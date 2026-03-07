Noticias Aeropuerto de Dubái reanuda parcialmente sus operaciones tras ataque de drones y misiles Autoridades de la terminal aérea recomendaron a los pasajeros no acudir al aeropuerto a menos que hayan recibido confirmación de su vuelo vía telefónica, ya que por el momento podrían registrarse cambios en los horarios de salida

Este sábado 7 de marzo, el aeropuerto de Dubái anunció que se reanudaban sus operaciones tras una breve suspensión tras la intercepción de misiles y drones provenientes de Irán.

A través de un comunicado en X, autoridades de la terminal aérea informaron que se habían reanudado los vuelos operados desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC).

Asimismo, el aeropuerto en un comunicado les dijo a los pasajeros que no acudieran al mismo, a menos que les hayan confirmado su vuelo a través de una llamada, ya que por el momento se podrían sufrir cambios de horario por lo sucedido. acudieran

Seguridad de los pasajeros

Horas antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái había hecho un comunicado donde suspendía temporalmente sus operaciones, porque las defensas aéreas emiratíes estaban enfrentando misiles y drones que venían de Irán.

También por parte del gobierno de Emiratos Árabes informó que ocurrió un incidente que generó la caída de escombros tras interceptar un proyectil.

Emirates, aerolínea del Medio Oriente, mantiene suspensión

En tanto, la aerolínea Emirates informó que mantenía la suspensión de vuelos con salida y destino a Dubái; no obstante, la institución borró ese mensaje poco después, avisando que reanudaban sus vuelos.

Cabe destacar que, aunque sigue el conflicto con Estados Unidos contra Irán, ya se habían restablecido todos los vuelos, aunque había ataques diarios de drones iraníes en Emiratos Árabes Unidos.

El pasado sábado, el aeropuerto de Dubái tuvo 4 empleados heridos y una sala se dañó, tras el inicio del conflicto entre estas naciones.

Tras mantener Estados Unidos e Israel sus ataques contra Irán, el presidente Donald Trump mostró interés en involucrarse en la elección de su líder supremo.