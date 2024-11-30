Israel mata a otros miembros de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés que reparte "comida digna" en Gaza

Video Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Benjamin Netanyahu: esta es la razón

Un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la Franja de Gaza este sábado provocó la muerte de cinco personas, incluidos empleados de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés que reparte "comida digna" en zonas de desastres y conflictos.

En respuesta, la organización benéfica dijo que estaba “buscando urgentemente más detalles” después de que el ejército israelí afirmó que había dirigido el ataque a un trabajador de WCK que supuestamente habría participado en el ataque de Hamas que desencadenó la guerra.

No está claro de momento cuántos empleados de la ONG estaban en el vehículo.

WCK dijo que estaba “desconsolada” por el ataque aéreo y que no tenía conocimiento de que alguien en el automóvil tuviera supuestos vínculos con el ataque del 7 de octubre de 2023.

La organización agregó que tenía “información incompleta” sobre lo ocurrido y que estaba pausando las operaciones en Gaza.

Un ataque a principios de año también cobró la vida de siete trabajadores de WCK

Los esfuerzos de entrega de ayuda de la organización benéfica en Gaza fueron suspendidos temporalmente a principios de este año después de que un ataque israelí matara a siete de sus trabajadores, la mayoría extranjeros.

El ejército israelí dijo en un comunicado que el supuesto atacante del 7 de octubre había participado en el asalto contra el kibutz de Nir Oz, y pidió a "funcionarios de alto rango de la comunidad internacional y a la administración de WCK que aclaren” cómo había trabajado con la organización benéfica.

La violencia en Gaza se desató incluso cuando un cese del fuego entre Israel y Hezbollah parecía mantenerse, a pesar de episodios esporádicos que han puesto a prueba su fragilidad.

El ataque contra el vehículo puso de manifiesto lo que las agencias de ayuda califican de un peligroso trabajo de reparto de ayuda en Gaza, donde la guerra ha desplazado a gran parte de los 2.3 millones de habitantes y ha provocado inanición generalizada.

El funcionario sanitario palestino Muneer Alboursh confirmó el ataque.

En el Hospital Nasser, en la ciudad sureña de Gaza de Jan Yunis, una mujer mostró una credencial de empleado con el logotipo de WCK, la palabra “contratista” y el nombre de uno de los hombres que se dijo habían sido asesinados en el ataque.

Varias pertenencias —teléfonos quemados, un reloj y etiquetas con el logotipo de WCK— yacían esparcidas en el suelo del hospital.

Nazmi Ahmed dijo que su sobrino había trabajado para WCK durante el último año. Dijo que estaba conduciendo a las cocinas y almacenes de la organización benéfica.

“Hoy, salió como de costumbre a trabajar... y fue atacado sin previo aviso y sin ninguna razón”, dijo Ahmed.

En abril, un ataque a un convoy de ayuda de WCK mató a siete trabajadores: tres ciudadanos británicos, nacionales polacos y australianos, un nacional canadiense-estadounidense y un palestino. El ejército israelí calificó el ataque de error.

Ese ataque provocó un clamor internacional y la breve suspensión de la ayuda a Gaza por parte de varios grupos de ayuda, incluido WCK. Otro trabajador palestino de WCK murió en agosto por la metralla de un ataque aéreo israelí, dijo el grupo.

Otro ataque aéreo israelí el sábado alcanzó un automóvil cerca de un punto de distribución de alimentos en Jan Yunis, matando a 13 personas, incluidos niños que se reunían para recibir ayuda. El hospital Nasser en Jan Yunis recibió los cuerpos.

“Estaban distribuyendo ayuda, verduras, y vimos cómo aterrizó el misil”, dijo el testigo Rami Al-Sori. Una mujer se sentó en el suelo y empezó a llorar.

