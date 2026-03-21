Noticias

Netanyahu habla de su estrategia en la guerra con Irán y aclara el papel de Trump

Netanyahu expresó dudas sobre quién dirige actualmente Irán; señaló que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no ha aparecido públicamente, lo que genera incertidumbre en torno al poder en el país.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Netanyahu declara estado de emergencia tras bombardeo iraní a Israel como respuesta a "Furia Épica"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló sobre su estrategia en la ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán, y aclaró el papel del presidente estadounidense Donald Trump en la toma de decisiones dentro de la llamada Operación Furia Épica.

Incertidumbre sobre liderazgo iraní

PUBLICIDAD

Durante su primera rueda de prensa sobre el conflicto en Medio Oriente, Netanyahu expresó dudas sobre quién dirige actualmente Irán. Señaló que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei -sucesor e hijo del ayatolá Alí Jamenei-, no ha aparecido públicamente, lo que genera incertidumbre en torno al poder en el país.

El mandatario israelí afirmó que existen tensiones internas entre distintas facciones que compiten por el control, y consideró poco probable que la autoridad que ejerció Ali Jamenei se transfiera de manera clara a otra figura. Según explicó, su gobierno detecta divisiones tanto en el alto mando como en las fuerzas operativas.

Más sobre Noticias

OIEA informa que el sitio nuclear Natanz no reporta aumento en niveles de radiación tras ataque
2 mins

OIEA informa que el sitio nuclear Natanz no reporta aumento en niveles de radiación tras ataque

Mundo
Guerra en Irán hoy: Noticias actuales del conflicto: Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz
10 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Noticias actuales del conflicto: Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz

Mundo
DEA nombra a Gustavo Petro “objetivo prioritario” y fiscales de EEUU lo investigan
2 mins

DEA nombra a Gustavo Petro “objetivo prioritario” y fiscales de EEUU lo investigan

Mundo
Cámaras de seguridad muestran nuevas imágenes de qué ocurrió con el joven James Gracey
2 mins

Cámaras de seguridad muestran nuevas imágenes de qué ocurrió con el joven James Gracey

Mundo
Descubren ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle porque marino usó app para correr.
2 mins

Descubren ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle porque marino usó app para correr.

Mundo
La princesa Mette-Marit de Noruega afirma que fue manipulada y engañada por Jeffrey Epstein
2 mins

La princesa Mette-Marit de Noruega afirma que fue manipulada y engañada por Jeffrey Epstein

Mundo
Últimas noticias sobre la guerra en Irán: EEUU autoriza la comercialización del petróleo iraní en medio del alza de los precios del crudo
14 Historias
Liveblog

Últimas noticias sobre la guerra en Irán: EEUU autoriza la comercialización del petróleo iraní en medio del alza de los precios del crudo

Mundo
En plena guerra, Irán ejecuta a joven atleta que protestó en enero contra el régimen
2 mins

En plena guerra, Irán ejecuta a joven atleta que protestó en enero contra el régimen

Mundo
Líderes de la Unión Europea descartan unirse al conflicto en Oriente Medio, presionados por el alza energética
3 mins

Líderes de la Unión Europea descartan unirse al conflicto en Oriente Medio, presionados por el alza energética

Mundo
Noticias sobre la guerra en Irán hoy: Trump afirma que no enviará tropas estadounidenses a Oriente Medio
10 Historias
Liveblog

Noticias sobre la guerra en Irán hoy: Trump afirma que no enviará tropas estadounidenses a Oriente Medio

Mundo

“No estoy seguro de quién está dirigiendo Irán. Mojtaba, el ayatolá sustituto, no ha mostrado su rostro. ¿Lo han visto? Nosotros no, y no podemos dar fe exactamente de lo que está sucediendo allí. Hay una nube de incertidumbre aquí. Lo que vemos es que hay muchas tensiones entre las personas que están compitiendo por el poder. Creo que la autoridad y el control que ha tenido Jameneí no se transferirán a nadie, ni a Mojtaba”, aseguró.

Fractura dentro del aparato militar

Netanyahu aseguró que se observan signos de debilitamiento dentro de las estructuras militares iraníes, incluyendo deserciones y un ambiente de miedo entre las unidades encargadas de misiles balísticos.

A su juicio, estas fracturas reflejan una estructura que aparenta solidez externa, pero que presenta deterioro interno, y reiteró que Israel continuará con ataques constantes como parte de su estrategia para intensificar la presión.

PUBLICIDAD

“Estamos viendo grietas y estamos tratando de propagarlas tan rápido como podamos; no solo en el alto mando, estamos viendo grietas en el campo. Es como un trozo de madera hueca y podrida que se sostiene por fuera, pero hay mucha podredumbre por dentro. Estamos viendo algunas deserciones. Estamos viendo miedo e inquietud en las unidades de IRGC que manejan los misiles balísticos. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de morir, no todos son suicidas. Vamos a atacar una y otra vez”, declaró.

Coordinación con Estados Unidos

El primer ministro también destacó la estrecha coordinación con su homólogo Donald Trump, a quien describió como un líder y se nombró como su aliado clave. Subrayó que, si bien Estados Unidos lidera la ofensiva, el presidente estadounidense toma sus propias decisiones de manera independiente.

“No creo que haya habido dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder, yo soy su aliado. Estados Unidos es el líder, pero en última instancia, el presidente Trump toma sus propias decisiones. ¿Y si las respeto? Sí, las respeto”, afirmó.

Netanyahu concluyó que existe una alineación sin precedentes entre ambos gobiernos, lo que fortalece la ejecución de la estrategia militar conjunta en la región.

JICM

Video Lo último sobre la guerra con Irán: ¿Cuál fue el 'punto de choque' entre Trump y Netanyahu?
Relacionados:
NoticiasBenjamín NetanyahuGuerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX