Cambiar Ciudad
Animales

Sigue la inexplicable 'venganza' de las orcas: hunden otro velero turístico y un barco petrolero tiene que rescatar a los náufragos

Los pasajeros del Alborán Cognac, la nave naufragada, dijeron haber sentido golpes repentinos en el casco y el timón del barco antes de que comenzara a hundirse. Momentos después, la nave, con capacidad para 12 pasajeros, ya estaba bajo el agua.

Por:
Univision
Video El aumento de los ataques de orcas preocupa a los científicos: "el poder que poseen es simplemente increíble"

Una manada de orcas embistió un velero turístico de alquiler en aguas marroquíes en el estrecho de Gibraltar hasta hundirlo, según informó el servicio de rescate marítimo de España este martes.

El incidente constituye el más reciente de una serie de ataques de orcas a embarcaciones pequeñas en el estrecho de Gibraltar, en los que otros de los botes atacados también han naufragado.

PUBLICIDAD

Cómo fue el más reciente ataque de las orcas

El velero Alborán Cognac, era modelo Sun Odyssey del fabricante francés Jeanneau, que medía 50 pies de largo y teníacapacidad para albergar hasta 12 pasajeros.

En el momento del ataque momento, solo viajaban dos personas en la embarcación.

El velero se encontró con la manada de mamíferos marinos el domingo cerca de las 9:00 am hora local, cuando los pasajeros dijeron haber sentido golpes repentinos en el casco y el timón del barco antes de que comenzara a hacer agua.

Más sobre Animales

Sin pecado concebida: el extraño caso de la iguana "virgen" que tuvo ocho crías sin haber tenido contacto con un macho
2 mins

Sin pecado concebida: el extraño caso de la iguana "virgen" que tuvo ocho crías sin haber tenido contacto con un macho

Mundo
Este zoológico pide que le donen mascotas para alimentar a sus depredadores en cautiverio
2 mins

Este zoológico pide que le donen mascotas para alimentar a sus depredadores en cautiverio

Mundo
La muerte de un perro rescatista indigna a un país: pusieron clavos en su alimento
1:46

La muerte de un perro rescatista indigna a un país: pusieron clavos en su alimento

Mundo
"Héroe de cuatro patas": este chihuahua le salvó la vida a su dueño tras caer en la grieta de un glaciar
2 mins

"Héroe de cuatro patas": este chihuahua le salvó la vida a su dueño tras caer en la grieta de un glaciar

Mundo
Unos 100 niños enfermaron por posible contaminación de su almuerzo escolar con una serpiente muerta
0:47

Unos 100 niños enfermaron por posible contaminación de su almuerzo escolar con una serpiente muerta

Mundo
Una ‘influencer’ estadounidense separó a una cría de wombat de su madre para un video. Ahora corre riesgo de ser deportada
5 mins

Una ‘influencer’ estadounidense separó a una cría de wombat de su madre para un video. Ahora corre riesgo de ser deportada

Mundo
Más de 150 ballenas quedan varadas en Australia: 90 sobrevivieron pero serán sacrificadas
0:55

Más de 150 ballenas quedan varadas en Australia: 90 sobrevivieron pero serán sacrificadas

Mundo
El hombre que se enfrentó a un oso polar para salvar a su esposa
3 mins

El hombre que se enfrentó a un oso polar para salvar a su esposa

Mundo
El asombroso rescate de una anciana a la que una pitón gigante mordió y se enroscó a su cuerpo para asfixiarla por dos horas
2 mins

El asombroso rescate de una anciana a la que una pitón gigante mordió y se enroscó a su cuerpo para asfixiarla por dos horas

Mundo
¿A tiros o por causas naturales? Cómo murió Hvaldimir, la ‘ballena espía’ de Rusia
1:18

¿A tiros o por causas naturales? Cómo murió Hvaldimir, la ‘ballena espía’ de Rusia

Mundo

Tras alertar a los servicios de rescate, un barco petrolero cercano rescató a los náufragos, transportándolos hasta Gibraltar.

El yate, que pertenecía a la compañía turística Alborán Charter y estaba basado en Tenerife, quedó a la deriva y finalmente se hundió debido al daño causado por las orcas.

No se sabe por qué las orcas atacan los veleros

El estrecho de Gibraltar, que separa el sur de Europa del norte de África y conecta al mar Mediterráneo con el océano Atlántico, es una de las vías de navegación más importantes del mundo y hogar de la manada renegada de orcas, que los expertos creen que está constituida por unos 15 animales.

Los científicos no se ponen de acuerdo al explicar por qué este grupo de orcas está atacando embarcaciones. Para algunos, los ataques indican que las orcas tienen la intención directa de causar daños o que se trata de , mientras que otros dicen que no es un comportamiento necesariamente agresivo y que podría ser temporal.

En todo caso, se trata de depredadores carnívoros, que al igual que su pariente, el delfín, son animales altamente inteligentes y sociables.

PUBLICIDAD

España advierte sobre posibles embestidas de orcas en el estrecho de Gibraltar

Los ministerios de Transporte y Ambiente de España, junto con su marina mercante, emitieron avisos el martes donde instan a los usuarios de botes y lanchas de motor a estar atentos ante la presencia de orcas entre mayo y agosto en el área entre el estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz.

El Grupo de Trabajo Orca Atlántica, un equipo de investigadores de la vida marina de España y Portugal que estudia a las orcas en la península ibérica, dice que en 2021 se produjeron 197 de esas interacciones y 207 más en 2022.

La manada de orcas incluso interrumpió una carrera marina el año pasado, cuando un bote que navegaba de Holanda a Italia tuvo un encuentro de 15 minutos con esos animales, lo que hizo que la tripulación bajara las velas e hiciera ruido para alejarlas.

Ningún ser humano se ha visto en peligro por los ataques ni ha habido reportes de ataques directos contra nadadores ni contra las víctimas de los naufragios. Las interacciones en los botes parecen detenerse cuando la embarcación queda inmovilizada.

Los investigadores señalan que las orcas parecen atacar a los botes en un amplio arco que abarca la costa occidental de la península ibérica, desde las aguas cercanas al estrecho de Gibraltar hasta Galicia, en el noroeste de España.

Las orcas que se encuentran frente a las costas ibéricas miden, en promedio, de 16 a 21 pies de largo, en comparación con las más grandes orcas de la Antártida, que alcanzan hasta 29 pies de longitud.

Con información de Associated Press.

Relacionados:
AnimalesorcaEspañaEuropaMundoAguaAtaques

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD