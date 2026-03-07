Noticias Netanyahu asegura que seguirá golpeando a Irán hasta erradicar el régimen; "no buscamos dividirlo, sino liberarlo" El primer ministro israelí dijo que el presidente Donald Trump había comprendido la magnitud del peligro de Irán para Estados Unidos y el mundo.

Este sábado 7 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que seguirá golpeando a Irán con toda su fuerza para “erradicar el régimen”.

A través de un mensaje de televisión, Netanyahu dijo que tienen un plan metódico para continuar con las operaciones y que en ese mismo hay “muchas sorpresas” para permitir el cambio. “Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí”, señaló.

También agradeció a los pilotos de Israel y Estados Unidos, ya que con ellos han logrado casi todo el control del espacio aéreo de Teherán.

Netanyahu dijo que el presidente Donald Trump había comprendido la magnitud del peligro de Irán para Estados Unidos y el mundo. De igual manera, han permitido que el pueblo iraní tome “su destino en sus manos”.

“No buscamos dividir Irán, sino liberarlo”: Netanyahu

El primer ministro israelí señaló que se acerca la hora de la verdad, ya que no buscaban dividir Irán, sino liberarlo de la tiranía, y que dependía del pueblo iraní que quisieran ese cambio.

Además, expresó que en el futuro los pueblos tanto de Irán como de Israel volverán a ser amigos y que quien se deje sus armas no tiene que temer, pero los que no quieran hacerlo “sufrirán las consecuencias”.

Irán ha atacado a 12 países

Por otro lado, comentó que ahora Israel ha modificado el equilibrio de poderes y que ahora es una potencia regional que disuade a sus vecinos y a sus enemigos.

Desde el ataque perpetrado por Israel y Estados Unidos el pasado sábado, que terminó con la eliminación del ayatolá Alí Jamenei, se han llevado a cabo más de 3000 ataques de contraposición en Irán.

Finalmente, recalcó que la destrucción de instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos fue gracias a los pilotos de Estados Unidos.