinación con su homólogo Donald Trump, a quien describió como un líder y se nombró como su aliado clave. Subrayó que, si bien Estados Unidos lidera la ofensiva, el presidente estadounidense toma sus propias decisiones de manera independiente.

“No creo que haya habido dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder, yo soy su aliado. Estados Unidos es el líder, pero en última instancia, el presidente Trump toma sus propias decisiones. ¿Y si las respeto? Sí, las respeto”, afirmó.

Netanyahu concluyó que existe una alineación sin precedentes entre ambos gobiernos, lo que fortalece la ejecución de la estrategia militar conjunta en la región.

JICM