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Policía allana la sede de la principal editorial rusa por un presunto caso de 'propaganda LGTB

Desde el estallido de la guerra con Ucrania, Rusia ha seguido constante con censurar a cualquier medio que promueva al movimiento LGTBI, tanto bares como clubes han sido registrados y han detenido a sus dueños.

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Por:N+ Univision
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Video Arte Público Press: la editorial latina más grande y antigua de los Estados Unidos

Este martes 21 de abril, la policía rusa registró Eksmo, la principal editorial del país, acusada de publicar " literatura LGTBI", dentro de la política del presidente Vladimir Putin que fomenta los valores tradicionales.

Cabe destacar que en el año 2025 diez trabajadores de la misma editorial también fueron detenidos en una investigación que apuntaba a lo mismo.

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De acuerdo con la agencia de noticias AFP, esta editorial fue fundada en el año 1991 y se encarga de la literatura tanto infantil como para adultos en Rusia.

Video "No descarto que haya algo": así habló Mario Vargas Llosa sobre la muerte con Univision

Desde la guerra, Rusia ha acelerado la censura al movimiento LGTBI

Desde el estallido de la guerra con Ucrania, Rusia ha seguido constante con censurar a cualquier medio que promueva al movimiento LGTBI, tanto bares como clubes han sido registrados y han detenido a sus dueños.

Tribunales han dado multas y penas de prisión a cualquier persona que llegue a exhibir símbolos de la bandera LGTBI. Esto se extiende a cualquier tipo de ropa, joyas y accesorios, ya que el Kremlin lo describe como "extremista".

Video Policía ucraniana abate a atacante tras tiroteo en supermercado de Kiev
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