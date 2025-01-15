Israel y Hamas acuerdan un alto al fuego en Gaza y la liberación de algunos rehenes a partir del domingo, confirma Biden

Video Con gritos y lágrimas: palestinos celebran alto al fuego en la guerra en Gaza

Israel y Hamas acordaron un alto al fuego a la ofensiva que Israel lanzó sobre la franja de Gaza en respuesta al ataque del grupo palestino el 7 de octubre de 2023, así como la inminente liberación de rehenes capturados en Israel.

El presidente Joe Biden confirmó el acuerdo en un mensaje a la nación y explicó que el alto al fuego tendría lugar a partir del domingo, cuando serían liberados los primeros rehenes.

El acuerdo, dado a conocer por el primer ministro de Qatar, llega tras semanas de arduas negociaciones promovidas por el gobierno de Biden.

Sin embargo, Donald Trump trató de tomar crédito por las negociaciones, lo cual fue rechazado por Biden.

“Expliqué los contornos precisos de este plan el 31 de mayo de 2024, después de lo cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo Biden.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyuhu dijo que todavía el acuerdo no se había concretado y que estaban ultimando detalles.

Según explicó Biden, el pacto promete la liberación gradual de decenas de rehenes retenidos por Hamas, la liberación de cientos de prisioneros palestinos en Israel y permitiría que cientos de miles de personas desplazadas en Gaza regresaran a lo que queda de sus hogares.

También incluye el reinicio de la ayuda humanitaria que tanto se necesita en un territorio devastado.

Se espera que suponga un cese inicial de los combates durante seis semanas, que irá acompañado de la apertura de negociaciones para poner fin a la guerra por completo.

Durante seis semanas, 33 de los casi 100 rehenes se reunirán con sus seres queridos después de meses en cautiverio sin contacto con el mundo exterior, aunque no está claro si todos están vivos.

El lunes pasado, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ya había reconocido "algunos avances" en las conversaciones que ambas partes han mantenido en Doha. Por su parte, Hamas había asegurado a la cadena CNN estar "muy cerca" de llegar a un pacto con Israel.

La esperada medida se alcanzó tras una ardua negociación bajo patrocinio de Estados Unidos, en la que participaron representantes del gobierno del presidente Joe Biden y del equipo del mandatario electo, Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero.

El pasado fin de semana, la Casa Blanca informó que Biden había hablado con el primer ministro israelí para llegar a un acuerdo, detener los combates y liberar a los rehenes restantes.

“Muchas personas inocentes han sido asesinadas, muchas comunidades han sido destruidas. El pueblo palestino merece la paz y el derecho a determinar su propio futuro. Israel merece la paz y una seguridad real, y los rehenes merecen reunirse con sus familias”, dijo Biden.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, se han registrado más de 45,000 muertos y 100,000 heridos.

¿Qué se sabe del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas?

Según funcionarios, el alto el fuego contará con tres fases y permitirá la liberación de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos encarcelados en Israel.

En la primera fase de 42 días de duración, el grupo palestino pondrá en libertad a 33 rehenes, de acuerdo con funcionarios.

Una fuente que habló previamente con la agencia EFE dijo que "un primer grupo de los 33 rehenes serán liberados durante los primeros días tras la entrada en vigor del pacto", sin precisar un número o fecha exacta.

Israel cree que la mayoría de los 33 rehenes están vivos, dijo un alto funcionario israelí a los periodistas el lunes. Hamás y sus aliados todavía tienen 94 rehenes, de los que al menos 34 están muertos, según el gobierno israelí.

En esa primera fase, "Israel no se compromete a poner fin a la guerra (...) y pasados los primeros 16 días de los 42, las partes iniciarán negociaciones sobre la segunda fase, en la que Israel exige la liberación del resto de los rehenes", añadió.

Señaló también que durante la implementación del acuerdo, las fuerzas israelíes no se retirarán completamente de Gaza y permanecerán en "zonas de amortiguación" a lo largo de las áreas fronterizas al este y al norte de la franja. "La retirada gradual estará ligada al paso de los días del alto el fuego", dijo.

Por otro lado, destacó que "los prisioneros palestinos serán excarcelados con 'criterios específicos' en función del número de rehenes israelíes vivos que serán puestos en libertad".

"Esto incluye la excarcelación de prisioneros condenados por operaciones en las que murieron israelíes. Pero no se les permitirá permanecer en Cisjordania", añadió sin especificar.

"Los miembros de la unidad de élite de Hamas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023 (en territorio israelí, y que causó la guerra en Gaza) no serán liberados", aseveró.

No estaba claro exactamente cuándo y cuántos palestinos desplazados podrían regresar a lo que queda de sus hogares y si el acuerdo conduciría a un fin completo de la guerra y a la retirada total de las tropas israelíes de Gaza, demandas clave de Hamas para liberar a los cautivos restantes.

Quedan muchas preguntas a largo plazo sobre la Gaza de posguerra, incluido quién gobernará el territorio o supervisará la enorme tarea de reconstrucción.

Aún así, el anuncio ofreció la primera señal de esperanza en meses de que Israel y Hamás podrían estar poniendo fin a la guerra más mortífera y destructiva que jamás hayan librado, un conflicto que ha desestabilizado todo el Medio Oriente y provocado protestas en todo el mundo.

Además del intercambio de rehenes por prisioneros, el acuerdo incluye también, según esa fuente, el ingreso en la franja de unos 600 camiones diarios con ayuda humanitaria.

Más de 15 meses de guerra con decenas de miles de muertos

La guerra entre Israel y Hamas ha sido por mucho el conflicto más largo, sangriento y destructivo entre los acérrimos enemigos.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 con un ataque sin precedentes desde Gaza por parte de militantes del grupo islamista palestino, que provocó la muerte de 1,170 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según cifras de Tel Aviv.

Desde entonces, Israel arremetió implacablemente contra la Franja de Gaza con ataques aéreos y una ofensiva terrestre que provocó una destrucción sin precedentes, arrasando vecindarios enteros.

La ofensiva desplazó a la gran mayoría de los palestinos en Gaza, causó la suspensión de las operaciones en la mayoría de los hospitales del enclave y provocó una hambruna generalizada, según denunció Naciones Unidas.

Los militantes palestinos también tomaron alrededor de 250 rehenes israelíes y extranjeros, de los cuales decenas permanecían en Gaza.

Quince meses después del inicio del conflicto, el balance de víctimas asciende a más de 45,800 muertos y 11,200 desaparecidos, en lo que el secretario general de la ONU, António Guterres, definió como "una crisis humanitaria, una crisis política, una crisis diplomática y una crisis moral".

Alto el fuego tras varios intentos frustrados entre Israel y Hamas

Las autoridades gazatíes gobernadas por Hamas acusaron al ejército israelí de llevar a cabo un "genocidio y limpieza étnica", mientras que Israel alegaba que el objetivo era evitar el "reagrupamiento de Hamas".

Gran parte de la franja de Gaza ha quedado arrasada, donde ciudades enteras desaparecieron del mapa con todos sus edificios en ruinas. El porcentaje de destrucción ha alcanzado el 86%, según cifras del Gobierno gazatí, y para muchas familias será difícil retomar su vida aunque la guerra acabe.

El 90% de la población gazatí, alrededor de 1.9 millones de personas, fueron desplazados de sus hogares, muchos de ellos totalmente destruidos. La mayoría vive en la denominada "zona humanitaria" localizada en el sur de la franja, aunque tampoco ha estado exenta de bombardeos.

Los intentos de sellar un acuerdo de alto el fuego fracasaron repetidamente en el último año, en gran medida por la insistencia de Netanyahu en imponer nuevas condiciones cada vez que un pacto estaba cerca y su empeño en que las tropas israelíes se quedasen dentro del enclave, en los corredores de Filadelfia (frontera con Egipto) y Netzarin (una ruta militar que parte la Franja en dos mitades).

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, dejó claro tras confirmarse su triunfo electoral que quería terminar con las guerras y exigió a Netanyahu un acuerdo antes de que tome posesión, el 20 de enero. También amenazó a Hamás con hacer de Gaza "un infierno en la tierra" si no liberaba a todos los rehenes.

Hasta ahora solo se había logrado un acuerdo de tregua de una semana, en noviembre de 2023, en el que fueron intercambiados 105 rehenes por 240 presos palestinos.

Con información de The Associated Press y AFP.

