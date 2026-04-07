Noticias Gobierno británico impide que el rapero Kanye West entre a Reino Unido para encabezar un festival Se esperaba que el artista montara su show para 150.000 asistentes del 10 al 12 de julio en el festival al aire libre en Finsbury Park, en Londres.

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Este martes 7 de marzo, el gobierno británico le prohibió la entrada al rapero Kanye West al Reino Unido por sus comentarios antisemitas de los últimos años, por lo que el festival que estaba planeado para julio queda cancelado.

Se esperaba que el artista montara su show para 150.000 asistentes del 10 al 12 de julio en el festival al aire libre en Finsbury Park, en Londres.

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¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la BBC, la autorización del viaje del rapero ya había sido bloqueada con el argumento de que la presencia del artista no sería favorable para el público.

Asimismo, un alto miembro del gobierno de Reino Unido afirmó que no querían que el artista actuara en el festival. Como respuesta a la controversia, West, a través de The Wall Street Journal, ofreció reunirse con los miembros de la comunidad judía del Reino Unido para demostrar que había cambiado desde que hizo sus declaraciones.

"Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", expresó el rapero en la columna.

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¿Qué declaraciones hizo el rapero Kanye West?

En el año 2025, Kanye West sacó una canción con el nombre “ Heil Hitler” y con ella vendió una camiseta con una esvástica (símbolo del nazismo, el odio racial y el antisemitismo).

Después de esta polémica, el rapero se disculpó en enero con una carta que se publicó en el The Wall Street Journal y confesó que tenía trastorno bipolar y que eso hizo que cayera en un episodio maníaco por 4 meses que destruyó su vida.

Por parte de los patrocinadores del evento se llegaron a retirar al saber que West iba a encabezar el cartel y el Primer Ministro del Reino Unido , Keir Starmer, calificó la contratación del artista como “profundamente preocupante”.