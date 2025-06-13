Por qué son enemigos Israel e Irán y por qué Netanyahu decidió atacar ahora tras décadas de guerra encubierta y sabotajes

El ataque masivo de Israel contra Irán y la respuesta hasta ahora limitada de Teherán se produce tras décadas de hostilidad mutua y una larga guerra encubierta de ataques secretos y sabotajes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu lleva mucho tiempo identificando a Irán como el mayor peligro para su país y cita el programa nuclear del país, su retórica hostil y su apoyo a grupos militantes antiisraelíes en toda la región como una "amenaza existencial".

Irán ha defendido la causa palestina y ha presentado a Israel como la representación de una maliciosa invasión occidental en Oriente Medio.

La última escalada se desencadenó con el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó una respuesta contundente por parte de Israel y acabó involucrando a otros aliados de Irán, que a su vez quedaron paralizados por sucesivas oleadas de ataques israelíes.

Esto dejó a Irán prácticamente solo para hacer frente a la ofensiva del viernes.

Aquí una mirada al conflicto:

¿Por qué son enemigos Israel e Irán?

Tras la Revolución Islámica de Irán de 1979, los dirigentes del país identificaron inmediatamente a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel como sus principales enemigos debido a sus vínculos con el monarca derrocado de Irán, el Shah, y a la larga historia de colonialismo occidental e intervenciones militares en Oriente Medio.

Irán ha sido tradicionalmente cercano a la causa palestina y ha cuestionado la existencia de Israel y abogado por el fin del Estado israelí. A su vez, ha alimentado a lo largo de los años a grupos que se oponen a Israel, como Hamas, Hezbolá, en el Líbano, los rebeldes hutíes en Yemen y el gobierno del expresidente sirio Bashar al-Ásad, derrocado en diciembre.

"Durante décadas, los tiranos de Teherán han pedido descarada y abiertamente la destrucción de Israel", afirmó Netanyahu el viernes. "Respaldan su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares", afirmó.

Durante las últimas dos décadas, Israel ha acusado repetidamente a Irán de buscar armas nucleares y se cree que ha llevado a cabo numerosos ataques encubiertos contra su programa nuclear, incluidos ciberataques y el asesinato de científicos nucleares iraníes, aunque rara vez ha reconocido tales operaciones.

Irán, por su parte, insiste en que su programa nuclear es totalmente pacífico, pero la agencia de control atómico de la ONU ha advertido que Teherán tiene suficiente uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas de destrucción masiva, que le serviría para fabricar "varias" bombas nucleares si así lo decidiera.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y las naciones occidentales estiman que Irán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003. Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico, mientras sigue enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas.

Israel considera que un Irán con armas nucleares es una amenaza existencial y desde hace tiempo aspiraba a romper la red regional de aliados de Irán.

Por qué Israel decidió atacar ahora a Irán

Durante las últimas cuatro décadas, Irán ha construido una red de grupos militantes aliados a los que denominó "Eje de la Resistencia", que en los últimos años ha ejercido un poder significativo en toda la región, pero que ha sufrido importantes reveses desde el ataque del 7 de octubre.

Las capacidades militares de Hamas han quedado diezmadas luego de más de 20 meses de guerra continua, que también ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos, destruido gran parte de la Franja de Gaza, desplazado alrededor del 90 % de su población y suscitado temores de hambruna.

Hezbolá intercambió ataques con Israel durante casi un año antes de que Israel lo aplastara con un sofisticado ataque que incluyó buscapersonas y walkie-talkies, ataques selectivos que mataron a la mayoría de sus líderes y una campaña aérea y terrestre que devastó el sur del Líbano.

El debilitamiento de Hezbolá contribuyó a la caída de Assad, lo que allanó el camino para que Israel se apoderara de partes del sur de Siria y llevara a cabo ataques que destruyeron gran parte de sus activos militares.

Un bombero frente a un edificio residencial de Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025 donde se registró una explosión. Israel atacó diversos puntos de la capital iraní la madrugada del viernes.

Irán también se vio debilitado tras dos enfrentamientos armados previos con Israel, ambos relacionados con la guerra en Gaza. Una oleada de ataques israelíes el pasado mes de octubre destruyó bases de misiles y debilitó las defensas aéreas de Irán.

¿Cómo los ataques de Israel contra Irán echan agua a las negociaciones con Estados Unidos?

Netanyahu dijo que se estaba acabando el tiempo para atacar a Irán, alegando que este país había tomado medidas recientes para convertir el uranio enriquecido en armas. "Si no se le detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo", afirmó.

Estados Unidos e Israel llevan mucho tiempo prometiendo ejecutar acciones militares si es necesario para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, pero el presidente de EEUU, Donald Trump, ha estado buscando una solución diplomática tras descartar un acuerdo nuclear anterior con Irán durante su primer mandato.

La sexta ronda de conversaciones estaba prevista para el domingo en Omán, pero hasta el momento no está claro si se celebrarían tras los ataques.

Israel se ha mostrado escéptico desde hace tiempo ante estos esfuerzos, por temor a que den tiempo a Irán para desarrollar un arma, y ha afirmado que solo aceptaría un acuerdo en el que Irán renunciara a todo su programa nuclear, algo que Irán ha descartado rotundamente.

El jueves, por primera vez en 20 años, la junta de gobernadores del OIEA censuró a Irán por no colaborar con sus inspectores. Irán anunció inmediatamente que establecería una tercera planta de enriquecimiento y sustituiría algunas centrifugadoras por otras más avanzadas.

Trump dijo que había pedido a Netanyahu que no atacara a Irán mientras las negociaciones estuvieran en curso, pero su administración —que ha prestado un apoyo sin precedentes a Israel a lo largo de los años— no ha expresado hasta ahora ninguna oposición a los ataques del viernes.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la acción de Israel había sido unilateral y rechazó cualquier involucramiento de EEUU.

