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Otro mensaje del nuevo líder de Irán para lanzar amenaza: ¿Mojtaba Jamenei apareció en público?

La tensión en la región se ha intensificado tras la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, un escenario que continúa escalando desde finales de febrero

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Mojtaba Jamenei es elegido nuevo líder supremo de Irán

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó este miércoles 18 de marzo de 2026 un mensaje escrito que ha sido interpretado como una nueva advertencia en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

La tensión en la región se ha intensificado tras la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, un escenario que continúa escalando desde finales de febrero.

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Amenaza de represalias

En su pronunciamiento, Jamenei aseguró que los responsables del asesinato de Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, enfrentarán consecuencias.

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Según información difundida por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el líder iraní calificó a los autores del crimen como “ asesinos” y prometió que pagarán por lo ocurrido.

“Cada gota de sangre derramada tiene su precio, y los criminales responsables de estos mártires lo pagarán pronto”, afirmó. Estas declaraciones refuerzan el tono desafiante de su liderazgo en un momento de alta tensión política y militar.

Liderazgo bajo incertidumbre

Mojtaba Jamenei no ha aparecido públicamente desde que asumió el poder, pocos días después de la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien era el líder supremo. El fallecimiento ocurrió el 28 de febrero, durante un ataque atribuido a Israel y Estados Unidos, considerado el detonante de la actual guerra en la región.

Durante el funeral de Larijani, Jamenei difundió otro mensaje a través de la agencia Tasnim, en el que subrayó la relevancia del funcionario asesinado. Señaló que su muerte evidencia tanto su importancia como la hostilidad de los enemigos del Islam.

¿Jamenei fue herido en ataque a su padre?

El nuevo líder fue designado el 8 de marzo por un consejo de clérigos, aunque su primer mensaje oficial se transmitió días después en la televisión estatal.

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Mientras tanto, funcionarios estadounidenses e israelíes han especulado que Jamenei pudo haber resultado herido o incluso desfigurado durante el ataque que acabó con la vida de su padre, lo que explicaría su ausencia pública hasta ahora.

JICM

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