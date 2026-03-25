Eutanasia Noelia Castillo Ramos: Historia de la joven de 25 años que recibirá la eutanasia en Barcelona Luego de dos años de batallas legales, la joven Noelia Castillo Ramos accederá este jueves 26 de marzo a la muerte asistida, o eutanasia, pese a la oposición de sus padres, pero con el firme deseo de la joven de morir con dignidad.

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Con tan solo 25 años de edad, Noelia recurrirá este jueves 26 de marzo a la eutanasia, luego de que la justicia europea le concedió la solicitud de muerte asistida, en medio de un debate social y legal que duró dos años. Esta es su historia.

Noelia Castillo Ramos, originaria de Barcelona, España, fue víctima de una agresión sexual múltiple. Producto de ese episodio, el 4 de octubre de 2022 la joven intentó suicidarse aventándose de un quinto piso, pero no lo consiguió. En cambio, sufrió una lesión medular irreversible que le provocó una paraplejía que le impide moverse de la cintura para abajo.

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En una entrevista con el medio español El Mundo, la joven narró que las lesiones le provocan fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. A raíz de esos padecimientos, hace dos años solicitó la muerte asistida, generando una batalla legal entre ella y los deseos de su familia.

Padre impugna deseos de su hija

En julio de 2024, la Generalitat de Cataluña le reconoció la solicitud de prestar ayuda para una muerte digna, sin embargo su padre se opuso y, con un equipo de abogados cristianos, llevó su caso a tribunales lo retrasó todo el proceso por años.

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña consideró que cumplía con todos los requisitos exigidos. Sin embargo, los recursos judiciales presentados por padre desencadenaron en una extensa cadena de resoluciones judiciales que demoraron la eutanasia por casi dos años.

El Tribunal Supremo confirmó su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo; finalmente el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por su familia, dejandolos sin nuevas posiblidades de apelación.

El caso también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, que este mes de marzo de 2026 también rechazó la impugnación, despejando definitivamente el camino para que Noelia Castillo Ramos pueda acceder a la eutanasia.

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir”

Noelia Castillo concedió una entrevista para un programa en Antena 3, donde describió su agonía. Detalló que antes del episodio que marcó su vida, siempre se había sentido sola y veía su entorno muy oscuro.

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Hoy, a cuatro años de haber perdido la movilidad de sus piernas, la joven compartió que no tiene ganas de salir, de comer, de hacer nada, debido sus dificultades para dormir o los dolores permanentes de sus extremidades.

Además habló de la oposición de su familia, quien no logró apoyar sus deseos de una muerte digna, motivo por el que les mandó este último mensaje: “La felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija. Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.