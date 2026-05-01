Londres Banksy sorprende a Londres con una misteriosa estatua que cuestiona el 'patriotismo ciego' La escultura apareció de la noche a la mañana en Waterloo Place, una zona cargada de simbolismo histórico y político. Una figura que para los expertos representa el "patriotismo ciego".

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En el corazón de Londres, una figura inesperada irrumpió en silencio, generando un escándalo. Nadie escuchó su instalación. Y, sin embargo, al amanecer, ya se encontraba en pie la escultura del artista callejero Banksy, el artista que ha hecho del misterio su firma más reconocible.

La escultura apareció de la noche a la mañana en Waterloo Place, una zona cargada de simbolismo histórico y político. En la figura se puede ver a un hombre vestido con traje, en pleno movimiento, como si estuviera a punto de descender de su pedestal. Pero hay un detalle inquietante: una gran bandera que cubre completamente su rostro, dejándolo a ciegas frente al mundo.

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No es una figura heroica, sino vulnerable. La bandera, símbolo tradicional de identidad y orgullo, aquí se transforma en obstáculo. Algunos observadores han interpretado la obra como una crítica a lo que llaman “patriotismo ciego”.

Una estatua de un hombre que sostiene una bandera que le cubre el rostro, firmada por Banksy, apareció en Waterloo Place, Londres, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) Imagen Kin Cheung/AP

Aunque la pieza llevaba una firma, el hermetismo es parte del lenguaje de Banksy. Sin embargo, la confirmación llegó poco después, a través de un video publicado en redes sociales donde se muestra la instalación clandestina, realizada en la noche.

A signed 'Banksy is seen at a statue of a man holding a flag which covers his face, in Waterloo Place in London, Thursday, April 30, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) Imagen Kin Cheung/AP

El lugar elegido no es casual. Está rodeada de monumentos que conmemoran episodios militares y figuras históricas. Allí, entre símbolos del pasado imperial británico, la obra introdujo una narrativa contemporánea, incómoda y abierta a múltiples lecturas.

Las autoridades locales reaccionaron con cautela. En lugar de retirar la pieza, decidieron acordonar el área y permitir el acceso del público.

No es la primera vez que Banksy interviene el espacio público londinense con esculturas. Aunque es más conocido por sus grafitis, ya en 2004 instaló “The Drinker”, una pieza igualmente provocadora que reinterpretaba una escultura clásica. Esta nueva obra parece retomar esa línea, pero con un tono más político y urgente.

Los representantes de Banksy precisaron a la BBC que la estatua fue instalada en las primeras horas del miércoles.