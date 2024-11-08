Casi el 70% de los fallecidos en Gaza entre noviembre de 2023 y abril de 2024 fueron mujeres y niños

Video Primeras imágenes de los ataques de Israel contra Irán: así se vieron las explosiones cerca de Teherán

Casi el 70% de los fallecidos en la Franja de Gaza entre noviembre de 2023 y abril de 2024 fueron mujeres y niños, indicó este viernes la ONU tras un recuento parcial de las víctimas de la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas.

El nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla igualmente una larga lista de violaciones del derecho internacional, muchas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso "genocidio".

El alto comisionado verificó 8,119 de los más de 34,500 fallecimientos registrados durante los primeros seis meses de la guerra y llegó a la conclusión que "casi el 70% eran niños y mujeres".

"Pensamos que esto es representativo del reparto del número total de muertos. Una proporción similar a la que dan las autoridades de Gaza", territorio palestino gobernado por Hamas, señaló a AFP Ravina Shamdasani, portavoz del alto comisionado.

El número e índole de las víctimas en la Franja de Gaza son objeto de un debate recurrente desde el inicio de la guerra, desencadenada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí.

La ONU y numerosos países estiman que el balance cotidiano dado por el Ministerio de Salud de Gaza es fiable. Israel, sin embargo, lo refuta desde el inicio del conflicto.

La alta proporción de niños y mujeres muertos en la Franja de Gaza

Según el alto comisionado, la proporción de mujeres y niños indica "una violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, en especial la distinción y la proporcionalidad". De las muertes verificadas, 3,588 eran niños y 2,036 mujeres, precisa el informe.

"Este nivel sin precedentes de muertos y heridos entre los civiles es consecuencia directa del incumplimiento de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario", denunció el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tûrk, en un comunicado.

El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamas mataron a 1,206 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y capturaron a 251, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales, que incluye a los rehenes fallecidos en su cautiverio.

De las 251 personas secuestradas, 97 permanecen en Gaza, aunque el ejército israelí ha declarado muertas a 34.

La ofensiva israelí en Gaza ya dejó al menos 43,469 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud gazatí.

