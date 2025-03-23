Por qué un alto al fuego no es la solución al conflicto entre Israel y Hamas

Video Cadáveres de niños, destrucción y cientos de desplazados: los ataques con los que Israel rompió el cese al fuego en Gaza

Cuando el alto el fuego en la guerra entre Hamas e Israel finalmente entró en vigor el 19 de enero, el mundo respiró aliviado.

Sin embargo, ese acuerdo de alto el fuego y las negociaciones asociadas se han visto frustrados por los nuevos ataques israelíes contra Gaza.

PUBLICIDAD

Un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que los ataques se produjeron tras las reiteradas negativas de Hamas a liberar a sus rehenes y el rechazo del grupo a todas las propuestas presentadas por el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Incluso antes de que Israel cortara la ayuda humanitaria y el suministro eléctrico a Gaza en las últimas dos semanas, Hamas aseguró que no había cumplido con los niveles de ayuda humanitaria, refugio y combustible que se comprometió a proporcionar en los términos del alto el fuego. Sin embargo, esto distrae de un problema más amplio.

Este alto el fuego siempre se ha parecido más a un contrato asfixiante que a un acuerdo negociado entre partes iguales. Israel, como la parte con mucho mayor poder militar y político, siempre ha tenido la ventaja.

Y aunque la primera fase del cese del fuego, que duró 42 días, vio la exitosa liberación de 33 rehenes retenidos por Hamas a cambio de casi 1,800 prisioneros palestinos, el cese del fuego también permitió a Israel usarlo para sus propios fines políticos y militares.

El alto el fuego en Gaza: ganando tiempo

La preocupación convencional más común sobre los alto el fuego es que las partes en conflicto los utilicen para sus propios fines.

Normalmente, la preocupación es que grupos armados no estatales, como Hamas, utilicen el cese de la violencia para ganar tiempo, reagruparse, rearmarse y recuperar fuerzas para continuar la lucha.

PUBLICIDAD

Pero Estados como Israel también tienen esta capacidad. Aunque cuentan con Ejércitos permanentes que podrían no necesitar reagruparse y rearmarse de la misma manera, los Estados pueden aprovechar este tiempo para maniobrar en el ámbito internacional, un espacio que en gran medida se les niega a los actores no estatales.

El ascenso de Trump al poder en Estados Unidos aparentemente ha dado al gobierno israelí carta blanca para proceder de maneras que posiblemente estaban vedadas con anteriores presidentes estadounidenses, quienes también apoyaron ampliamente las acciones de Israel.

Esto incluye el plan de expulsar a la población de Gaza de la Franja. Este plan fue planteado al principio de la guerra por el asesor de Trump, Jared Kushner, y funcionarios israelíes, como una supuesta iniciativa humanitaria.

Trump ha reiterado su llamado a reubicar a los palestinos de Gaza en Egipto y Jordania, o incluso en otros países de África, y a que Estados Unidos se apropie de la franja costera y la convierta en la 'Riviera del Medio Oriente'.

A primera vista, este plan sería un crimen de guerra. Pero incluso si nunca se implementa por completo, el hecho de que Trump lo esté promoviendo después de años de condena tanto dentro del propio Israel como a nivel internacional muestra cómo las ideas políticas que alguna vez se consideraron inaceptables pueden cobrar vida propia.

Maniobras políticas y militares de Israel durante la tregua

Israel también ha utilizado el alto el fuego para avanzar en objetivos políticos y militares más amplios en Gaza, Cisjordania, el sur de Líbano y Siria.

PUBLICIDAD

Aunque la tregua redujo los niveles generales de violencia en Gaza, Israel ha seguido llevando a cabo ataques contra objetivos en la Franja.

Además, ha intensificado la construcción de asentamientos y ha realizado operaciones cada vez más violentas en Cisjordania. También ha habido ataques graves contra residentes palestinos dentro de Israel.

Y aunque casi 1,800 prisioneros palestinos fueron liberados durante el alto el fuego, al finalizar 2024 Israel aún mantenía a más de 9,600 palestinos detenidos por “motivos de seguridad”. Miles más permanecen en detención administrativa, lo que significa que están encarcelados sin juicio ni cargos.

Durante la tregua, Israel también aceleró sus esfuerzos para expulsar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de su sede en Jerusalén Este. Además, el gobierno israelí ha propuesto leyes cada vez más draconianas para restringir el trabajo de las organizaciones israelíes de derechos humanos.

En el frente militar, el alto el fuego posiblemente alivió parte de la presión sobre Israel, dándole tiempo para consolidar sus logros territoriales y de seguridad contra Hezbollah en el sur de Líbano y en Siria.

En los últimos dos meses se han incumplido dos plazos para la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano. En su lugar, Israel ha propuesto establecer una zona de amortiguamiento dentro del territorio libanés y ha comenzado a destruir aldeas y construir puestos militares semipermanentes a lo largo de la frontera.

En un discurso en febrero, Netanyahu exigió la “desmilitarización total del sur de Siria” tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró este mes que Israel mantendría sus tropas en el sur de Siria para “proteger” a los residentes de cualquier amenaza del nuevo régimen sirio.

PUBLICIDAD

Un alto el fuego no es la solución al conflicto

Si bien los palestinos son conocidos por su sumud (generalmente traducido como firmeza o tenacidad), existe un límite a lo que los seres humanos pueden soportar. La guerra y los ceses del fuego posteriores han creado una situación en la que los gazatíes podrían tener que anteponer su supervivencia y bienestar, el de ellos mismos y el de sus familias, a su deseo de permanecer en Palestina.

Se suele asumir que los alto el fuego son positivos y humanitarios. Sin embargo, no son la panacea. En realidad, son la opción menos favorable para detener la violencia de la guerra, a menudo por un breve período.

Un alto el fuego nunca iba a ser la solución al conflicto de décadas entre Israel y los palestinos. Al contrario, se ha convertido en parte del problema.

*Marika Sosnowski es investigadora postdoctoral de la Universidad de Melbourne.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Mira también: