Sigue la inexplicable 'venganza' de las orcas: hunden otro velero turístico y un barco petrolero tiene que rescatar a los náufragos

Video El aumento de los ataques de orcas preocupa a los científicos: "el poder que poseen es simplemente increíble"

Una manada de orcas embistió un velero turístico de alquiler en aguas marroquíes en el estrecho de Gibraltar hasta hundirlo, según informó el servicio de rescate marítimo de España este martes.

El incidente constituye el más reciente de una serie de ataques de orcas a embarcaciones pequeñas en el estrecho de Gibraltar, en los que otros de los botes atacados también han naufragado.

Cómo fue el más reciente ataque de las orcas

El velero Alborán Cognac, era modelo Sun Odyssey del fabricante francés Jeanneau, que medía 50 pies de largo y teníacapacidad para albergar hasta 12 pasajeros.

En el momento del ataque momento, solo viajaban dos personas en la embarcación.

El velero se encontró con la manada de mamíferos marinos el domingo cerca de las 9:00 am hora local, cuando los pasajeros dijeron haber sentido golpes repentinos en el casco y el timón del barco antes de que comenzara a hacer agua.

Tras alertar a los servicios de rescate, un barco petrolero cercano rescató a los náufragos, transportándolos hasta Gibraltar.

El yate, que pertenecía a la compañía turística Alborán Charter y estaba basado en Tenerife, quedó a la deriva y finalmente se hundió debido al daño causado por las orcas.

No se sabe por qué las orcas atacan los veleros

El estrecho de Gibraltar, que separa el sur de Europa del norte de África y conecta al mar Mediterráneo con el océano Atlántico, es una de las vías de navegación más importantes del mundo y hogar de la manada renegada de orcas, que los expertos creen que está constituida por unos 15 animales.

Los científicos no se ponen de acuerdo al explicar por qué este grupo de orcas está atacando embarcaciones. Para algunos, los ataques indican que las orcas tienen la intención directa de causar daños o que se trata de , mientras que otros dicen que no es un comportamiento necesariamente agresivo y que podría ser temporal.

En todo caso, se trata de depredadores carnívoros, que al igual que su pariente, el delfín, son animales altamente inteligentes y sociables.

España advierte sobre posibles embestidas de orcas en el estrecho de Gibraltar

Los ministerios de Transporte y Ambiente de España, junto con su marina mercante, emitieron avisos el martes donde instan a los usuarios de botes y lanchas de motor a estar atentos ante la presencia de orcas entre mayo y agosto en el área entre el estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz.

El Grupo de Trabajo Orca Atlántica, un equipo de investigadores de la vida marina de España y Portugal que estudia a las orcas en la península ibérica, dice que en 2021 se produjeron 197 de esas interacciones y 207 más en 2022.

La manada de orcas incluso interrumpió una carrera marina el año pasado, cuando un bote que navegaba de Holanda a Italia tuvo un encuentro de 15 minutos con esos animales, lo que hizo que la tripulación bajara las velas e hiciera ruido para alejarlas.

Ningún ser humano se ha visto en peligro por los ataques ni ha habido reportes de ataques directos contra nadadores ni contra las víctimas de los naufragios. Las interacciones en los botes parecen detenerse cuando la embarcación queda inmovilizada.

Los investigadores señalan que las orcas parecen atacar a los botes en un amplio arco que abarca la costa occidental de la península ibérica, desde las aguas cercanas al estrecho de Gibraltar hasta Galicia, en el noroeste de España.

Las orcas que se encuentran frente a las costas ibéricas miden, en promedio, de 16 a 21 pies de largo, en comparación con las más grandes orcas de la Antártida, que alcanzan hasta 29 pies de longitud.