Narcotráfico Guerra en Irán influyó en el arresto de Kinahan, uno de los hombres más buscados de Europa Fue gracias a la extrema vigilancia que se desplegó en el Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero en que inició la guerra contra Irán, que fue posible su detención, poniendo fin a años de operaciones sin resultados claros.

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La ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, acorraló a uno de los hombres más buscados de Europa, acusado de encabezar una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas, armas y múltiples asesinatos.

Se trata de Daniel Kinahan, un ciudadano irlandés que las autoridades consideraban como una figura clave en el crimen internacional, a quien en abril de 2022 el Gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones tras identificarlo como uno de los líderes del cártel de Kinahan.

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El irlandés estaba estrechamente vinculado con el deporte mediante el MTK Global, una empresa de la que era propietario y que representó a más de 100 boxeadores.

Fue gracias a la extrema vigilancia que se desplegó en el Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero en que inició la guerra contra Irán, que fue posible su detención, poniendo fin a años de operaciones impunes.

Daniel Kinahan fue detenido a mediados de abril a manos de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, lo que representa un duro golpe para el cártel.

Imagen DEA

La Policía Irlandesa informó a través de un comunicado que la detención representa una muestra de la importancia y la necesidad de cooperación policial para combatir a la delincuencia transnacional.

Las autoridades de ese país enviaron un expediente judicial a los Emiratos Árabes Unidos en los que detallaron los presuntos delitos de Kinahan, por lo que la Fiscalía de Dubái emitió una orden de arresto para iniciar con el proceso.

Pasaron solo 48 horas de después de la emisión de la orden, cuando Daniel Kinahan fue detenido en los Emiratos.

Los Kinahan

El Cártel de Kinahan ha sido identificado por la Administración para el Control de Drogas como una de las redes criminales transnacionales más relevantes en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Según información oficial, esta organización, originaria de Irlanda, ha expandido sus operaciones a nivel global, estableciendo vínculos con grupos delictivos en Europa, América Latina, África y Medio Oriente.

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La DEA señala que el cártel es responsable de coordinar el envío de grandes cantidades de cocaína y otras sustancias ilícitas desde Sudamérica hacia mercados europeos, utilizando rutas sofisticadas y métodos avanzados de ocultamiento. Además, la organización ha desarrollado una compleja estructura financiera destinada al lavado de dinero mediante empresas fachada, inversiones inmobiliarias y negocios aparentemente legítimos.

Entre las principales acusaciones destacan cargos por narcotráfico internacional, conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participación en actividades del crimen organizado. Las autoridades estadounidenses han presentado imputaciones formales contra varios de sus líderes, incluyendo a Daniel Kinahan, quien es señalado como uno de los principales coordinadores de las operaciones globales del grupo.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca al arresto y condena de sus principales dirigentes. Incluso por Daniel Kinahan ofrecía una recompensa de 5,000,000 de dólares.

Asimismo, se han implementado sanciones económicas que buscan bloquear el acceso del cártel al sistema financiero internacional.