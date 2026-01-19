Ice ¿Quién es Geraldo Lunas, el inmigrante cubano que murió bajo custodia de ICE? La muerte de Geraldo Lunas Campos en el centro de detención Camp East Montana, bajo custodia de ICE, ha causado polémica. Un nuevo testimonio reveló posible caso de abuso policial

La muerte de Geraldo Lunas Campos, el inmigrante cubano de 55 años que falleció el pasado 3 de enero mientras se encontraba en el centro de detención Camp East Montana, ubicado en El Paso, Texas, bajo la custodia del ICE, ha generado una fuerte polémica, debido a distintas versiones sobre lo ocurrido. Aquí en N+ Univision te presentamos un perfil de quién es.

Según autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lunas Campos murió después de que su personal lo encontró “en angustia” y trató de reanimarlo. Más tarde ese departamento modificó su versión al afirmar que el inmigrante intentó suicidarse y respondió con violencia al personal de seguridad.

En el reporte se señaló que durante un forcejeo, el hombre dejó de respirar y murió pese a los intentos por salvarle la vida. Sin embargo, testigos que estaban detenidos en el mismo campamento presentaron una versión muy distinta de los hechos.

Uno de los testigos a los que la agencia de noticias AP refiere relató que Lunas Campos se negó a entrar a una unidad de aislamiento porque no había recibido su medicación, fue esposado, derribado y sometido con presión en el cuello y el pecho por varios guardias hasta perder el conocimiento.

Análisis forense confirma asfixia

La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó preliminarmente a la familia que el informe de autopsia indica que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del pecho y el cuello, y que lo más probable es que la califiquen como homicidio.

¿Quién era Geraldo Lunas Campos?

Antes de su detención en julio de 2025 como parte de una operación migratoria, Lunas Campos había vivido en Rochester, Nueva York, desde 1996.

El hombre, de origen cubano, ya tenía condenas previas por delitos graves. Según algunos reportes judiciales, Lunas Campos ya había sido condenado en 2003 por contacto sexual con una persona menor, un delito grave por el que fue sentenciado a un año de cárcel y registrado como delincuente sexual.

También fue condenado en 2009 a cinco años de prisión y tres años de supervisión tras ser declarado culpable de intentar vender una sustancia controlada, quedando libre en enero de 2017.

La hija mayor de Lunas Campos sostuvo que las acusaciones sobre un supuesto abuso sexual infantil era falsa y surgió en medio de una disputa por la custodia.

Debido a su registro penal, ICE lo había detenido con fines de deportación.

Familiares de Geraldo Lunas Campos exigieron a las autoridades que aclaren los hechos. Jeanette Pagan-Lopez, madre de los hijos de la víctima, reveló a El País que solo hasta el día siguiente de la detención de su marido, fue que agentes del ICE le notificaron de la muerte de Geraldo Lunas Campos.

