Los bebés están muriendo de frío en Gaza: cuatro pequeños fallecieron 'congelados' este mes

Video Asalto israelí a uno de los últimos hospitales en el norte de Gaza: evacuaron a decenas de pacientes

Un bebé, de pocos días de nacido, murió este fin de semana de hipotermia en la Franja de Gaza. Esta es la cuarta muerte registrada por el mismo motivo en este mes en el territorio donde cientos de miles de palestinos, desplazados por casi 15 meses de guerra, se aglomeran en tiendas de campaña colocadas en la costa lluviosa y azotada por el viento ante la llegada del invierno.

Jomaa al-Batran, de 20 días de nacido, tenía la cabeza “tan fría como el hielo” cuando sus padres despertaron el domingo, dijo su padre, Yehia. El hermano gemelo del bebé, Ali, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

Su padre indicó que los gemelos nacieron un mes antes de lo esperado y solo pasaron un día en el área neonatal del hospital, que, al igual que otros centros de salud en Gaza, está saturado y solo funciona parcialmente.

Dijo que los médicos le indicaron a la madre de los bebés que mantuviera calientes a los recién nacidos, pero que eso era imposible porque viven en una tienda de campaña y las temperaturas regularmente caen por debajo de los 50 Fahrenheit por la noche.

CONTENIDO GRÁFICO - Yehia al-Batran llora mientras sostiene el cuerpo de su hijo Jomaa, de 20 días, que murió de hipotermia, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de Gaza, el domingo 29 de diciembre de 2024. El hermano gemelo de Jomaa, Ali, permanece en cuidados intensivos, mientras las autoridades sanitarias locales informan de al menos otras tres muertes infantiles por frío en las últimas semanas. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



“Somos ocho personas y solo tenemos cuatro mantas”, dijo al-Batran mientras acunaba el cuerpo pálido de su hijo. “Mira su color por el frío. ¿Ves lo congelado que está?”, dijo el hombre sobre la apariencia de su hijo.

Según las autoridades de salud locales, al menos otros tres bebés han muerto de frío en las últimas semanas.

Ataque a un hospital en la ciudad de Gaza mata a 7 personas

El territorio de la Franja de Gaza vive bajo un constante asedio de las fuerzas israelíes que han causado miles de muertes en más de un año de guerra contra Hamas.

Un ataque israelí en el piso superior de un hospital en la ciudad de Gaza el domingo provocó la muerte de al menos siete personas e hirió a varias más, según la Defensa Civil, socorristas afiliados al gobierno dirigido por Hamas.

El Ejército israelí dijo que atacó un centro de control de Hamas dentro del edificio que, según afirmó, ya no funcionaba como hospital.

La ofensiva de Israel ha provocado la muerte de más de 45,000 palestinos y ha dejado más de 100,000 heridos, según autoridades sanitarias locales.

Afirman que mujeres y niños constituyen más de la mitad de las víctimas mortales, pero no distinguen entre combatientes y civiles en su conteo. Israel dice haber matado a más de 17,000 combatientes, sin proporcionar pruebas.

El bombardeo y las operaciones terrestres israelíes han obligado a desplazarse, frecuentemente más de una vez, a cerca de 90% de la población de Gaza, compuesta por 2.3 millones de personas. Vastas áreas del territorio, incluidos barrios enteros, han sido reducidos a ruinas, y la infraestructura crucial ha sido destruida.

Las restricciones israelíes, los constantes combates y la descomposición del orden público han obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria, lo que ha incrementado los temores de que se produzca una hambruna, mientras que el hambre generalizada ha hecho que las personas enfrenten un mayor riesgo de enfermar y morir.

