¿Cuál ha sido el papel de EEUU en Siria y cómo se implicará tras la caída de Bashar al-Assad?

Mientras se prepara la formación de un nuevo gobierno en Siria tras el repentino golpe de Estado a principios de esta semana, la respuesta de Estados Unidos a esta agitación política sigue siendo incierta.

Los grupos rebeldes derrocaron inesperadamente al líder de Siria, Bashar al-Assad, el 8 de diciembre de 2024, enviando al dictador al exilio en Rusia.

El presidente Joe Biden advirtió que los grupos rebeldes tienen un "terrible historial de terrorismo" y dijo que Estados Unidos estará observando los movimientos de estos grupos. Pero el presidente electo Donald Trump ha dicho que su país no debería intervenir en la repentina toma de poder y sus consecuencias.

Amy Lieberman, editora de política y sociedad en The Conversation U.S., habló con Jordan Tama, académico de política exterior estadounidense en la American University, para comprender mejor el papel que ha desempeñado históricamente EEUU en Siria y lo que la repentina caída de Assad del poder podría significar para esta relación.

¿Qué es lo más importante que hay que entender sobre el compromiso de EEUU con Siria?

La intervención estadounidense en Siria se remonta al menos a 2011, cuando estalló la Primavera Árabe, un movimiento de protesta en Medio Oriente en favor de la democracia, que se extendió a Siria.

Esto provocó una brutal represión por parte del gobierno sirio, encabezado por el líder Al-Assad. Algunos de los manifestantes pasaron a formar parte de grupos rebeldes en Siria y lucharon contra el gobierno, lo que desencadenó una guerra civil. En ese momento, EEUU impuso inmediatamente fuertes sanciones financieras al gobierno de Siria.

En 2013, EEUU empezó a proporcionar armas a algunos de los grupos rebeldes que se resistían al gobierno de Asad. Ese año, el ejército sirio también cruzó una “línea roja” que había sido fijada por el entonces presidente Barack Obama al utilizar armas químicas contra civiles.

A pesar de la presión para que se hiciera respetar ese límite, Obama optó por no intervenir una vez que Asad aceptó destruir las armas químicas de Siria, aunque no cumplió plenamente con este compromiso.

En 2014, el grupo Estado Islámico, conocido como ISIS o EI, tomó el control de partes de Siria. Un año después, EEUU desplegó fuerzas directamente para combatir al EI.

En 2019, ya lo había debilitado gravemente y reducido su presencia. EEUU nunca aceptó la legitimidad del gobierno de Assad, pero sí se resignó en gran medida a su gobierno.

¿Cuál es actualmente la participación de EEUU en Siria?

EEUU ha seguido involucrado en Siria de varias maneras. En primer lugar, tiene alrededor de 900 tropas desplegadas en partes remotas del país para impedir que el EI se reagrupe.

En segundo lugar, ha otorgado más de $1,000 millones en asistencia militar a grupos armados más moderados que se resistieron al control del gobierno de Asad. Gran parte de esta ayuda se ha destinado a las Fuerzas Democráticas Sirias, una fuerza militar liderada por los kurdos, un grupo étnico minoritario que controla el noreste de Siria y que ha trabajado estrechamente con EEUU en la lucha contra el EI, manteniendo al mismo tiempo su oposición a Assad.

En tercer lugar, EEUU ha mantenido en vigor duras sanciones financieras contra el gobierno sirio desde 2011. Y en cuarto lugar, ha proporcionado ayuda humanitaria a los sirios que sufren la guerra civil que dura ya 13 años en el país.

Sin embargo, EEUU no ha desempeñado un papel directo en el reciente derrocamiento del gobierno sirio. Los grupos rebeldes que derrocaron a Assad cuentan principalmente con el apoyo de Turquía, que busca debilitar la rama siria de otro grupo kurdo llamado el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Turquía considera a este grupo como una amenaza al control sobre su propia población kurda.

¿Qué significa el derrocamiento del gobierno de Assad para EEUU?

EEUU todavía no ha hecho ningún juicio firme sobre si este cambio será bueno o no para su país. En términos generales, la caída de Assad abre la posibilidad de una mejora de las relaciones entre ambos países, pero eso dependerá, en gran medida, del nuevo liderazgo en Siria.

Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, el grupo que lideró el derrocamiento de Assad, ha gobernado con autoridad en la zona de Siria que ya controlaba.

ISIS también representa una preocupación constante para EEUU, que ha llevado a cabo una serie de ataques contra objetivos de ISIS en los últimos días en un esfuerzo por impedir que gane terreno tras el colapso del gobierno de Assad.

¿Qué significa la elección de Trump para la intervención de EEUU en Siria?

Trump ha adoptado la postura de que Siria es un desastre y que no es un problema de EEUU.

Durante su primer mandato, el republicano quería retirar todas las tropas estadounidenses que quedaban en Siria, y sus asesores lo persuadieron para que mantuviera allí una pequeña cantidad. Es probable que ahora no le importe si los nuevos líderes de Siria actúan o no de manera autoritaria.

Pero Trump es firmemente pro-Israel, y probablemente no tendrá ningún problema con que Israel lleve a cabo ataques sobre Siria.

Con Trump, EEUU no será probablemente un actor importante en la configuración de los acontecimientos en Siria, pero creo que es en interés de la nación seguir involucrado, porque lo que sucede en Siria afecta al resto de Medio Oriente y, por extensión, a EEUU.

* Jordan Tama es Profesor adjunto de la Escuela de Servicio Internacional de la American University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea aquí el original.