“Exhaustos y en la ruina”: el sufrimiento de cientos de miles de palestinos hacinados en Gaza

Tan solo en agosto, al menos 250,000 palestinos han sido desplazados por órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí en territorios de la Franja de Gaza que habían sido declarados seguros anteriormente.

Desde el 22 de julio, Israel ha emitido al menos trece órdenes de evacuación, según un recuento de The Associated Press. Y este mes las órdenes de evacuación se han emitido aproximadamente cada dos días, de acuerdo con la ONU.

Esto ha reducido significativamente el tamaño de la zona humanitaria declarada por Israel al comienzo de la guerra.

También ha llevado a más palestinos a huir a un asentamiento de tiendas de campaña a lo largo de la playa de Deir al-Balah, que el Ejército israelí ha denominado como “zona humanitaria".

El aumento del hacinamiento de evacuados incluso se puede percibir en zonas satelitales, reportó AP.

“La comida que nos llega de la ayuda humanitaria apenas es suficiente para la gente de nuestro campamento”, dijo Muhammad Al-Qayed, quien fue desplazado de Ciudad de Gaza y ahora vive en la playa. “¿De dónde obtienen comida las personas que fueron desplazadas recientemente? ¿De dónde se las proporcionamos?”.

Otro palestino desplazado, Adham Hijazi, comentó: “He empezado a pensar que, si no hay comida, iré a beber agua de mar para soportarlo. Estoy hablando en serio. Beberé agua salada”.

El Ejército dice que las evacuaciones son necesarias porque Hamas ha lanzado cohetes desde dentro de la zona humanitaria.

Situación en playa de Deir al-Balah se agrava por falta de alimentos y agua

Desde hace mucho tiempo, la zona de Deir al-Balah ha estado abarrotada de palestinos que buscan refugio de los bombardeos, pero la situación se vuelve más grave día a día, a medida que llegan oleadas de evacuados y los alimentos y el agua escasean más.

Durante el último mes, el Ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación para el sur de Gaza a un ritmo sin precedentes.

Al menos el 84% de Gaza se encuentra ahora dentro de la zona de evacuación, de acuerdo con la ONU, que también estima que el 90% de los 2.1 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados durante el curso de la guerra.

“Mucha gente aquí ha sido desplazada más de 10 veces. Están exhaustos y en la ruina”, dijo Georgios Petropoulos, director de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza.

Un par de fotos satelitales tomadas durante el último mes muestran el impacto de las órdenes. Las imágenes —obtenidas de PlanetLabs y revisadas por la AP— muestran que los campamentos a lo largo de la costa se volvieron más densos del 19 de julio al 19 de agosto.

El 19 de agosto, las tiendas de campaña cubrían casi todas las áreas de la playa disponibles y se instalaron más cerca del mar.

El sábado, el Ejército israelí emitió otra orden de evacuación masiva, en la que dijo a los palestinos en cuatro áreas del campamento de refugiados de Maghazi, en el este de Deir al-Balah, que abandonaran sus refugios y se dirigieran hacia la zona humanitaria. No está claro cuántas personas se vieron afectadas.

Las evacuaciones se producen en un momento en que los mediadores internacionales luchan por conciliar las diferencias entre Israel y Hamas sobre un acuerdo de alto al fuego. De lograrse, el alto al fuego detendría los combates en Gaza y serviría para intercambiar decenas de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

La guerra comenzó el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas lanzaron un ataque sobre Israel, mataron a unas 1,200 personas y tomaron como rehenes a otras 250, aproximadamente.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado ya a más de 40,000 personas en Gaza y ha arrasado sus edificios e infraestructura.

El suministro de agua ha sido otra víctima de las evacuaciones. La ONU afirma que el suministro de agua en Deir al-Balah ha disminuido al menos un 70% desde que comenzó la reciente oleada de evacuaciones, ya que las bombas y las plantas de desalinización están atrapadas dentro de las zonas de evacuación.

La falta de agua potable ya causa enfermedades de la piel y otros brotes. La principal agencia de salud de la ONU ha confirmado el primer caso de polio en Gaza en un bebé de 10 meses en Deir al-Balah, quien ahora está paralizado en la parte inferior de la pierna izquierda.

Mientras tanto, los grupos de beneficencia dicen que cada vez es más difícil ofrecer ayuda. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró el jueves que el Programa Mundial de Alimentos perdió el acceso a su almacén en el centro de Deir al-Balah debido a una orden de evacuación reciente.

El viernes, Abu Mohammad —de pie en la fila para el agua— observó la escasez que lo rodeaba y rezó para que terminara pronto.

“No hay agua, no hay comida, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada”, dijo Mohammad, quien ya ha sido desplazado siete veces. “Le pedimos a Dios, no a la gente, que esto termine. Ya no tenemos la capacidad. Oh, mundo: ya no tenemos la capacidad”.

