Cómo las burlas y amenazas arancelarias de Trump influyeron en la caída del primer ministro de Canadá

Video Justin Trudeau renuncia a su cargo como primer ministro de Canadá tras más de nueve años en el poder

Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su intención de dimitir el 6 de enero de 2025.

Su salida pondrá fin a una década de poder para el político progresista y otrora favorito de la izquierda liberal. Se produce tras luchas internas en su propio partido y una caída de la popularidad de Trudeau hasta el punto de que se encuentra por detrás del principal candidato de la oposición por más de 20 puntos porcentuales. Pero no puede pasar desapercibido que la dimisión se produce apenas unas semanas antes de que llegue el gobierno de Donald Trump, y después de una andanada de desaires personales y amenazas de aranceles punitivos dirigidas a Canadá por el presidente republicano entrante.

The Conversation recurrió a Patrick James, un experto en relaciones entre Canadá y Estados Unidos y profesor emérito y decano de la USC Dornsife, para explicar por qué Trudeau decidió retirarse ahora, y qué papel jugó Trump en su salida.

¿Por qué dimitió Trudeau?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la dimisión de Trudeau no es una verdadera sorpresa para nadie que siga la política canadiense; la única sorpresa real es el momento en que se produjo.

En el fondo, se trata de una decisión política personal. La realidad es que el partido de Trudeau estaba condenado al fracaso en las próximas elecciones, que se celebrarán antes de finales de octubre de 2025.

A menos que se produzcan cambios radicales entre ahora y la votación, las posibilidades de que el Partido Liberal de Trudeau gane están bien muertas. El Partido Conservador de la oposición, también conocido como los Tories, lleva una ventaja de unos 24 puntos en las encuestas.

El líder Tory, Pierre Poilievre, ha hecho un trabajo razonablemente bueno a la hora de moderar su imagen de extrema derecha, reduciendo así cualquier posibilidad de que Trudeau pudiera captar la suficiente parte del centro que necesitaba.

Mi mejor suposición es que, ante esta inminente derrota, Trudeau cree que salir ahora lo aislará y hará más probable que pueda regresar a la primera línea de la política canadiense más adelante.

¿Es probable ese regreso?

Mientras que en Estados Unidos los presidentes figurativamente muertos rara vez vuelven a la vida (Grover Cleveland y Trump son los únicos que regresan después de una derrota en la reelección), en Canadá, hay un poco más de una tradición de resurrección política.

Esto se remonta al primer primer ministro del país, John A. MacDonald, quien renunció en 1873 en medio de un escándalo solo para ser reelegido cinco años después. William Mackenzie King cumplió tres mandatos no consecutivos como primer ministro en la primera mitad del siglo XX. Y el padre de Trudeau, Pierre Trudeau, regresó después de perder las elecciones de 1979 para cumplir un cuarto y último mandato en 1980.

Pero siento que con Justin Trudeau es diferente. En este momento, su carrera parlamentaria parece más que una rehabilitación. Es profundamente impopular y ha enfurecido a muchos de sus leales lugartenientes, y la renuncia en diciembre de su aliada de larga data y viceprimera ministra Chrystia Freeland aumentó la presión sobre Trudeau para que renuncie.

Y si bien la inflación, un flagelo para los titulares de izquierda, derecha y centro en todo el mundo, sin duda jugó un papel en la caída de la popularidad de Trudeau, también hay otros factores en juego. Los canadienses en general sienten que, dadas las cartas que le tocaron, Trudeau jugó mal. Bajo el gobierno de Trudeau, la inmigración a Canadá aumentó masivamente y muchos culpan a esto de una crisis de asequibilidad de la vivienda.

En términos más generales, parece que Trudeau, a pesar de su relativamente joven edad política de 53 años, está fuera de sintonía con la política en este preciso momento. Trudeau, al igual que su padre antes que él, está muy asociado con la política de identidades, centrándose en las necesidades percibidas de ciertos grupos por sobre otras.

Y si bien se pueden discutir los méritos de la política de identidades, lo que es ciertamente cierto es que no es particularmente popular en ninguna parte del mundo en este momento. De hecho, los populistas de centroderecha como Trump han podido obtener un gran capital político al pintar a sus oponentes como políticos de identidad.

¿Cómo afectó la victoria electoral de Trump a las perspectivas de Trudeau?

La ex viceprimera ministra Freeland renunció en parte por el descontento con la forma en que Trudeau había respondido a los aranceles propuestos por Trump a los productos canadienses. Y ese descontento con la forma en que Trudeau estaba tratando con la administración entrante de Trump se extiende a muchos canadienses, independientemente de sus tendencias políticas.

La economía canadiense no está en buena forma y un arancel del 25%, como lo prevé Trump, sería desastroso. Los canadienses buscan a alguien que pueda negociar con Trump desde una posición de fuerza, y ese no parece ser Trudeau. De hecho, Trudeau, que ha sido objeto de burlas y humillaciones por parte de Trump (por ejemplo, cuando se refirió a él como un “gobernador” en lugar de como el líder de una nación), ha recibido críticas por su débil respuesta.

Simboliza la creciente sensación en Canadá de que los responsables políticos de Washington consideran que el país es débil.

Aunque Trudeau se habría reído de una sugerencia en Mar-a-Lago de que Canadá se convirtiera en el “estado 51”, en su país el comentario fue visto como una prueba: ¿Trudeau defendería a Canadá o no?

En este sentido, la elección de Trump representó un desafío para Trudeau, pero también una oportunidad para enfrentarse a Washington, algo que le habría granjeado el favor de los nacionalistas canadienses antiamericanos. En cambio, se percibe que se acobardó ante Trump, dañando aún más su reputación en casa.

¿Cuál será el legado de Trudeau en lo que respecta a las relaciones entre EEUU y Canadá?

Creo que quedó atrapado en una dinámica que ha generado una creciente percepción en Estados Unidos (como lo sostiene el presidente entrante) de que Canadá se aprovecha militarmente de su vecino del sur. El presidente Joe Biden está más alineado políticamente con Trudeau, pero, ciertamente durante el primer mandato de Trump, el primer ministro canadiense fue visto por Washington como uno de los líderes de la OTAN que no pagaba lo que le correspondía por la alianza militar.

En parte como resultado, Canadá, bajo el liderazgo de Trudeau, ha caído dentro de la lista de aliados confiables, especialmente entre los republicanos. Si le pidieran a los estadounidenses que nombraran al aliado más confiable de Washington, el Reino Unido o Israel probablemente superarían a Canadá. Las declaraciones de Trump desde su reelección sugieren que ve a Canadá menos como un aliado y más como algo irrelevante. Los comentarios sobre la compra de Groenlandia apuntan al deseo de Trump de pasar por encima de los deseos de otras naciones para ser más activo en el Ártico, algo que debería haber hecho sonar las alarmas en Canadá.

En resumen, se puede caracterizar la relación de Trudeau con Estados Unidos como aceptable con Biden, mala con la primera administración de Trump y, potencialmente, irrelevante con Trump II.

¿Qué sucederá a continuación en la política canadiense?

Veo que sucederá una de dos cosas.

El escenario más probable es que los conservadores ganen una elección que podría tener lugar en cualquier momento entre marzo y octubre. Las encuestas actuales sugieren que están en camino de ganar más del 50% de los votos. Si eso sucede, podemos esperar un gobierno canadiense mucho más alineado con el de la administración estadounidense entrante, con una política exterior más centralista y reformas fronterizas que endurecerán los controles de inmigración.

Y el momento puede brindar una oportunidad para que el sucesor de Trudeau comience de nuevo con Trump y forje una relación más fuerte o, alternativamente, reafirme un grado de resistencia canadiense a Trump.

El segundo escenario es lo que yo llamo “la rareza francesa”. Al igual que en las últimas elecciones de Francia, en las que los dos principales partidos antiderecha llegaron a un acuerdo de no competencia para frustrar al partido de extrema derecha Agrupación Nacional, podríamos ver al Partido Liberal y al Partido Nuevo Democrático socialista intentar algo similar en un intento de frenar los avances de los conservadores. Pero eso es una posibilidad remota y aún así no aumentará las posibilidades de que Trudeau regrese.

En cuanto al Partido Liberal después de Trudeau, es difícil ver quién querrá conducirlo a una derrota electoral casi segura. Pero creo que el resultado más probable será que el partido intente virar hacia una agenda más centralista y económicamente conservadora. Realmente marcaría el fin de la era Trudeau.

*Patrick James profesor emérito y decano de relaciones internacionales de Dornsife, Facultad de Letras, Artes y Ciencias de USC Dornsife.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

