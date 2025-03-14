Una ‘influencer’ estadounidense separó a una cría de wombat de su madre para un video. Ahora corre riesgo de ser deportada

Video Estadounidense podría perder su visa por capturar una cría de wombat, una especie protegida

Un video en redes sociales de una ‘influencer’ estadounidense separando de su madre una cría de wombat, una especie de marsupial originario de Australia, causó un revuelo que ha puesto a la mujer a punto de perder su visa, ser deportada del país y a que se presenten cargos en su contra.

Se trata de Sam Jones, una creadora de contenido con más de 90,000 seguidores en Instagram que se describe a sí misma en sus redes sociales como “entusiasta de las actividades al aire libre y cazadora”.

El video publicado en redes sociales esta semana, y después borrado tras la polémica que desató, muestra a Jones en medio de una carretera en Australia, sosteniendo al marsupial, mientras la madre del wómbat corre detrás de ella.

En el video se escucha a un hombre fuera de cámara riéndose de la madre del pequeño marsupial que corre tras su cría, mientras el otro animal sisea y muestra señales de estrés al ser sostenido por Jones.

“He agarrado un bebé wombat”, se escucha decir en el video a Jones. Luego ella misma reconoce que la madre del animal está molesta y lo regresa a los arbustos donde lo encontró a un lado de la carretera.

No está claro cuándo se grabó el video ni el lugar. Podría ser cerca de una carretera rural en algún lugar del sureste de Australia, donde residen la mayoría de los wombats. Algunas especies están protegidas debido a que se encuentran en peligro de extinción.

Tras viralizarse el video de Jones, tanto las autoridades locales como las protectoras animales mostraron su enojo por su acto y anunciaron que tomarían acciones en su contra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, comentó en conferencia de prensa que haber separado a la cría de su madre fue “un ultraje” y le sugirió a la ‘influencer’ que la próxima vez que decida molestar a un animal en Australia lo intente con animales que se puedan defender.

“Arrebata a un bebé cocodrilo de su madre y mira lo que sucede”, dijo Albanese.

Por su parte, el ministro del Interior Tony Burke dijo en un comunicado que su departamento estaba revisando las condiciones del visado actual de Jones y determinando si se había infringido la ley de inmigración.

“No puedo esperar a que Australia vea cómo se va (del país) y espero que no vuelva”, dijo en un comunicado.

El video indignó tanto a los expertos en fauna salvaje como a los amantes de los animales que están pidiendo que se castigue de manera más severa a Jones.

La Sociedad de Protección del Wombat de Australia dijo que la influencer “maltrató a un cachorro de wombat” en un “aparente arrebato para obtener ‘likes’ en las redes sociales”.

“Una cría de ese tamaño depende mucho de su madre, y una separación prolongada podría tener consecuencias fatales. Además, sin una formación adecuada en el manejo de animales salvajes, la turista no solo se arriesgaba a herir a la cría, sino también a ponerse a sí misma en peligro”, dijo la protectora en un comunicado.

“Luego colocó a la vulnerable cría de nuevo en una carretera rural, poniéndola potencialmente en riesgo de convertirse en un animal atropellado”.

Suzanne Milthorpe, jefa de campañas de World Animal Protection Australia, dijo en una declaración publicada en redes sociales que la acción de Jones “es inaceptable y nos alegramos de que se le pidan cuentas. Arrebatar a su madre una cría de wombat que grita no solo es atroz, sino que muy posiblemente sea ilegal según las leyes estatales o nacionales”, afirmó Milthrope.

En una petición en Change.org más de 28,000 personas han firmado para que se deporte a la ‘influencer’ estadounidense inmediatamente y “se le prohíba regresar por esta acción”. Además, piden que el hombre con el que está en el video también reciba sanciones por “facilitar este comportamiento”.

De acuerdo con medios australianos, todos los animales endémicos están protegidos por la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad.

Las multas por delitos de crueldad contra los animales varían según el estado, además de posibles penas de prisión de hasta siete años.

Los medios australianos informaron de que Jones habló sobre el incidente antes de retirar el video de su cuenta de Instagram.

“Para todos los que están preocupados e infelices, el bebé fue cuidadosamente sostenido durante UN minuto en total y luego liberado de nuevo a mamá. Se adentraron juntos en la maleza completamente ilesos”, dijo Jones, según news.com.au.

¿Por qué son tan importantes los wombats en Australia?

Los wombats son máquinas excavadoras naturales y desempeñan un papel muy importante en el ecosistema.

“Gracias a sus madrigueras, los wombats pueden mejorar notablemente la salud del suelo al llevar nutrientes importantes a la superficie y ayudar a que la materia orgánica y las plántulas se mezclen en el suelo compactado”, explica en su sitio web WIRES, la mayor organización australiana de rescate de animales salvajes.

Las madrigueras de los wombats también sirven de refugio a muchas otras especies autóctonas y de protección frente a depredadores no autóctonos.

Por desgracia, los wombats están desapareciendo. “La fatal combinación de enfermedades, la creciente pérdida de hábitat, las muertes en las carreteras y los fenómenos meteorológicos extremos son graves amenazas para el futuro de nuestros preciados wombats”, dice WIRES.

