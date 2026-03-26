Noelia Castillo Ramos: Eduardo Verástegui manda mensaje a joven que se someterá a eutanasia a los 25 años
El actor se pronunció ante el caso de Noelia Castillo Ramos, joven española que se someterá a eutanasia. No es el primer famoso que reacciona, el músico James Rhodes le pidió reconsiderar su decisión.
El actor mexicano Eduardo Verástegui envió un mensaje a Noelia Castillo Ramos este jueves 26 de marzo, día en que se someterá a la eutanasia.
Noelia, nacida en Barcelona, España, fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022, intentó suicidarse aventándose de un quinto piso. Castillo Ramos no murió, pero quedó parapléjica porque sufrió una "lesión medular irreversible".
En 2024 recibió el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la eutanasia en Cataluña y estaba programado que ocurriera el 2 de agosto de aquel año, sin embargo, un juzgado de Barcelona ordenó que se detuviera el procedimiento temporalmente a petición de su padre, Gerónimo Castillo.
Eduardo Verástegui manda mensaje a Noelia Castillo Ramos
El actor de telenovelas mandó un mensaje durante la tarde del miércoles 25 de marzo a través de su cuenta de X.
"Noelia, no estás sola, hija. Noelia, yo te ayudo con lo que esté en mis manos. Noelia, no les hagas caso. Noelia, nos haces falta. Noelia, vales mucho. Noelia, tú puedes. Noelia, no les des el gusto. Dios, ayúdanos", escribió.
Verástegui envió otro tuit dos horas después para "invitar a todos" a "salvar la vida de Noelia Castillo":
"Hago una invitación a todos los que desean salvar la vida de Noelia Castillo. En poco tiempo ingresará al Hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Noelia no es una noticia. No es un caso más. Es una persona. Es una hija amada por Dios. Una joven que ha pasado por un dolor inmenso: heridas profundas, físicas y del alma. Y hoy, en medio de ese sufrimiento, contempla una decisión definitiva. Pero incluso en la noche más oscura, la vida sigue siendo un don precioso. Hoy, más que nunca, Noelia necesita sentirse acompañada. Necesita saber que no está sola. Necesita experimentar que su vida sigue teniendo dignidad, valor y sentido. Por eso, les pido que nos unamos en oración por ella. Es momento de rezar. Es momento de amar. Porque cuando el sufrimiento es tan grande, lo que más puede salvar a un corazón… es saberse amado. Noelia, si este mensaje llega a ti: tu vida vale infinitamente. Tu dolor no es invisible. Y no estás sola. Hay esperanza. Hay camino. Hay amor esperándote. Porque cuando la noche se vuelve más oscura… es porque está a punto de amanecer".
Noelia tiene programada la eutanasia este jueves 26 de marzo a las 6pm, hora local, en Barcelona, España.