Sin pecado concebida: el extraño caso de la iguana "virgen" que tuvo ocho crías sin haber tenido contacto con un macho

Una pequeña iguana cabeza de casco en un zoológico en Inglaterra sorprendió a sus cuidadores al poner 8 huevos que eclosionaron en crías femeninas, pese a no haber sido fertilizada por una pareja masculina, en un fenómeno llamado partenogénesis.

"Cuando confirmamos que los huevos eran fértiles sin contacto alguno con un macho, nos quedamos boquiabiertos", declaró Scott Adams, propietario del Zoológico Exótico de Telford, en Inglaterra, reseñado por la BBC.

Adams afirmó que cuando la iguana puso los huevos, decidieron ponerlos en la incubadora.

"Permanecieron muy blancos, bastante saludables", indicó. Luego, un par de meses después, "teníamos a las 8 iguanas bebé corriendo alrededor".

Las pequeñas iguanas nacidas a finales de agosto son mantenidas en el área de cuidados sanitarios de los reptiles del zoológico, con la humedad y la temperatura bajo control durante las 24 horas del día.

La iguana cabeza de casco es una especie nativa de América Central y América del Sur, con climas tropicales absolutamente distintos al del Reino Unido.

Qué es la partenogénesis por la que se reprodujo de forma asexual la iguana

La partenogésis es un tipo de reproducción asexual en el que la hembra produce descendencia sin la necesidad de fecundación por un macho.

Este fenómeno, que se da en insectos, reptiles, peces y algunas aves, ocurre cuando el óvulo femenino se activa y se desarrolla por sí solo, formando un individuo genéticamente idéntico a la madre.

Este proceso no aporta variedad genética a la especie.

Para Adams es una demostración de que "la vida siempre haya una forma de abrirse paso incluso en las circunstancias más inesperadas", siendo este uno de los pocos casos documentados de partenogénesis en zoológicos de todo el mundo, afirma el Zoológico Exótico.

"Es uno de los acontecimientos más raros del reino animal (...) nos da la oportunidad increíble de hablar con nuestros visitantes sobre genética, evolución natural y los retos que enfrentan los reptiles en la visa salvaje", dijo Adams a BBC.

Se espera que las pequeñas iguanas sean mostradas al público en las próximas semanas.

