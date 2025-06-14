Netanyahu dice tener "apoyo manifiesto" de Trump en campaña contra Irán; Teherán suspende diálogo con EEUU

Video Irán e Israel intercambian ataques aéreos: las imágenes de una tensa jornada en Medio Oriente

El intercambio de ataques entre Irán e Israel se intensificó en el segundo día tras la ola de bombardeos isralíes que desató el conflicto entre ambas naciones.

Mientras Irán acusó a Israel de dirigir ataques contra una ambulancia en el noroeste de Irán, cerca de Turquía, causando la muerte de dos personas, Israel dijo que Teherán arderá si continúan los misiles iraníes contra regiones de ese país.

"Hace una hora, se escuchó una explosión alrededor del cuartel de Al Mahdi, en la ciudad de Urmia", indicó al agencia Tasnim. "Rescatistas y ambulancias que se dirigían hacia el cuartel fueron atacados directamente por Israel".

Después, según reportes, los ataques israelíes tuvieron como blanco instalaciones de la industria del petróleo y gas iraní. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que atacará "todos los objetivos" en Irán.

Agregó que Israel tiene el "apoyo manifiesto" del presidente Donald Trump en su campaña contra Irán.

Irán no negociará sobre programa nuclear mientras sigan los ataques, dice presidente iraní

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan las casas destruidas por un misil lanzado desde Irán, en Rishon Lezion, Israel, el sábado 14 de junio de 2025. Imagen Ohad Zwigenberg/AP



Mientras tanto, el gobierno de Irán afirmó que no habrá negociaciones con Estados Unido mientras sigan los ataques israelíes.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el sábado que Teherán no asistirá a las conversaciones nucleares con Estados Unidos, que estaban programadas para mañana, mientras Israel mantenga sus ataques contra la república islámica.

En una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Pezeshkian afirmó que Irán prioriza la diplomacia, pero que no aceptará "exigencias irracionales bajo presión ni se sentará a la mesa de negociaciones mientras el régimen sionista continúe con sus ataques", según un comunicado compartido por la presidencia iraní.

Macron declaró que le había pedido a Pezeshkian que "regresara rápidamente a la mesa de negociaciones".

Edificios residenciales destruidos por un misil lanzado desde Irán en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, Israel, el sábado 14 de junio de 2025. (Foto AP/Ariel Schalit) Imagen Ariel Schalit/AP



De acuerdo con el diario The New York Times, misiles israelíes derribaron una parte de un edificio residencial de 14 pisos en el noroeste de Teherán el viernes, de acuerdo con un análisis visual hechoi por el medio de comunicación.

Imágenes de los ataques en la madrugada del sábado también mostraron misiles iraníes impactando en áreas de Tel Aviv, en Israel.

Israel insiste en que Teherán "arderá" si mantiene ataques

Más temprano el sábado, el ministro de Defensa de Israel advirtió que "Teherán arderá" si Irán continúan las ataques, después de que al menos tres personas murieron y decenas más resultaron heridas por la madrugada. La víspera, una serie de contundentes ataques israelíes golpearon el corazón del programa nuclear de la República Islámica y sus fuerzas armadas.

En declaraciones tras una reunión de evaluación con el jefe del Estado Mayor del ejército, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que Irán pagará un alto precio por causar daños a ciudadanos israelíes.

"Si (el líder supremo iraní, el ayatolá Ali) Jamenei continúa lanzando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", aseveró Katz.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en un mensaje grabado el viernes: "No permitiremos que escapen impunemente de este gran crimen que cometieron".

La televisora estatal iraní informó en su web que los sistemas de defensa antiaérea estaban disparando en las ciudades iraníes de Khorramabad, Kermanshah y Tabriz, lo que indicaba el inicio de lo que podría ser un nuevo ataque israelí. Imágenes de Tabriz mostraban humo negro en la ciudad, de acuerdo con un video publicado por una cadena afiliada a la estatal.

"Esto no ha terminado", dijo un oficial militar israelí, que habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con las normas del departamento, asegurando que el ejército estaba preparado para llevar a cabo más ataques en Irán.

La represalia de Irán deja 3 muertos en Israel

La ofensiva israelí empleó la madrugada del viernes con aviones de guerra, así como drones que habían sido introducidos clandestinamente en el país con antelación, para atacar instalaciones clave y matar a destacados generales y científicos. El ejército de Israel reveló el sábado que mató a nueve científicos y expertos de alto nivel relacionados con el proyecto nuclear iraní. El embajador de la República Islámica ante Naciones Unidas dijo que 78 personas fallecieron y más de 320 resultaron heridas en los ataques.

Irán respondió lanzando oleadas de aviones no tripulados y misiles balísticos contra Israel, donde las explosiones iluminaron el cielo nocturno en Jerusalén y Tel Aviv y sacudieron edificios. El ejército israelí instó a la población civil, ya conmocionada por los 20 meses de guerra desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre, a ponerse a cubierto durante horas.

Un hospital en Tel Aviv atendió a siete personas heridas por la segunda oleada de bombardeos iraníes, y todos menos uno presentaban lesiones leves. Los servicios de emergencias israelíes dijeron que resultaron heridos cuando un proyectil impactó contra un edificio de la ciudad. Un portavoz del Hospital Beilinson dijo que una mujer murió.

Horas después, un misil iraní cayó cerca de viviendas en la ciudad de Rishon Lezion, en el centro de Israel, y causó dos fallecidos y 19 heridos, según el servicio de paramédicos de Israel, Magen David Adom. El servicio de bomberos y rescate israelí indicó que cuatro casas sufrieron daños graves.

El principal aeropuerto internacional de Israel dijo el sábado que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Tanto Israel como Irán afirmaron que sus ataques continuarán, aumentando la perspectiva de otro conflicto prolongado en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó el viernes que su objetivo era eliminar cualquier amenaza iraní a su país, pero instó también a los iraníes a levantarse contra sus líderes. Israel celebraría el derrocamiento del gobierno, aunque no es algo que busque activamente.

Ataques podrían descarrilar el diálogo nuclear entre EEUU e Irán

El operativo israelí también sembró dudas sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un posible acuerdo nuclear, en vísperas de que ambas partes se reunieran el domingo en Omán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní calificó de "sin sentido" el futuro diálogo nuclear con Washington después de la ofensiva israelí, reportó la televisora estatal.

"Estados Unidos hizo un trabajo que hizo que las conversaciones sean un sin sentido", afirmó Baghaei según fue citado. El funcionario añadió que Israel había cruzado todas las líneas rojas iraníes al cometer un "acto criminal" con sus ataques.

Sin embargo, no llegó a anunciar la cancelación de las conversaciones. La agencia noticiosa Mizan, dirigida por el poder judicial de Irán, lo citó diciendo que "Todavía no está claro qué decidiremos sobre las conversaciones del domingo".

Poco después de la noche del sábado, en el centro de Teherán pudo escucharse el sonido de las explosiones y de los sistemas de defensa antiaérea iraníes disparando contra objetivos. Un periodista de Associated Press pudo escuchar sirenas antiaéreas cerca de su casa.

El ejército israelí dijo que llevó a cabo ataques nocturnos contra docenas de objetivos, incluidas defensas aéreas, "en la zona de Teherán".

Los sistemas de defensa aérea estadounidenses en la región estaban ayudando a interceptar los misiles iraníes, señaló un funcionario de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato para discutir las medidas.

Crece el temor a una guerra total entre Israel e Irán

Los continuos ataques aéreos y la operación de inteligencia israelí, así como la respuesta de Irán, aumentaron el temor a una guerra total entre ambos países y causaron más agitación en una región ya en tensión. La guerra de 20 meses de Israel con Gaza no muestra signos de terminar. Al menos 27 personas murieron a causa de ataques israelíes en el sitiado enclave durante la noche del viernes, según hospitales locales.

Los países de la región condenaron el ataque de Israel y líderes de todo el mundo pidieron una distensión inmediata por ambas partes.

Israel llevaba mucho tiempo amenazando con ejecutar un ataque de este tipo, y sucesivos gobiernos estadounidenses trataron de impedirlo por temor a que pudiese avivar un conflicto más amplio en todo Oriente Medio y a que fuese ineficaz para destruir el programa nuclear disperso y reforzado de la República Islámica.

Pero una serie de acontecimientos desencadenados por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, además la reelección de Donald Trump para la Casa Blanca, crearon las condiciones que permitieron a Israel cumplir finalmente con sus amenazas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Estados Unidos fue informado con antelación del ataque.

El jueves, Irán fue censurado por el organismo de control atómico de Naciones Unidas por no cumplir con las obligaciones destinadas a evitar que desarrolle una bomba nuclear.

Una instalación nuclear de Irán superficialmente dañada

Entre los sitios clave atacados por Israel estaba la principal instalación de enriquecimiento nuclear iraní en Natanz, donde se pudo ver una columna de humo negro. También pareció atacar una segunda instalación de enriquecimiento nuclear, más pequeña, en Fordo, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de la capital, según un medio iraní próximo al gobierno que informó que se habían escuchado explosiones cerca.

Israel dijo que también atacó un centro de investigación nuclear en Isfahan y destruyó docenas de instalaciones de radares y de lanzamiento de misiles tierra-aire en el oeste de Irán. Teherán confirmó el ataque en Isfahan.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó al Consejo de Seguridad de la ONU que la parte superficial de la instalación de Natanz había quedado destruida por el ataque de Israel. La principal instalación de centrifugadoras subterránea no parecía haberse visto afectada, pero la interrupción del suministro eléctrico podría haber dañado la infraestructura, agregó.

Netanyahu afirmó que el ataque llevaba meses preparándose y que estaba planeado para abril pero fue pospuesto.

La agencia de espionaje de Israel, Mossad, introdujo drones explosivos y armas de precisión en Irán con antelación y los utilizó para atacar las defensas antiaéreas rivales y los lanzadores de misiles cerca de Teherán, según dos funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato.