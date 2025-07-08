"Héroe de cuatro patas": este chihuahua le salvó la vida a su dueño tras caer en la grieta de un glaciar
El hombre estaba explorando el glaciar Fee, en el sur de Suiza acompañado de su perro, cuando atravesó un puente de nieve y cayó unos 26 pies. Su presencia avisó a los rescatistas dónde estaba atrapado.
Los rescatistas aclaman como un "héroe de cuatro patas" a un chihuahua peludo, cuyo paseo por la cima de una roca alpina ayudó a la tripulación de un helicóptero a encontrar a su dueño, quien había caído en una grieta en un glaciar en Suiza.
El hombre, cuya identidad no fue revelada, estaba explorando el glaciar Fee, en el sur del pequeño país europeo, cuando atravesó un puente de nieve y cayó unos 26 pies, según Air Zermatt, una empresa de rescate, capacitación y transporte.
Equipado con un walkie-talkie, el hombre se comunicó con una persona cercana que informó del accidente a los servicios de emergencia. Sin embargo, se desconocía la ubicación exacta. Después de una media hora de búsqueda, el perro llamó la atención de un miembro del equipo de rescate.
Cuando la tripulación se dio cuenta del chihuahua, el agujero en el que cayó el hombre se hizo más visible. Los rescatistas descendieron en rapel, rescataron al hombre y lo trasladaron junto con su compañero canino a un hospital.
“Imagínense si el perro no hubiera estado allí”, dijo por teléfono Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt. “No tengo ni idea de qué le habría pasado a este hombre. Creo que no habría sobrevivido a esta caída en la grieta”.
En un comunicado publicado en su sitio web la compañía celebró efusivamente la participación del animal en el exitoso rescate de su dueño.
“El pequeño perro permaneció inmóvil durante toda la operación y siguió de cerca cada movimiento de los rescatistas”, explicó Air Zermatt agregando que “su comportamiento contribuyó significativamente al éxito del rescate”.
“Este perrito es un héroe de cuatro patas que pudo ser el factor que salvó la vida de su amo en esta situación de riesgo vital”.
Con información de The Associated Press.
