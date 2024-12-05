El hombre que se enfrentó a un oso polar para salvar a su esposa

Video En realidad aumentada: ¿por qué las jirafas podrían ingresar a la lista de especies en peligro de extinción?

Un hombre, que saltó sobre un oso polar para proteger a su esposa de ser atacada por el animal, sufrió heridas graves en un brazo y las piernas, pero se espera que se recupere satisfactoriamente, según informaron las autoridades locales.

El encuentro entre el oso polar y la pareja ocurrió el martes en la madrugada en Fort Severn First Nation, el poblado más al norte de la provincia canadiense de Ontario, de cerca de 400 habitantes.

Los encuentros entre osos polares y seres humanos son cada vez frecuentes como consecuencia del cambio climático.

El oso polar estaba en la entrada de la casa de la pareja

De acuerdo con un comunicado del departamento de policía local, el episodio ocurrió cuando la pareja salió de su casa cerca de las 5:00 am para buscar a sus perros. Encontraron en la entrada a un oso polar que inmediatamente se abalanzó sobre la mujer.

“La mujer se deslizó al suelo cuando su marido saltó sobre el animal para evitar su ataque” dice el comunicado, agregando que el oso atacó al hombre y le provocó heridas graves en el brazo y las piernas que no pusieron en peligro su vida”.

La policía agrega que “durante el ataque, un vecino llegó con un arma de fuego y le disparó al oso varias veces. El animal se retiró a una zona boscosa cercana, donde murió a causa de sus heridas”.

Miembros del Servicio de Policía Nishnawbe Aski que trabajan en el destacamento de la Fort Severn First Nation fueron enviados al lugar del incidente después de recibir informes de disparos en el lugar. La policía también fue informada de un posible avistamiento de osos en la misma zona.

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron al oso polar muerto y fueron informados de que el hombre había sido trasladado a la estación de enfermería comunitaria para que le evaluaran y trataran las heridas causadas por el animal.

La policía siguió patrullando la zona para asegurarse de que no hubiera otros osos vagando por la comunidad.

Cambio climático está haciendo más frecuentes los encuentros entre humanos y osos polares

El experto en ecología y conservación del oso polar de la Universidad de Alberta, Andrew Derocher, dijo al medio especializado Carbon Brief que el cambio climático está haciendo que los encuentros entre osos polares y seres humanos sean cada vez más frecuentes.

La ruptura y desaparición del hielo polar y la falta de comida ha hecho que los osos polares cambien sus patrones de conducta, desplazándose a la tierra y haciéndose cada veez más impredecibles en situaciones que no les son familiares.

“A medida en que los osos polares se ven obligados a pasar más tiempo en tierra, es más probable que se los vea en vertederos humanos en busca de alimentos alternativos" dijo Derocher, añadiendo sus investigaciones encuentran “que los períodos más largos sin hielo están vinculados al aumento de los conflictos entre humanos y osos polares”.

