Noticias Trump pide al Congreso 152 mdd para reconstruir Alcatraz La penitenciaría federal se inauguró en 1934 y llegó a ser considerada como una de las prisiones más seguras de Estados Unidos por su ubicación.

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El presidente Donald Trump pidió el viernes 3 de abril al Congreso de los Estados Unidos 152 millones de dólares para reconstruir la prisión de Alcatraz.

La penitenciaría federal se inauguró en 1934 y llegó a ser considerada como una de las prisiones más seguras de Estados Unidos por su ubicación. Tuvo a criminales de alto nivel como Al Capone. A continuación te decimos por qué se cerró y acerca de la petición del mandatario estadounidense.

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¿Por qué cerró la prisión de Alcatraz?

La antigua prisión federal en San Francisco, California, fue clausurada hace más de 60 años, ya que resultaba demasiado costosa de mantener por su i nfraestructura deteriorada y por su mantenimiento. Actualmente funciona como museo, donde recibe 1,2 millones de turistas al año.

De acuerdo con el medio digital Axios, con información de funcionarios de la administración, dijo que cualquier complejo hecho ahí tendría que construirse desde cero y tendría un costo de alrededor de los 2000 millones de dólares.

Un pájaro vuela sobre la isla de Alcatraz, el 4 de mayo de 2025, en la bahía de San Francisco, California. Foto: AP/Noah Berger

Imagen Noah Berger/AP

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¿Por qué la quiere reconstruir Trump?

El presidente Donald Trump ha estado interesado desde mayo del año pasado en reabrir Alcatraz, mostrándola como parte de su postura dura contra el crimen y señalando que ahí pueden albergar a los delincuentes más peligrosos del país.

“La reapertura de ALCATRAZ servirá como un símbolo de ley, orden y JUSTICIA”, publicó en su Truth Social.

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En ese mes, el director de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, William K. Marshall III, informó que investigaría todas las vías posibles para cumplir lo que el presidente de los Estados Unidos estaba pidiendo.

Suertudos son aquellos que viven en California o tienen la oportunidad de visitarlo. Es un estado rico en cultura, paisajes, comidas y fútbol. Imagen Wikipedia.org



La solicitud de fondos del mandatario fue incluida en el proyecto de presupuesto de la Casa Blanca para 2027 enviado al Legislativo. La cual cubrirá el primer año de reformas para convertir la prisión ubicada en la bahía de San Francisco en un "centro penitenciario seguro de última generación".