Lo que se sabe del ataque de Israel contra instalaciones nucleares y militares de Irán

Video Las primeras imágenes del ataque de Israel contra decenas de objetivos en Irán

El ataque de Israel contra Irán a primera hora del viernes tenía como objetivo el programa nuclear del país , según dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destruyó instalaciones militares y mató al menos a dos altos cargos militares, en lo que parece ser la ofensiva más significativa contra la república islámica desde su guerra con Irak en la década de 1980.

Irán informó que los ataques se cobraron la vida del poderoso jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salami, y el alto comandante de ese ejército ideológico iraní, Gholam Ali Rashid, además de científicos nucleares. También murió el jefe del Estado Mayor, Mohamed Bagheri, según la televisión estatal.

Israel justificó un ataque que describen como preventivo en su lucha por la supervivencia ante lo que consideran la amenaza inminente de que Irán sea capaz de fabricar bombas nucleares. Sin embargo, sigue sin estar claro cuán cerca está el país de lograrlo o si realmente Teherán había estado planeando un ataque pronto.

El ejército israelí reveló el viernes una supuesta información de inteligencia que ha recabado y que demuestra que la república islámica se acerca a un "punto de no retorno" con su programa nuclear.

En Washington, el gobierno de Donald Trump, quien había pedido a Israel que no lanzara un ataque durante las negociaciones sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, afirmó que no estuvo involucrado en el ataque y advirtió que no deben lanzarse represalias contra intereses o personal estadounidenses.

El presidente convocó a su consejo de seguridad nacional para el viernes tras la acción israelí.

Los ataques se produjeron en un contexto de tensiones por el programa nuclear de rápido avance de la república islámica y parecían garantizar que habría represalias, ya que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que Israel recibiría un “castigo severo”. Horas más tarde, el ejército israelí dijo que había comenzado a interceptar drones iraníes lanzados en represalia.

Cuáles fueron los objetivos del ataque de Israel contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estos ataques se realizaron "con éxito" y que seguirán "tantos días como sea necesario". El dirigente precisó que fueron atacadas las instalaciones nucleares de Natanz, donde la televisión estatal iraní reportó que se escucharon explosiones.

Unos 200 aviones israelíes participaron en el operativo del viernes, en el que se atacaron alrededor de 100 puntos, dijo el portavoz del ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin.

Múltiples puntos de la capital iraní fueron alcanzados en una operación cuyo objetivo, según Netanyahu, eran tanto sitios nucleares como militares. Israel también atacó a funcionarios que dirigen el programa nuclear de Irán y su arsenal de misiles balísticos.

El general Defrin aseguró que Teherán había lanzado más de 100 drones hacia Israel y que "todos los sistemas de defensa están actuando para interceptar las amenazas".

Israel, Irak, Irán y Jordania cerraron sus espacios aéreos a todos los vuelos como medida de precaución.

Video Israel bombardea instalaciones del programa nuclear de Irán: EEUU aclara que no participó del ataque

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz fue blanco de ataques, y dijo que estaba monitoreando los niveles de radiación. Allí se podía ver una columna de humo negro.

Más tarde, Israel dijo que también había destruido decenas de instalaciones de radar y de lanzamiento de misiles tierra-aire en el oeste de Irán.

El líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, murió en la llamada Operación León Creciente, según informó la televisión estatal iraní, lo que supone un duro golpe para el gobierno de Teherán y una escalada inmediata en el largo conflicto entre las dos naciones.

La muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohammad Bagheri, también fue confirmada por la cadena estatal. Se cree que otros altos funcionarios militares y científicos también habrían perdido la vida.

La televisión estatal iraní denunció que edificios residenciales de Teherán fueron alcanzados y que "varias personas" murieron, incluyendo mujeres y niños.

Horas más tarde, la cadena indicó que 50 civiles resultaron heridos en los ataques, sin mencionar muertos.

Sube el precio del petróleo tras ataque de Israel a Irán

Los precios del petróleo subieron más de 12% tras los bombardeos, ocurridos luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara retirar personal de su país en Oriente Medio por el riesgo de un ataque iraní.

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió "máxima moderación" a las partes tras los ataques. El primer ministro británico, Keir Starmer, también pidió reducir "urgentemente las tensiones".

Durante el último año, Israel ha atacado las defensas antiaéreas de Irán, golpeando un sistema de radar de una batería de defensa aérea de fabricación rusa en abril de 2024 y sitios de misiles tierra-aire y fábricas de misiles en octubre.

Netanyahu mostró su esperanza porque los ataques desencadenasen la caída de la teocracia iraní y dijo que su mensaje a la población iraní era que la lucha no era contra ellos, sino contra la “dictadura brutal que los ha oprimido durante 46 años”.“Creo que el día de su liberación está cerca”, manifestó el líder israelí.