Noticias ¿Qué dice el plan para fin de la guerra en Irán? Claves de la propuesta de Estados Unidos Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo y sacudido los mercados de todo el mundo

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Este miércoles 25 de marzo del 2026, Irán recibió una propuesta de 15 puntos de Estados Unidos para detener la guerra en Medio Oriente, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP.

Sin embargo, Irán no ha declarado si ha recibido la propuesta y ha mostrado su oposición a la resolución diplomática del conflicto.

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De acuerdo con dos funcionarios de Pakistán, los cuales fueron los que le dieron el plan a la República Islámica, esta propuesta podría abordar el acceso para transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. A continuación te contamos las claves de la misma.

Alivio de sanciones Cooperación nuclear civil Reversión del programa nuclear de Irán Supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica Limitaciones a los misiles y acceso para el transporte marítimo al estrecho de Ormuz



La agencia AP enfatizaron en que los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar detalles del plan.



¿Son posibles los puntos de la propuesta?

La realidad es que, antes de que empezara la guerra entre estas naciones, Irán había dicho que no discutiría acerca de su programa de misiles balísticos, ni su apoyo a milicias regionales.

Tampoco es considerable el paso por el estrecho de Ormuz, ya que es una de sus mayores ventajas estratégicas, que ha usado como medio de presión para Estados Unidos e Israel. Las restricciones por esta vía marítima han elevado los precios del crudo, afectando a los mercados de todo el mundo.

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¿Negociaciones entre Irán y Estados Unidos?

De acuerdo con los funcionarios egipcios y paquistaníes, comentaron que los mediadores han estado buscando la forma en la que iraníes y estadounidenses se vean para negociar, la cual podría suceder este viernes.

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Por parte del presidente Donald Trump, dijo que se encuentra en “ negociaciones en este momento” y que sus representantes eran Steve Witkoff; su yerno, Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

Sin embargo, Irán ha dicho en varias ocasiones que no hay negociaciones ocurriendo y han señalado que el ministro de Exteriores sí está en contacto con varios países, pero entre esos no figuran ni Estados Unidos ni Israel.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del cuartel general, ha expresado que su primera y última palabra será la misma y que nunca llegarían a un acuerdo con alguien como ellos.

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