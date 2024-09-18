El asombroso rescate de una anciana a la que una pitón gigante mordió y se enroscó a su cuerpo para asfixiarla por dos horas

Video El rescate a una mujer que estaba siendo asfixiada por una pitón de 13 pies

Con sus últimos alientos, una mujer que era presa de una enorme serpiente pitón de 44 libras logró pedir ayuda y salvar así su vida después de estar prisionera por casi dos horas entre los anillos del animal.

De acuerdo con medios locales, una mujer identificada como Arom Arunroj, de 64 años, se encontraba en su casa en Samut Prakan, una provincia de Tailandia, el martes por la noche, cuando la serpiente entró a su domicilio sin que ella se diera cuenta.

Arunroj contó que estaba lavando los platos alrededor de las 8:30 pm cuando, de repente, sintió que algo le mordía la pierna. “Lo miré y era una serpiente”, dijo en una entrevista transmitida por los medios tailandeses.

La mujer intentó en vano luchar contra la pitón y un momento agarró la cabeza de la serpiente con la esperanza de que la soltara, “pero no lo hizo, sino que siguió estrangulándome”, contó Arunroj.

Así, poco a poco, la pitón se fue enredando en el cuerpo de Arunroj para asfixiarla, como suelen hacer estos animales con sus presas. La mujer pidió ayuda durante un largo tiempo, pero por casi dos horas nadie la escuchó.

Sus débiles llamados de auxilio fueron escuchados por un vecino que pasaba por allí y pidió ayuda hacia las 10 de la noche, informó el Bangkok Post.

Miembros de la fundación Poh Tek Tung de Samut Prakan y la policía local acudieron a la casa para auxiliar a la mujer que llevaba casi dos horas con la serpiente enroscada en todo su cuerpo.

A su llegada, todavía se oía a la mujer suplicar débilmente ayuda. El equipo de la fundación tuvo que forzar la puerta de la casa para poder ayudar a la víctima, que fue encontrada en la parte trasera de su casa, con una pitón de 13 pies de largo y al menos 44 libras de peso enroscada alrededor de su cuerpo, reportó el Bangkok Post

La mujer estaba viva, pero agotada, con el rostro pálido dijo la policía a medios locales.

Arunroj fue trasladada al hospital donde se recupera de las mordeduras de la pitón y las secuelas que le dejó permanecer atrapada entre los anillos de la serpiente.

