La parálisis republicana en la Cámara de Representantes es una crisis en tiempo de crisis

La Constitución contempla claramente que habrá un presidente al frente de la Cámara Baja, aunque no defina sus funciones, que vienen determinadas por las propias reglas del cuerpo legislativo. Esas reglas han evolucionado con el tiempo para elevar al presidente a un papel central en las funciones legislativas del Congreso. Y sin un presidente, no está claro que el Congreso pueda cumplir sus funciones constitucionales. Al mismo tiempo, no existe ningún remedio constitucional para resolver el actual estancamiento.