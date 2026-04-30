Obesidad Grasa perdida por carne: el programa en una ciudad de China para incentivar una dieta saludable y bajar de peso En la ciudad de Wuxi, al este de China, una comunidad local lanzó en marzo una campaña para bajar de peso con el objetivo de combatir el sobrepeso y fomentar un estilo de vida saludable. Los participantes pueden intercambiar la pérdida de grasa de su cuerpo por carne.

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En un centro comunitario del este de China, Shu Fangqiang se quitó la chaqueta y se subió a una báscula, convirtiéndose en uno de los cientos de vecinos que se han apuntado a un insólito programa para bajar de peso: "Cambia grasa por carne de res".

Las reglas son sencillas: por cada medio kilo que pierda, Shu recibirá el mismo peso en carne de res deshuesada, 3,3 libras de carne de res con hueso.

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El programa es uno de los muchos que están surgiendo en toda China, respaldados por las autoridades locales, ansiosas por hacer frente a las crecientes tasas de obesidad, que se están convirtiendo rápidamente en un problema de salud pública apremiante.

Los participantes que ya están decididos a bajar de peso dicen que la iniciativa es una ventaja adicional.

"Incluso sin la carne de res, quería bajar de peso por mi salud", dijo Shu, cuyo índice de masa corporal (IMC) de 30 se clasifica como obesidad.

Más de un tercio de los adultos chinos tenían sobrepeso en 2022, y alrededor del 8,3% eran obesos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en comparación con Estados Unidos, donde el 72.4 % de los adultos tiene sobrepeso y el 42% es obeso.

Sin embargo, el número de personas obesas en China se ha triplicado entre 2004 y 2018, según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Si las tendencias actuales continúan, la proporción de adultos chinos con sobrepeso y obesidad podría alcanzar el 70.5 % para 2030, según la Comisión Nacional de Salud (NHC), cuyos criterios de obesidad son más estrictos que los de la OMS.

"Esta oportunidad llegó justo en el momento adecuado, así que me inscribí", dijo Shu.

Los participantes de la campaña en la ciudad de Wuxi se pesaron una vez en marzo y volverán en enero de 2027 para una segunda y última pesada.

Luego serán recompensados con cortes de carne de alto valor, como el rabo de buey, si pierden más peso, aunque la cantidad total de carne gratuita disponible tiene un límite de 22 libras.

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Los organizadores afirman que más de 1,000 personas se han inscrito desde que comenzó la campaña en Wuxi en marzo, y que se ha rechazado a miles más por no cumplir con los requisitos de residencia en la comunidad local.

Las filas para pesarse llegaron a tener hasta una docena de personas a la vez tanto en la sección de hombres como en la de mujeres, según observó un periodista de la AFP.

Al frente de las filas, los participantes se subían a una báscula que mostraba su altura, peso e IMC.

Luego, los miembros del personal les medían la cintura, registraban sus datos en un formulario y usaban un sello de aliento para marcarlo y animar a los participantes.

Un médico en el lugar ofrecía consejos médicos personalizados.

Grasa por papas

También han surgido iniciativas populares similares en otras localidades del país, muchas de las cuales se han difundido ampliamente en las redes sociales.

En la provincia suroccidental de Yunnan, las personas que quieren adelgazar pueden participar en el programa "Grasa por papas" y, si reducen considerablemente su cintura, pueden canjearla por pollo.

A nivel nacional, la popular cadena de supermercados Yonghui ha invitado a los clientes a registrar su pérdida de peso durante 10 días pesándose en la tienda.

Luego pueden canjear cada 3.3 libras perdidas por cerca de una libra de carne de res, cangrejo de río o kiwi.

Cuando la AFP visitó el centro comunitario de Wuxi, las pancartas en la zona de pesaje instaban a los participantes a adelgazar de manera constante en lugar de rápida, y a priorizar la salud por encima de la delgadez.

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Los organizadores también colocaron advertencias contra los medicamentos para bajar de peso, los vómitos autoinducidos y el ayuno extremo, con médicos disponibles para ofrecer orientación.

El participante Shu dijo a la AFP que quería perder 44 libras.

"Ser obeso afecta tu estado mental, tu rendimiento laboral y tu bienestar general", dijo.

"A veces, cuando estoy más pesado, no duermo bien por la noche".

En 2021, había 402 millones de adultos mayores de 25 años con sobrepeso u obesidad en China, la población más grande del mundo, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet.

Otro estudio, publicado en The Lancet en 2021, atribuyó el problema a la rápida urbanización y al cambio hacia alimentos procesados, con alto contenido de azúcar y grasa, así como a estilos de vida cada vez más sedentarios.

"Difícil de resistir"

En Wuxi, Zheng Haihua, de 44 años, dijo que se inscribía para animarse a "moverse más y comer menos", y para comprometerse a hacer ejercicio.

"El mayor desafío para mí es... controlar mi apetito, porque cuando ves comida deliciosa, es difícil resistirse", dijo Zheng riendo.

El médico local Wu Changyan se mostró comprensivo y añadió: "Hay presión en la vida, y la comodidad de la vida moderna hace que sea fácil comer más y comer en exceso".

La Comisión Nacional de Salud (NHC) y otras autoridades han lanzado iniciativas nacionales en un esfuerzo por contrarrestar la tendencia, preocupadas por los vínculos con las enfermedades crónicas y el aumento de los costos de la atención médica.

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Las iniciativas locales como la de Wuxi son "una forma divertida de motivar a la gente", dijo Wu a la AFP.

Pero Li Sheyu, profesor clínico del Hospital West China de la Universidad de Sichuan, dijo que las campañas podrían tener un impacto limitado.

"No lo consideraría un cambio revolucionario en el panorama general", dijo, señalando que, en esencia, se trataba solo de un método tradicional de incentivo para la pérdida de peso.