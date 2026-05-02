Israel

Ataque a monja en Jerusalén: Policía israelí detiene a hombre sospechoso tras agresión en Ciudad Vieja

Un video policial mostró a la monja, investigadora de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, con múltiples moretones, mientras que el atacante sería practicante judío.

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Por:N+ Univision
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La Ciudad Vieja, ubicada al Este de Jerusalén, fue el epicentro de un ataque contra una monja el pasado miércoles 29 de abril a manos de un hombre que se presume es practicante judío, en un nuevo crimen de odio por posibles motivos religiosos.

Un video policial mostró a la monja, investigadora de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, con múltiples moretones, mientras que el atacante fue captado vistiendo un tzitzit, una prenda interior con flecos que usan algunos hombres judíos.

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Este viernes, la Policía Israelí informó sobre el arresto del sujeto, un hombre de 36 años que fue captado en video mientras atacaba a la monja cerca de la Tumba de David, un lugar sagrado ubicado a las afueras de la Puerta de Sion, en el lado sur de la Ciudad Vieja.

El hombre quedó bajo custodia policial y se le atribuye el ataque “por motivos raciales”.

“Es un acto de violencia sectaria”, dijo Oliver Poquillon, director de la institución donde labora la monja.

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, alertó que los ataque contra cristianos son un fenómeno creciente.

Dijo sentir “una gran rabia contra el sistema y una gran tristeza porque presiento que esto no terminará pronto”, previó el coordinador.

“Muchas veces, en estos casos, no hay arrestos, y si los hay, a veces, después de uno o dos días, los sospechosos son liberados”, dijo al tiempo en que afirmó que si se logró el arresto de ese sujeto de 36 años fue porque el ataque quedó grabado en video.

La detención se produce en un momento en que el trato que Israel da a las minorías religiosas está bajo escrutinio, semanas después de que la policía limitara el acceso a los servicios religiosos festivos tanto a musulmanes como a cristianos, hasta la orden del Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa.

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