Cómo Trump se hizo parte de la maquinaria de propaganda de Putin sobre la guerra en Ucrania

Video Trump tilda de "dictador" a Zelensky, quien lo había cuestionado por una posible influencia de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue excluido de las discusiones sobre el futuro de su país que tuvieron lugar en Arabia Saudita el 18 de febrero de 2025. De hecho, no hubo representantes ucranianos ni de la Unión Europea, solo delegaciones de Estados Unidos y Rusia, y sus anfitriones saudíes.

La reunión, que se celebró con júbilo en Moscú tras una llamada telefónica con halagos mutuos entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin unos días antes. La ausencia de Ucrania en la decisión de su propio futuro está en línea con la política de Putin hacia su vecino. Putin ha rechazado durante mucho tiempo la condición de Estado de Ucrania y la legitimidad del gobierno ucraniano, o como él lo llama, el “régimen de Kiev”.



Si bien la delegación estadounidense reiteró que las futuras discusiones tendrían que involucrar a Ucrania en algún momento, las acciones y palabras de la administración Trump sin duda han socavado la posición y la influencia de Kiev.

PUBLICIDAD

Con ese fin, Estados Unidos se está alineando cada vez más con Moscú en un punto clave del plan del Kremlin para deslegitimar a Zelensky y al gobierno ucraniano: convocar elecciones en Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

Cuestionar la legitimidad de Zelensky

Cuestionar la legitimidad de Zelensky es parte de una campaña de propaganda deliberada y en curso por parte de Rusia para desacreditar al liderazgo ucraniano, debilitar el apoyo a Ucrania de sus aliados clave y eliminar a Zelensky, y potencialmente a Ucrania, como socio en las negociaciones.

Las afirmaciones del presidente ruso de que su país está listo para las negociaciones de paz parecen, para muchos observadores de su guerra de tres años, altamente sospechosas, dados los continuos ataques de Rusia a su vecino y su firme negativa hasta la fecha a aceptar cualquier tregua temporal.

Sin embargo, el Kremlin está impulsando la narrativa de que el problema es que no hay una autoridad ucraniana legítima con la que pueda tratar. Como tal, Putin puede proclamar sus compromisos con una paz sin hacer ningún compromiso o concesión necesarios para cualquier verdadero proceso de negociación.

Mientras tanto, pintar a Zelensky como un “dictador” debilita el apoyo entusiasta que alguna vez lo recibió de los países democráticos. Esto, a su vez, puede traducirse en la reducción o incluso el fin del apoyo militar a Kiev, espera Putin, lo que le permitiría un impulso en lo que se ha convertido en una guerra de desgaste.

PUBLICIDAD

Lo que Putin necesita para que este plan funcione es un socio dispuesto a ayudar a difundir el mensaje de que Zelensky y el actual gobierno de Ucrania no son representantes legítimos de su país, y la nueva administración estadounidense parece haber llenado ese vacío.

Dictando términos

Tomemos la narrativa sobre las elecciones.

En la reunión en Arabia Saudita, Estados Unidos supuestamente discutió las elecciones en Ucrania como parte clave de cualquier acuerdo de paz. El propio Trump ha planteado la posibilidad de elecciones, señalando en una conferencia de prensa el 18 de febrero: “Tenemos una situación en la que no hemos tenido elecciones en Ucrania, donde tenemos la ley marcial”. El presidente estadounidense continuó afirmando, incorrectamente, que el índice de aprobación de Zelensky había bajado al “4%”. Las últimas encuestas muestran que el presidente ucraniano tiene un índice de aprobación del 57%.

Un día después, Trump aumentó los ataques y describió a Zelensky como un “dictador sin elecciones”.

Tales declaraciones reflejan la narrativa rusa de que el gobierno de Kiev es ilegítimo.

Las afirmaciones del Kremlin sobre lo que describe como los “aspectos legales relacionados con su legitimidad” se basan en la premisa de que el mandato de cinco años del presidente ucraniano como presidente de Ucrania debería haber terminado en 2024.

Y las elecciones en Ucrania habrían tenido lugar en mayo de ese año si no hubiera sido por la ley marcial que Ucrania puso en marcha cuando la Federación Rusa lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

PUBLICIDAD

La Ley Marcial, que Ucrania impuso el 24 de febrero de 2022, prohíbe explícitamente todas las elecciones en Ucrania mientras dure la medida de emergencia.

Y aunque la Constitución ucraniana sólo incluye un texto sobre la extensión de los poderes del parlamento hasta que se levante la ley marcial, los abogados constitucionalistas en Ucrania tienden a estar de acuerdo en que la implicación es que esto también se aplica a los poderes presidenciales.

A pesar de lo que dice la ley, el cuestionamiento del Kremlin a las instituciones democráticas de Ucrania y su impulso para que haya elecciones en Ucrania han encontrado fuerza en Washington últimamente. El enviado especial de Trump, el general Keith Kellogg, declaró el 1 de febrero que las elecciones "deben realizarse" como parte del proceso de paz, diciendo que las elecciones son la "belleza de una democracia sólida".

La trampa de las urnas

Zelensky no se opone a las elecciones en principio y ha acordado que las elecciones deben celebrarse cuando sea el momento adecuado. "Una vez que se termine la ley marcial, entonces la pelota está en la cancha del parlamento: el parlamento luego elige una fecha para las elecciones", afirmó Zelensky en una entrevista el 2 de enero.

Y parece contar con el respaldo de la mayoría de los ucranianos. En mayo de 2024, el 69% de los ucranianos encuestados dijo que Zelensky debería seguir siendo presidente hasta el final de la ley marcial, después de lo cual deberían celebrarse elecciones.

PUBLICIDAD

La cuestión, como ha dicho Zelensky, es el momento y las circunstancias. “Durante la guerra, no puede haber elecciones. Es necesario cambiar la legislación, la constitución, etc. Son desafíos importantes. Pero también hay desafíos no legales, muy humanos”, dijo el 4 de enero.

Incluso los políticos de la oposición en Ucrania están de acuerdo en que ahora no es el momento. Petro Poroshenko, el principal rival político de Zelensky, ha rechazado la idea de elecciones en tiempos de guerra, al igual que Inna Sovsun, la líder del partido opositor Golos.

Aparte de los problemas logísticos para garantizar elecciones libres y justas en medio de una guerra, el conflicto presentaría obstáculos logísticos para la campaña y el acceso a los lugares de votación. También está la cuestión de si se debe incluir a los ucranianos en los territorios ocupados por Rusia y a los desplazados internos, así como a los 6.5 millones de personas que huyeron de los combates y actualmente residen en el extranjero, y de cómo hacerlo.

Buenas elecciones… y malas

Rusia, por supuesto, celebró elecciones durante el conflicto actual. Pero las elecciones de 2024 que Putin ganó con el 87% de los votos no fueron, según la mayoría de los observadores internacionales, ni libres ni justas.

Más bien, fueron una farsa que solo subrayó lo que la mayoría de los politólogos confirmarán: las elecciones son, en el mejor de los casos, un indicador necesario pero insuficiente de la democracia.

Este punto no se desperdicia para los ucranianos, cuyo compromiso con la democracia se fortaleció en los años previos a la invasión de 2022. De hecho, una encuesta realizada unos meses después de la guerra encontró que el 76% de los ucranianos estaba de acuerdo en que la democracia era la mejor forma de gobierno, frente al 41% tres años antes.

PUBLICIDAD

Hay otras razones por las que Ucrania podría desconfiar de las elecciones. La naturaleza adversarial de las campañas políticas puede ser divisiva, especialmente en una sociedad en gran tensión.

Los políticos ucranianos han argumentado abiertamente que la celebración de elecciones durante la guerra sería desestabilizadora para la sociedad ucraniana, socavando la unidad interna frente a la agresión rusa.

Influencia externa

Además, existe la preocupación por la influencia externa en cualquier elección. Los ucranianos han tenido suficiente experiencia con la intromisión rusa en su política como para dar por sentado que el Kremlin intentará influir en la balanza.

Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha empleado sus sustanciales recursos para influir en la política de Ucrania a través de todos los medios disponibles, desde la propaganda, las presiones económicas y los incentivos hasta el chantaje energético, las amenazas y el uso de la violencia.

En 2004, las manipulaciones electorales de Moscú a favor del candidato prorruso, Viktor Yanukovich, llevaron a la Revolución Naranja, en la que los ucranianos se levantaron para rechazar las elecciones amañadas. Nueve años después, Yanukovich, que se convirtió en presidente en 2010, fue depuesto mediante la Revolución de la Dignidad, en la que los ucranianos expulsaron a un hombre al que muchos consideraban un títere ruso a favor de un camino hacia una mayor integración con Europa.

PUBLICIDAD

La historia de Putin de intromisión en las elecciones se extiende más allá de Ucrania, por supuesto. Más recientemente, el Tribunal Constitucional rumano anuló las elecciones presidenciales del país, citando un proceso electoral comprometido por la interferencia extranjera.

Una posición imposible

Al plantear las elecciones como requisito previo para las negociaciones, Putin está creando una trampa para Ucrania: la Constitución ucraniana establece que las elecciones sólo pueden celebrarse cuando se levante la ley marcial; pero el levantamiento de la ley marcial sólo es posible cuando haya pasado la “fase caliente” de la guerra. De modo que sin un alto el fuego, no es posible ninguna elección.

Pero al negarse a aceptar elecciones, Ucrania puede ser vista como un obstáculo para cualquier acuerdo de paz, lo que refuerza la narrativa que ya se está formando en el gobierno estadounidense de que Kiev es el problema y que será necesario dejarla de lado para que haya avances.

En resumen, al aparentemente repetir los argumentos rusos sobre la necesidad de una elección como requisito previo para la paz, Estados Unidos coloca al gobierno ucraniano en una posición imposible: aceptar la votación y arriesgarse a una división interna y a una interferencia externa, o rechazarla y permitir que Moscú y, tal vez, Washington acusen a los líderes de Ucrania de ilegítimos e incapaces de negociar en nombre de su pueblo.

Vea también:

*Lena Surzhko Harned profesora asociada de Ciencias Políticas, Penn State.

PUBLICIDAD

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

Mira también: