Noticias La inesperada visita del papa León XIV a Mónaco: razones detrás del histórico viaje Se trató de su primer viaje apostólico del año y el segundo desde el inicio de su pontificado, marcando un momento clave tanto en el ámbito religioso como diplomático

Video Papa León XIV visita Mónaco y marca un hecho histórico tras cinco siglos

El 28 de marzo de 2026, en vísperas del Domingo de Ramos y del inicio de la Semana Santa, el papa León XIV llevó a cabo una visita histórica al Principado de Mónaco. Se trató de su primer viaje apostólico del año y el segundo desde el inicio de su pontificado, marcando un momento clave tanto en el ámbito religioso como diplomático.

Un viaje con significado espiritual y diplomático

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La visita tuvo como objetivo principal fortalecer los lazos entre la Santa Sede y Mónaco, además de impulsar un mensaje de fe, unidad y compromiso social. En un contexto internacional complejo, el pontífice buscó invitar a este influyente microestado a promover valores como la justicia, la paz y el bien común.

Asimismo, el viaje destacó por su dimensión pastoral. El papa León XIV sostuvo encuentros con autoridades locales, miembros de la comunidad católica, jóvenes y catecúmenos, además de presidir una celebración eucarística. Estas actividades reforzaron el llamado a vivir una fe más profunda, basada en la búsqueda de la verdad y en el compromiso con la sociedad.

Un hito en la historia de la Iglesia en Mónaco

La presencia del pontífice representó un hecho sin precedentes en la historia reciente, al ser la primera visita papal al Principado en siglos. Este acontecimiento también coincidió con un momento significativo para la Iglesia local, cercana a conmemorar el aniversario de la creación de su diócesis, establecida por el papa León XIII.

El lema elegido para la visita, inspirado en el Evangelio de Juan - “Yo soy el camino, la verdad y la vida”-, sintetizó el mensaje central del viaje: reafirmar la importancia de la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos.

Recepción oficial y cierre de la visita

A su llegada, el papa fue recibido por el príncipe Alberto II y la princesa Charlène, en una ceremonia protocolaria que incluyó honores militares. Durante la jornada, se desarrollaron encuentros institucionales y actos religiosos que reflejaron la estrecha relación entre Iglesia y Estado en el país.

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La visita concluyó ese mismo día con una ceremonia de despedida en el helipuerto, donde el pontífice agradeció la hospitalidad recibida antes de continuar su agenda internacional. Este breve pero significativo viaje dejó un mensaje claro: la fe, vivida con coherencia, puede ser una fuerza transformadora en el mundo actual.

JICM