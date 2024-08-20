Israel recupera los cadáveres de seis rehenes en Gaza; Blinken habla de avances hacia un acuerdo de alto el fuego con Hamas

Video Israel recupera los cuerpos de seis rehenes asesinados por el grupo Hamas: lo que se sabe

El ejército israelí informó este martes que recuperó los cuerpos de seis rehenes de la zona de Khan Younis, en el sur de Gaza, en una operación conjunta con la agencia de seguridad interna Shin Bet.

La operación se llevó a cabo en medio de una visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a la región, con el objetivo de concretar un cese al fuego en el enclave palestino, que podría devolver al resto de los rehenes que quedan con vida, y los cuerpos de los que han fallecido en cautiverio durante estos meses de guerra.

En la operación se recuperaron los cuerpos de Yagev Buchshtab, de 35 años, Alexander Dancyg, de 76, Yoram Metzger, de 80, Nadav Popplewell, de 51, Chaim Perry, de 80 años, anunciado previamente como muerto, y Avraham Munder, de 79, cuyo kibutz de Nir Oz, cerca de Gaza, anunció su muerte el martes por la mañana.

Tras los análisis de inteligencia y forenses, las familias de los rehenes muertos han sido informadas, dijo el ejército en un comunicado, sin dar detalles de la operación en Khan Younis ni de cómo o cuándo murieron los seis hombres, quienes, según un foro de familias de rehenes, fueron secuestrados vivos.

Según Hamas, algunos cautivos han muerto como resultado de los propios ataques israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el esfuerzo de recuperación y señaló en un comunicado: “Nuestros corazones están consternados por la terrible pérdida (...). El Estado de Israel seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos”.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, también elogió la operación, que según dijo, se había llevado a cabo dentro de la vasta red de túneles de Hamas. No hubo informes inmediatos de víctimas entre israelíes o palestinos en la operación.

La recuperación de los cuerpos "ofrece a sus familias el cierre necesario y garantiza el descanso eterno a los asesinados", dijo en un comunicado el grupo activista Hostages and Missing Families Forum.

El foro pidió al gobierno israelí que garantice que los rehenes restantes también sean devueltos a Israel en un acuerdo negociado.



El ataque de Hamas causó la muerte de 1,199 personas en Israel, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas tomadas como rehenes ese día, 105 siguen retenidas como rehenes dentro de la Franja de Gaza, incluidas 34 que, según los militares, están muertas, según cifras de la AFP.

"El gobierno israelí, con la ayuda de los mediadores, debe hacer todo lo que esté a su alcance para finalizar el acuerdo que está sobre la mesa", agregó la organización.

La campaña militar de represalia de Israel ha matado a más de 40,000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas, que no diferencia entre muertes civiles y de militantes. La mayoría de los muertos en Gaza son mujeres y niños, según la oficina de derechos humanos de la ONU.

Los rehenes del kibutz Nir Oz

El martes por la mañana, el kibutz israelí Nir Oz anunció la muerte de Munder, de 79 años.

"El kibutz Nir Oz anuncia con gran tristeza el asesinato del difunto Avraham Munder, de 79 años, en cautiverio en Gaza después de sufrir tortura física y mental durante meses", dijo la comunidad en un comunicado.

Entre los seis cuerpos liberados el martes, Metzger, Perry y Dancyg también provenían de Nir Oz, una comunidad cerca de Gaza que fue particularmente golpeada por el ataque del 7 de octubre por Hamas en el sur de Israel.

Militantes palestinos secuestraron a Munder, su esposa, su hija y su nieto ese día.

Los demás miembros de la familia fueron liberados durante la única tregua de una semana de la guerra en noviembre pasado, mientras que su hijo murió el día del ataque.

Video Baleados y con su hogar en ruinas: esta pareja cuenta cómo evitó que Hamas la tomara como rehén

Cómo van las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego

Blinken dijo el lunes que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias que retrasan un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, y pidió a Hamas que haga lo mismo, sin decir si se han abordado las preocupaciones citadas por el grupo militante.

Las negociaciones de alto riesgo han ganado urgencia en los últimos días, ya que los diplomáticos esperan que un acuerdo disuada a Irán y al Hizbullah libanés de vengar los asesinatos selectivos de dos militantes importantes que fueron atribuidos a Israel. La escalada de tensiones ha aumentado los temores de una guerra regional aún más destructiva.

Blinken habló el lunes después de mantener una reunión de dos horas y media con el primer ministro Netanyahu, y este martes viajó a Egipto, otro país mediador en el acuerdo, para reunirse con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores.

EEUU, Egipto y Catar han pasado meses tratando de poner fin a la guerra en Gaza, y las conversaciones se han estancado repetidamente.

"En una reunión muy constructiva con el primer ministro Netanyahu hoy, me confirmó que Israel apoya la propuesta de acuerdo", dijo Blinken a los periodistas, sin especificar qué implica la propuesta. “El siguiente paso importante es que Hamas diga ‘sí’”, agregó.

Pero aunque Hamas acepte la propuesta, los negociadores pasarán los próximos días trabajando en “entendimientos claros sobre la implementación del acuerdo”, detalló el secretario de Estado y puntualizó que todavía había “cuestiones complejas” que requieren “decisiones difíciles por parte de los líderes”, sin ofrecer detalles.

Por su parte, Hamas ha dicho que está perdiendo la fe en Estados Unidos como mediador, acusando a Washington de ponerse del lado de Israel al plantear nuevas demandas que el grupo militante rechaza. Blinken no dijo si la propuesta abordaba la demanda de Israel de controlar dos corredores estratégicos dentro de Gaza, algo que Hamas se ha negado a considerar, u otras cuestiones que han estancado las negociaciones durante mucho tiempo.

Netanyahu dijo que tuvo una “buena e importante reunión” con Blinken y apreció la “comprensión que Estados Unidos ha demostrado hacia nuestros intereses vitales de seguridad, junto con nuestros esfuerzos compartidos para liberar a nuestros rehenes” y agregó que se están haciendo esfuerzos para liberar al máximo número de rehenes en la primera etapa de un acuerdo de alto el fuego.

La novena misión de Blinken al Medio Oriente desde que comenzó el conflicto se produjo días después de que los mediadores, incluido Estados Unidos, expresaran un renovado optimismo de que un acuerdo estaba cerca. Pero Hamas ha expresado su profundo descontento con la última propuesta, e Israel ha dicho que había puntos en los que no estaba dispuesto a ceder.

Blinken dijo el lunes que era un "momento decisivo" y "tal vez la última" oportunidad para liberar a los rehenes y asegurar un alto el fuego.

Con información de AFP y AP.