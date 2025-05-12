Papa León XIV: por qué los cardenales eligieron al estadounidense Robert Prevost como sucesor de Francisco

Video En imágenes: El momento de oración de León XIV en la Capilla Paulina tras ser elegido como papa

Cuando el cardenal Robert Francis Prevost, de 69 años, apareció por primera vez en el balcón principal de la Basílica de San Pedro como el papa León XIV, fue ovacionado con entusiasmo por la enorme multitud de peregrinos, turistas, católicos locales y otros curiosos que habían esperado durante horas la primera señal de humo blanco y el anuncio oficial.

Como especialista en historia y rituales católicos, sé lo importante que fue este momento para los católicos y otras personas de todo el mundo. Un nuevo papa trae consigo una sensación de emoción, a menudo mezclada con incertidumbre.

Pero la elección del Colegio Cardenalicio sorprendió a algunos. Prevost es el primer papa de Estados Unidos y, tradicionalmente, el Colegio Cardenalicio, dominado por europeos, ha tenido reservas sobre la elección de un cardenal estadounidense por temor a una excesiva influencia estadounidense en la Iglesia.

¿Quién es Prevost y qué pudo haber influido en el voto de los cardenales?

Nacido en Chicago, Illinois, Prevost se unió a una orden religiosa católica a los 20 años: la Orden de San Agustín, conocida como los Agustinos, fundada en el siglo XIII. En lugar de aislarse del mundo en monasterios, los miembros de esta orden viajan para ayudar a los pobres, además de servir como misioneros y maestros.

Prevost estudió teología en Estados Unidos y Roma, y como sacerdote recién ordenado, pasó un año en Perú. Tras un breve regreso a Estados Unidos como funcionario de la orden agustiniana en Illinois, regresó a Perú como profesor de seminario para enseñar Derecho Canónico, el ordenamiento jurídico de la Iglesia católica. Permanecería en Perú durante los siguientes 10 años.

Video "Siempre fue santo": hermano mayor del papa León XIV cuenta cómo era el pontífice cuando niño



En 1999, se convirtió en prior —es decir, cabeza— de la provincia agustiniana local en Chicago y posteriormente fue elegido prior de la orden agustiniana mundial. Esto le proporcionó una experiencia verdaderamente global, ya que los agustinos contaban con unas 50 comunidades repartidas por todos los continentes.

En 2015, el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Chiclayo, Perú. En 2019, lo nombró miembro de varios dicasterios o departamentos importantes del Vaticano, donde se familiarizó con la administración central de la iglesia. Más importante aún, se desempeñó como prefecto o presidente del Dicasterio para los Obispos.

De hecho, debido a su dilatada experiencia pastoral en Perú y su servicio en el Vaticano, algunos comentaristas habían señalado antes de la elección de Prevost que si los cardenales elegían a un papa estadounidense, sería a él. Su servicio en el Dicasterio para los Obispos se consideró especialmente importante, ya que sus miembros desempeñan un papel clave en la selección de nuevos obispos.

Qué factores pudieron impulsar a Prevost

Durante el siglo XX, especialmente después del Concilio Vaticano II —una serie de reuniones de los obispos del mundo para modernizar la iglesia, que finalizó en 1965—, los papas comenzaron a nombrar cardenales de otras partes del mundo que anteriormente se consideraban marginales dentro de la Iglesia católica.

Esto condujo a la elección de papas de fuera de Italia por primera vez en siglos. El papa Juan Pablo II fue polaco y el primer papa no italiano desde el siglo XVI. El papa Benedicto XVI, también no italiano, nació en Alemania y se desempeñó como funcionario del Vaticano. El papa Francisco nació en Sudamérica, de padres italianos inmigrantes en Argentina.

El Colegio Cardenalicio, que hasta hace poco contaba con pocos representantes de otros continentes, es ahora mucho más internacional. Alrededor del 80% de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco, muchos de ellos provenientes de países que nunca antes habían tenido un cardenal.

Al revisar su historial, los cardenales electores podrían haber tenido en cuenta varios factores. Prevost sería un administrador eficaz como cabeza de la iglesia y era un experto en Derecho Canónico. Contaba con décadas de experiencia en labor pastoral tanto en Sudamérica como en Norteamérica.

Y como prior general de toda la orden agustiniana, probablemente habría viajado extensamente para visitar muchas de las comunidades que supervisaba.

Cómo será el papado de León XIV

El nuevo papa apareció en el balcón del Vaticano con las vestimentas papales tradicionales: sotana blanca, capa roja corta, estola roja y dorada decorada, y una cruz dorada colgando del cuello. Francisco, en cambio, apareció vestido con la sotana blanca y sencilla de un papa.

Ciertamente, no había elegido la sencillez de Francisco. ¿Significaba esto que sería más tradicionalista?

Video Las notables diferencias entre el atuendo elegido por el papa León XIV y el del papa Francisco



Creo que su elección de un nombre papal podría indicar un punto de vista diferente. El papa León XIII escribió una encíclica pionera en 1891, 'Rerum Novarum', subtitulada 'Sobre la dignidad y el trabajo'. En ella, destacó el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y criticó las condiciones en las que trabajaban y vivían.

También defendió otros derechos que el trabajador común merecía de sus jefes y del gobierno.

Y en sus primeras palabras desde el balcón de las bendiciones, ya ofreció un vistazo a la dirección de su papado. León XIV destacó el papel de los católicos y de la Iglesia como pacificadores y constructores de puentes, en diálogo con otras tradiciones y culturas religiosas.

Sus primeras palabras fueron: "La paz sea con todos ustedes”, describiendo esta paz como “una paz desarmada, una paz que desarma”.

Además, instó a los católicos a actuar juntos “sin miedo… unidos… para tender puentes” mediante el diálogo y la ayuda mutua, para traer la paz al mundo. Quizás no siga exactamente los pasos de Francisco, pero probablemente seguirá caminando en la misma dirección.

