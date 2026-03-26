Noelia Castillo Ramos ¿quién es y qué le pasó? Músico ofrece ayuda y le pide reconsiderar eutanasia
La joven de 25 años, originaria de Barcelona, morirá de forma asistida este jueves 26 de marzo. Su caso ha llamado la atención pública y hasta el artista británico James Rhodes le ofrece ayuda.
“Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita, sin importar el costo”, expresó el artista por medio de Instagram.
¿Quién es Noelia Castillo Ramos?
Noelia Castillo Ramos nació en Barcelona y, según explicó el presidente de la Comisión de Garantía de Cataluña a El País, procedía de “una familia desestructurada y con historial de institucionalización en su infancia”.
De acuerdo con Vanitatis, a lo largo de diferentes etapas de su vida, ella vivió bajo tutela del sistema de protección de menores, por la ausencia de una red familiar de apoyo.
Años atrás, Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple. El 4 de octubre de 2022, intentó suicidarse aventándose de un quinto piso. No murió, pero quedó parapléjica y con dolores constantes.
En 2024, recibió, por unanimidad, el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la prestación de ayuda a morir en Cataluña. Ella programó entonces que le realizaran la eutanasia el 2 de agosto de ese año.
Todo estaba preparado y dispuesto, pero llegó la orden para detenerse. Un juzgado en Barcelona aceptó la petición de su padre, Gerónimo Castillo, de parar temporalmente el procedimiento.
Tras eso, Natalia quedó inmersa en una batalla judicial que la ha mantenido con vida durante 601 días contra su voluntad.